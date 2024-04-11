https://crimea.ria.ru/20240411/kto-v-nalchike-bandity-otkryli-ogon-po-silovikam-1136462369.html

КТО в Нальчике: бандиты открыли огонь по силовикам

КТО в Нальчике: бандиты открыли огонь по силовикам - РИА Новости Крым, 11.04.2024

КТО в Нальчике: бандиты открыли огонь по силовикам

Спецназ ФСБ заблокировал подозреваемых в терроризме в пригороде Нальчика, бандиты открыли огонь после предложения сдаться властям, пишет РИА Новости со ссылкой... РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T07:43

2024-04-11T07:43

2024-04-11T07:48

кабардино-балкария

контртеррористическая операция (кто)

происшествия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

национальный антитеррористический комитет (нак).

антитеррор

безопасность

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125904155_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_595bd8480eac213af9dc027c76b68500.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Спецназ ФСБ заблокировал подозреваемых в терроризме в пригороде Нальчика, бандиты открыли огонь после предложения сдаться властям, пишет РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.Режим КТО был введен в регионе утром 11 апреля на части территорий городского округа Нальчик и Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.Введение режима контртеррористической операции (КТО) регламентируется Федеральным законом "О противодействии терроризму" и вводится в особых случаях на определенных территориях. На территории или объектах, в пределах которых введен правовой режим КТО, на период проведения операции допускается применение определенных мер и временных ограничений.

https://crimea.ria.ru/20230624/chto-takoe-kontrterroristicheskaya-operatsiya-1124731174.html

кабардино-балкария

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кабардино-балкария, контртеррористическая операция (кто), происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), национальный антитеррористический комитет (нак)., антитеррор, безопасность, новости