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ВСУ ударили по Шебекино – погиб мирный житель
ВСУ ударили по Шебекино – погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 05.09.2024
ВСУ ударили по Шебекино – погиб мирный житель
Житель Шебекино погиб при обстреле со стороны украинских боевиков, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T18:31
2024-09-05T18:31
2024-09-05T18:31
вячеслав гладков
новости
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Житель Шебекино погиб при обстреле со стороны украинских боевиков, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.От прямых попаданий снарядов произошли пожары в двух частных домах, двух хозпостройках и складском помещении на территории предприятия. Также в десяти частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Пожарные расчеты занимаются ликвидацией очагов возгорания, подчеркнул губернатор.Ранее в четверг житель Новой Таволжанки был ранен при обстреле села со стороны ВСУ. Также обстрелу подвергся поселок Ракитное. В результате атак украинских боевиков в двух населенных пунктах повреждены жилые дома, административное здание социального объекта и автомобили, есть повреждения на линии электропередачи.Накануне при обстреле ВСУ Новой Таволжанки три мирных жителя погибли и двое были ранены.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по храму Святителя Николая в Белгородской областиМирный житель ранен в ходе атаки беспилотников на ШебекиноВСУ обстреляли Белгород - горят дома и машины
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, новости, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области
ВСУ ударили по Шебекино – погиб мирный житель
Мирный житель погиб при ударе украинских боевиков по Шебекино