https://crimea.ria.ru/20240810/silami-rossiyskoy-pvo-sbity-dve-bomby-hammer-i-16-snaryadov-himars-1139502459.html
Силами российской ПВО сбиты две бомбы Hammer и 16 снарядов HIMARS
Силами российской ПВО сбиты две бомбы Hammer и 16 снарядов HIMARS - РИА Новости Крым, 10.08.2024
Силами российской ПВО сбиты две бомбы Hammer и 16 снарядов HIMARS
Силы российской ПВО сбиты 16 реактивных снарядов HIMARS, две управляемые авиационные бомбы Hammer, четыре ракеты ЗРК Patriot и 153 беспилотника за сутки. Об... РИА Новости Крым, 10.08.2024
2024-08-10T14:11
2024-08-10T14:11
2024-08-10T14:16
министерство обороны рф
новости сво
patriot (зенитный ракетный комплекс)
авиабомба hammer
himars
беспилотник (бпла, дрон)
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Силы российской ПВО сбиты 16 реактивных снарядов HIMARS, две управляемые авиационные бомбы Hammer, четыре ракеты ЗРК Patriot и 153 беспилотника за сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 637 самолетов, 278 вертолетов, 29660 беспилотных летательных аппаратов, 563 зенитных ракетных комплекса, 17011 танков и других боевых бронированных машин, 1399 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13090 орудий полевой артиллерии и минометов, 24591 единица специальной военной автомобильной техники.Также, по данным оборонного ведомства РФ, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражен цех производства беспилотников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 152 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные нанесли поражение наемникам "Иностранного легиона"Российские военные зачистили от ВСУ Мартыновку под СуджейСитуация в Курской области – последние данные от Минобороны
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министерство обороны рф, новости сво, patriot (зенитный ракетный комплекс), авиабомба hammer, himars, беспилотник (бпла, дрон), пво
Силами российской ПВО сбиты две бомбы Hammer и 16 снарядов HIMARS
Российская ПВО сбила 16 снарядов HIMARS, две бомбы Hammer и 153 беспилотника за сутки
14:11 10.08.2024 (обновлено: 14:16 10.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Силы российской ПВО сбиты 16 реактивных снарядов HIMARS, две управляемые авиационные бомбы Hammer, четыре ракеты ЗРК Patriot и 153 беспилотника за сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 16 реактивных снарядов HIMARS производства США, четыре зенитные управляемые ракеты ЗРК Patriot производства США, а также 153 беспилотных летательных аппарата, из них 97 вне зоны специальной военной операции", – сказано в сводке министерства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 637 самолетов, 278 вертолетов, 29660 беспилотных летательных аппаратов, 563 зенитных ракетных комплекса, 17011 танков и других боевых бронированных машин, 1399 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13090 орудий полевой артиллерии и минометов, 24591 единица специальной военной автомобильной техники.
Также, по данным оборонного ведомства РФ, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражен цех производства беспилотников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 152 районах.
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