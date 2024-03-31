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Режим КТО в Махачкале и Каспийске отменен

Режим КТО в Махачкале и Каспийске отменен - РИА Новости Крым, 31.03.2024

Режим КТО в Махачкале и Каспийске отменен

В Махачкале и Каспийске отменен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает глава администрации города Махачкалы Юсуп Умавов. РИА Новости Крым, 31.03.2024

2024-03-31T12:13

2024-03-31T12:13

2024-03-31T14:03

дагестан

новости

контртеррористическая операция (кто)

юсуп умавов

махачкала

каспийск

безопасность

национальный антитеррористический комитет (нак).

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В Махачкале и Каспийске отменен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает глава администрации города Махачкалы Юсуп Умавов.В воскресенье утром Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что спецназ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В районе обнаружения преступников был введен правовой режим КТО.Во время проведения силовой операции задержали трех человек, планировавших теракты. При задержании у преступников изъяли автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство. Потерь среди личного состава сил правопорядка нет, мирные жители не пострадали, уточнили в ведомстве.

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каспийск

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дагестан, новости, контртеррористическая операция (кто), юсуп умавов, махачкала, каспийск, безопасность, национальный антитеррористический комитет (нак).