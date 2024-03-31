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Режим КТО в Махачкале и Каспийске отменен - РИА Новости Крым, 31.03.2024
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Режим КТО в Махачкале и Каспийске отменен
Режим КТО в Махачкале и Каспийске отменен - РИА Новости Крым, 31.03.2024
Режим КТО в Махачкале и Каспийске отменен
В Махачкале и Каспийске отменен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает глава администрации города Махачкалы Юсуп Умавов. РИА Новости Крым, 31.03.2024
2024-03-31T12:13
2024-03-31T14:03
дагестан
новости
контртеррористическая операция (кто)
юсуп умавов
махачкала
каспийск
безопасность
национальный антитеррористический комитет (нак).
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В Махачкале и Каспийске отменен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает глава администрации города Махачкалы Юсуп Умавов.В воскресенье утром Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что спецназ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В районе обнаружения преступников был введен правовой режим КТО.Во время проведения силовой операции задержали трех человек, планировавших теракты. При задержании у преступников изъяли автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство. Потерь среди личного состава сил правопорядка нет, мирные жители не пострадали, уточнили в ведомстве.
дагестан
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РИА Новости Крым
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дагестан, новости, контртеррористическая операция (кто), юсуп умавов, махачкала, каспийск, безопасность, национальный антитеррористический комитет (нак).
Режим КТО в Махачкале и Каспийске отменен

Режим КТО в Махачкале и Каспийске отменен

12:13 31.03.2024 (обновлено: 14:03 31.03.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкРегионы России. Республика Дагестан
Регионы России. Республика Дагестан - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В Махачкале и Каспийске отменен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает глава администрации города Махачкалы Юсуп Умавов.

"В 12:00 режим контртеррористической операции (КТО) в Ленинском, Советском районах Махачкалы и в Каспийске прекращен – Оперативный штаб в Республике Дагестан", – написал Умавов в своем Telegram-канале.

В воскресенье утром Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что спецназ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В районе обнаружения преступников был введен правовой режим КТО.
Во время проведения силовой операции задержали трех человек, планировавших теракты. При задержании у преступников изъяли автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство. Потерь среди личного состава сил правопорядка нет, мирные жители не пострадали, уточнили в ведомстве.
 
ДагестанНовостиКонтртеррористическая операция (КТО)Юсуп УмавовМахачкалаКаспийскБезопасностьНациональный антитеррористический комитет (НАК).
 
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