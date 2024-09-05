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ВСУ ударили по Шебекино – погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 05.09.2024
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ВСУ ударили по Шебекино – погиб мирный житель
ВСУ ударили по Шебекино – погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 05.09.2024
ВСУ ударили по Шебекино – погиб мирный житель
Житель Шебекино погиб при обстреле со стороны украинских боевиков, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T18:31
2024-09-05T18:31
вячеслав гладков
новости
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Житель Шебекино погиб при обстреле со стороны украинских боевиков, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.От прямых попаданий снарядов произошли пожары в двух частных домах, двух хозпостройках и складском помещении на территории предприятия. Также в десяти частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Пожарные расчеты занимаются ликвидацией очагов возгорания, подчеркнул губернатор.Ранее в четверг житель Новой Таволжанки был ранен при обстреле села со стороны ВСУ. Также обстрелу подвергся поселок Ракитное. В результате атак украинских боевиков в двух населенных пунктах повреждены жилые дома, административное здание социального объекта и автомобили, есть повреждения на линии электропередачи.Накануне при обстреле ВСУ Новой Таволжанки три мирных жителя погибли и двое были ранены.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по храму Святителя Николая в Белгородской областиМирный житель ранен в ходе атаки беспилотников на ШебекиноВСУ обстреляли Белгород - горят дома и машины
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Новости
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, новости, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области
ВСУ ударили по Шебекино – погиб мирный житель

Мирный житель погиб при ударе украинских боевиков по Шебекино

18:31 05.09.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаМирный житель погиб при ударе украинских боевиков по Шебекино
Мирный житель погиб при ударе украинских боевиков по Шебекино
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Житель Шебекино погиб при обстреле со стороны украинских боевиков, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В результате очередного удара погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
От прямых попаданий снарядов произошли пожары в двух частных домах, двух хозпостройках и складском помещении на территории предприятия. Также в десяти частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Пожарные расчеты занимаются ликвидацией очагов возгорания, подчеркнул губернатор.
Ранее в четверг житель Новой Таволжанки был ранен при обстреле села со стороны ВСУ. Также обстрелу подвергся поселок Ракитное. В результате атак украинских боевиков в двух населенных пунктах повреждены жилые дома, административное здание социального объекта и автомобили, есть повреждения на линии электропередачи.
Накануне при обстреле ВСУ Новой Таволжанки три мирных жителя погибли и двое были ранены.
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Вячеслав ГладковНовостиШебекино (город в Белгородской области)Белгородская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы Белгородской области
 
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