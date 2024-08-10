Рейтинг@Mail.ru
Силами российской ПВО сбиты две бомбы Hammer и 16 снарядов HIMARS - РИА Новости Крым, 10.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240810/silami-rossiyskoy-pvo-sbity-dve-bomby-hammer-i-16-snaryadov-himars-1139502459.html
Силами российской ПВО сбиты две бомбы Hammer и 16 снарядов HIMARS
Силами российской ПВО сбиты две бомбы Hammer и 16 снарядов HIMARS - РИА Новости Крым, 10.08.2024
Силами российской ПВО сбиты две бомбы Hammer и 16 снарядов HIMARS
Силы российской ПВО сбиты 16 реактивных снарядов HIMARS, две управляемые авиационные бомбы Hammer, четыре ракеты ЗРК Patriot и 153 беспилотника за сутки. Об... РИА Новости Крым, 10.08.2024
2024-08-10T14:11
2024-08-10T14:16
министерство обороны рф
новости сво
patriot (зенитный ракетный комплекс)
авиабомба hammer
himars
беспилотник (бпла, дрон)
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/10/1138151367_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_bcc22232256e415ff3e1060b06909aad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Силы российской ПВО сбиты 16 реактивных снарядов HIMARS, две управляемые авиационные бомбы Hammer, четыре ракеты ЗРК Patriot и 153 беспилотника за сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 637 самолетов, 278 вертолетов, 29660 беспилотных летательных аппаратов, 563 зенитных ракетных комплекса, 17011 танков и других боевых бронированных машин, 1399 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13090 орудий полевой артиллерии и минометов, 24591 единица специальной военной автомобильной техники.Также, по данным оборонного ведомства РФ, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражен цех производства беспилотников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 152 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные нанесли поражение наемникам "Иностранного легиона"Российские военные зачистили от ВСУ Мартыновку под СуджейСитуация в Курской области – последние данные от Минобороны
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/10/1138151367_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_1ae3eff36747dbbfd61f8ca15fb908f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, patriot (зенитный ракетный комплекс), авиабомба hammer, himars, беспилотник (бпла, дрон), пво
Силами российской ПВО сбиты две бомбы Hammer и 16 снарядов HIMARS

Российская ПВО сбила 16 снарядов HIMARS, две бомбы Hammer и 153 беспилотника за сутки

14:11 10.08.2024 (обновлено: 14:16 10.08.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Силы российской ПВО сбиты 16 реактивных снарядов HIMARS, две управляемые авиационные бомбы Hammer, четыре ракеты ЗРК Patriot и 153 беспилотника за сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 16 реактивных снарядов HIMARS производства США, четыре зенитные управляемые ракеты ЗРК Patriot производства США, а также 153 беспилотных летательных аппарата, из них 97 вне зоны специальной военной операции", – сказано в сводке министерства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 637 самолетов, 278 вертолетов, 29660 беспилотных летательных аппаратов, 563 зенитных ракетных комплекса, 17011 танков и других боевых бронированных машин, 1399 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13090 орудий полевой артиллерии и минометов, 24591 единица специальной военной автомобильной техники.
Также, по данным оборонного ведомства РФ, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражен цех производства беспилотников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 152 районах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российские военные нанесли поражение наемникам "Иностранного легиона"
Российские военные зачистили от ВСУ Мартыновку под Суджей
Ситуация в Курской области – последние данные от Минобороны
 
Министерство обороны РФНовости СВОPatriot (зенитный ракетный комплекс)Авиабомба HammerHIMARSБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:10Курская АЭС: опубликованы результаты радиационного мониторинга в регионе
14:43Горит западное вооружение и техника: ВСУ потеряли еще более 1800 боевиков
14:34Белоруссия усиливает группировку войск на границе с Украиной
14:11Силами российской ПВО сбиты две бомбы Hammer и 16 снарядов HIMARS
14:02Удар "Искандера" уничтожил командный состав бригады ВСУ в Курской области
13:47Российские военные нанесли поражение наемникам "Иностранного легиона"
13:30ВСУ нанесли удары по четырем населенным пунктам Белгородской области
12:42Смогут ли ВСУ прорваться в Крым – ответ властей
12:01Ситуация в Курской области – последние данные от Минобороны
11:54Лукашенко заявил об уничтожении воздушных целей из Украины над Беларусью
11:33Российские военные зачистили от ВСУ Мартыновку под Суджей
10:43В Севастополе создадут "Винную дорогу"
10:10Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти
09:27В Липецке умер в больнице один из пострадавших при атаке ВСУ
09:16У фирмы-поставщика продуктов для ВСУ изъяли 5 млн евро "черной кассы"
08:39На Украине утвердили новые принципы исторического образования в школах
08:09Много солнца и слабый ветер: погода в Крыму на выходные от ФОБОС
07:30Крымский мост в субботу утром – очередь растет с обеих сторон
07:14Средства ПВО ликвидировали 32 дрона над Курской и Ярославской областями
07:03Что такое режим контртеррористической операции
Лента новостейМолния