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ВСУ ударили по Шебекино – погиб мирный житель

ВСУ ударили по Шебекино – погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 05.09.2024

ВСУ ударили по Шебекино – погиб мирный житель

Житель Шебекино погиб при обстреле со стороны украинских боевиков, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T18:31

2024-09-05T18:31

2024-09-05T18:31

вячеслав гладков

новости

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Житель Шебекино погиб при обстреле со стороны украинских боевиков, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.От прямых попаданий снарядов произошли пожары в двух частных домах, двух хозпостройках и складском помещении на территории предприятия. Также в десяти частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Пожарные расчеты занимаются ликвидацией очагов возгорания, подчеркнул губернатор.Ранее в четверг житель Новой Таволжанки был ранен при обстреле села со стороны ВСУ. Также обстрелу подвергся поселок Ракитное. В результате атак украинских боевиков в двух населенных пунктах повреждены жилые дома, административное здание социального объекта и автомобили, есть повреждения на линии электропередачи.Накануне при обстреле ВСУ Новой Таволжанки три мирных жителя погибли и двое были ранены.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по храму Святителя Николая в Белгородской областиМирный житель ранен в ходе атаки беспилотников на ШебекиноВСУ обстреляли Белгород - горят дома и машины

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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2024

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