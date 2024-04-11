Рейтинг@Mail.ru
КТО в Нальчике: бандиты открыли огонь по силовикам - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240411/kto-v-nalchike-bandity-otkryli-ogon-po-silovikam-1136462369.html
КТО в Нальчике: бандиты открыли огонь по силовикам
КТО в Нальчике: бандиты открыли огонь по силовикам - РИА Новости Крым, 11.04.2024
КТО в Нальчике: бандиты открыли огонь по силовикам
Спецназ ФСБ заблокировал подозреваемых в терроризме в пригороде Нальчика, бандиты открыли огонь после предложения сдаться властям, пишет РИА Новости со ссылкой... РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T07:43
2024-04-11T07:48
кабардино-балкария
контртеррористическая операция (кто)
происшествия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
национальный антитеррористический комитет (нак).
антитеррор
безопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125904155_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_595bd8480eac213af9dc027c76b68500.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Спецназ ФСБ заблокировал подозреваемых в терроризме в пригороде Нальчика, бандиты открыли огонь после предложения сдаться властям, пишет РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.Режим КТО был введен в регионе утром 11 апреля на части территорий городского округа Нальчик и Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.Введение режима контртеррористической операции (КТО) регламентируется Федеральным законом "О противодействии терроризму" и вводится в особых случаях на определенных территориях. На территории или объектах, в пределах которых введен правовой режим КТО, на период проведения операции допускается применение определенных мер и временных ограничений.
https://crimea.ria.ru/20230624/chto-takoe-kontrterroristicheskaya-operatsiya-1124731174.html
кабардино-балкария
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125904155_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_d4f8b23eb1db694274bb45df24ec46ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кабардино-балкария, контртеррористическая операция (кто), происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), национальный антитеррористический комитет (нак)., антитеррор, безопасность, новости
КТО в Нальчике: бандиты открыли огонь по силовикам

ФСБ заблокировала подозреваемых в терроризме в пригороде Нальчика - бандиты открыли огонь

07:43 11.04.2024 (обновлено: 07:48 11.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Спецназ ФСБ заблокировал подозреваемых в терроризме в пригороде Нальчика, бандиты открыли огонь после предложения сдаться властям, пишет РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.
Режим КТО был введен в регионе утром 11 апреля на части территорий городского округа Нальчик и Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
"В ходе проведения в Кабардино-Балкарской республике органами безопасности оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ на территории садового товарищества "Насып" городского округа Нальчик. В ответ на предложение сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Координацию деятельности сил правопорядка обеспечивает оперативный штаб НАК", - сказано в сообщении НАК.
Введение режима контртеррористической операции (КТО) регламентируется Федеральным законом "О противодействии терроризму" и вводится в особых случаях на определенных территориях. На территории или объектах, в пределах которых введен правовой режим КТО, на период проведения операции допускается применение определенных мер и временных ограничений.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
24 июня 2023, 14:04
Что такое режим контртеррористической операции
 
Кабардино-БалкарияКонтртеррористическая операция (КТО)ПроисшествияФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Национальный антитеррористический комитет (НАК).АнтитеррорБезопасностьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 13 апреля
23:01В Сочи двое парней сорвались с высокой скалы в пропасть и выжили - МЧС
22:28Обстрел ВСУ многоэтажек в Токмаке: погибли люди и десятки тяжело раненых
22:10Главное за день: 12 апреля
21:55Еж, звезда и гребешок очищают океан от пластика – открытие ученых
21:17Умер Роберто Кавалли
21:15Мощные вспышки на Солнце - чего и когда ожидать на Земле
21:05Юрия Куклачева скорая увезла с его юбилейного концерта
20:37На Запорожье построят мемориальный комплекс "Прорыв Восточного вала"
20:02Флот в Севастополе второй раз за день проводит противодиверсионные учения
19:45Как дороги в Крыму готовят к летнему сезону
19:32Люди зависли на высоте: кабинка фуникулера рухнула в турецкой Анталье
19:14В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России
19:13Мурашко: 34 пострадавших в Крокусе остаются в больницах
18:47Три на весь Крым: уникальные сельские диорамы в память о войне
18:22Повысить обороноспособность России без космоса невозможно – Путин
18:00Вопрос причастности Запада к теракту в "Крокусе" остается открытым – МИД
17:37В Петербурге трамвай въехал в толпу людей на пешеходном переходе
17:14В очереди на Крымском мосту стоят 260 машин
Лента новостейМолния