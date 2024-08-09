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Два украинских истребителя сбиты российской армией за неделю
Два украинских истребителя сбиты российской армией за неделю - РИА Новости Крым, 09.08.2024
Два украинских истребителя сбиты российской армией за неделю
Российские средства ПВО сбили за неделю три истребителя воздушных сил Украины, а также ракеты иностранного производства. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T16:45
2024-08-09T16:45
2024-08-09T16:45
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потери всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили за неделю три истребителя воздушных сил Украины, а также ракеты иностранного производства. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, уничтожена французская управляемая авиационная бомба Hammer и две американские зенитные управляемые ракеты ЗРК Patriot.Сбиты силами противовоздушной обороны 72 реактивных снаряда HIMARS, Vampire, "Ольха" и 668 беспилотных летательных аппаратов.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 637 самолетов, 278 вертолетов, 29507 беспилотных летательных аппаратов, 563 зенитных ракетных комплекса, 17004 танка и других боевых бронированных машин, 1399 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13050 орудий полевой артиллерии и минометов, 24562 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Три БПЛА и три безэкипажных катера уничтожены в СевастополеАтака ВСУ на Севастополь – сбита противокорабельная ракета "Нептун"Над регионами России сбиты 11 вражеских беспилотников
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новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, пво, поставки западного оружия украине
Два украинских истребителя сбиты российской армией за неделю
Российские средства ПВО сбили за неделю два украинских истребителя МиГ-29 и Су-27
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили за неделю три истребителя воздушных сил Украины, а также ракеты иностранного производства. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты два украинских МиГ-29 и Су-27, четыре крылатые ракеты воздушного базирования SCALP-EG производства Франции, 14 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США", - говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожена французская управляемая авиационная бомба Hammer и две американские зенитные управляемые ракеты ЗРК Patriot.
Сбиты силами противовоздушной обороны 72 реактивных снаряда HIMARS, Vampire, "Ольха" и 668 беспилотных летательных аппаратов.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 637 самолетов, 278 вертолетов, 29507 беспилотных летательных аппаратов, 563 зенитных ракетных комплекса, 17004 танка и других боевых бронированных машин, 1399 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13050 орудий полевой артиллерии и минометов, 24562 единицы специальной военной автомобильной техники.
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