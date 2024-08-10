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Российские военные нанесли поражение наемникам "Иностранного легиона"
Российские военные нанесли поражение наемникам "Иностранного легиона" - РИА Новости Крым, 10.08.2024
Российские военные нанесли поражение наемникам "Иностранного легиона"
Российские военные нанесли удар по наемникам "Иностранного легиона" и нескольким бригадам ВСУ на Волчанском и Липцовском направлениях. РИА Новости Крым, 10.08.2024
2024-08-10T13:47
2024-08-10T13:47
2024-08-10T13:53
министерство обороны рф
новости сво
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удар по наемникам "Иностранного легиона" и нескольким бригадам ВСУ на Волчанском и Липцовском направлениях.Потери противника на данных направлениях составили до 95 военнослужащих, четыре пикапа, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 122-мм гаубица Д-30.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курскую область переброшена дополнительная военная техника19 ударов высокоточным оружием: поражены военные заводы и аэродромы ВСУДва украинских истребителя сбиты российской армией за неделю
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские военные нанесли поражение наемникам "Иностранного легиона"
ВС РФ нанесли удар по наемникам "Иностранного легиона" и нескольким бригадам ВСУ
13:47 10.08.2024 (обновлено: 13:53 10.08.2024)