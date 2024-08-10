https://crimea.ria.ru/20240810/silami-rossiyskoy-pvo-sbity-dve-bomby-hammer-i-16-snaryadov-himars-1139502459.html

Силами российской ПВО сбиты две бомбы Hammer и 16 снарядов HIMARS

Силами российской ПВО сбиты две бомбы Hammer и 16 снарядов HIMARS - РИА Новости Крым, 10.08.2024

Силами российской ПВО сбиты две бомбы Hammer и 16 снарядов HIMARS

Силы российской ПВО сбиты 16 реактивных снарядов HIMARS, две управляемые авиационные бомбы Hammer, четыре ракеты ЗРК Patriot и 153 беспилотника за сутки. Об... РИА Новости Крым, 10.08.2024

2024-08-10T14:11

2024-08-10T14:11

2024-08-10T14:16

министерство обороны рф

новости сво

patriot (зенитный ракетный комплекс)

авиабомба hammer

himars

беспилотник (бпла, дрон)

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Силы российской ПВО сбиты 16 реактивных снарядов HIMARS, две управляемые авиационные бомбы Hammer, четыре ракеты ЗРК Patriot и 153 беспилотника за сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 637 самолетов, 278 вертолетов, 29660 беспилотных летательных аппаратов, 563 зенитных ракетных комплекса, 17011 танков и других боевых бронированных машин, 1399 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13090 орудий полевой артиллерии и минометов, 24591 единица специальной военной автомобильной техники.Также, по данным оборонного ведомства РФ, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражен цех производства беспилотников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 152 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные нанесли поражение наемникам "Иностранного легиона"Российские военные зачистили от ВСУ Мартыновку под СуджейСитуация в Курской области – последние данные от Минобороны

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, patriot (зенитный ракетный комплекс), авиабомба hammer, himars, беспилотник (бпла, дрон), пво