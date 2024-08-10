https://crimea.ria.ru/20240810/rossiyskie-voennye-nanesli-udar-po-naemnikam-inostrannogo-legiona-1139502300.html

Российские военные нанесли поражение наемникам "Иностранного легиона"

Российские военные нанесли поражение наемникам "Иностранного легиона" - РИА Новости Крым, 10.08.2024

Российские военные нанесли поражение наемникам "Иностранного легиона"

Российские военные нанесли удар по наемникам "Иностранного легиона" и нескольким бригадам ВСУ на Волчанском и Липцовском направлениях. РИА Новости Крым, 10.08.2024

2024-08-10T13:47

2024-08-10T13:47

2024-08-10T13:53

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

россия

украина

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/09/1139475747_0:97:2959:1761_1920x0_80_0_0_df14532cda88284e2f9baf7bdd74b15d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удар по наемникам "Иностранного легиона" и нескольким бригадам ВСУ на Волчанском и Липцовском направлениях.Потери противника на данных направлениях составили до 95 военнослужащих, четыре пикапа, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 122-мм гаубица Д-30.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курскую область переброшена дополнительная военная техника19 ударов высокоточным оружием: поражены военные заводы и аэродромы ВСУДва украинских истребителя сбиты российской армией за неделю

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу