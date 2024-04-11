КТО в Нальчике: бандиты открыли огонь по силовикам
ФСБ заблокировала подозреваемых в терроризме в пригороде Нальчика - бандиты открыли огонь
07:43 11.04.2024 (обновлено: 07:48 11.04.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Спецназ ФСБ заблокировал подозреваемых в терроризме в пригороде Нальчика, бандиты открыли огонь после предложения сдаться властям, пишет РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.
Режим КТО был введен в регионе утром 11 апреля на части территорий городского округа Нальчик и Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
"В ходе проведения в Кабардино-Балкарской республике органами безопасности оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ на территории садового товарищества "Насып" городского округа Нальчик. В ответ на предложение сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Координацию деятельности сил правопорядка обеспечивает оперативный штаб НАК", - сказано в сообщении НАК.
Введение режима контртеррористической операции (КТО) регламентируется Федеральным законом "О противодействии терроризму" и вводится в особых случаях на определенных территориях. На территории или объектах, в пределах которых введен правовой режим КТО, на период проведения операции допускается применение определенных мер и временных ограничений.
24 июня 2023, 14:04Что такое режим контртеррористической операции