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Два украинских истребителя сбиты российской армией за неделю

Два украинских истребителя сбиты российской армией за неделю - РИА Новости Крым, 09.08.2024

Два украинских истребителя сбиты российской армией за неделю

Российские средства ПВО сбили за неделю три истребителя воздушных сил Украины, а также ракеты иностранного производства. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T16:45

2024-08-09T16:45

2024-08-09T16:45

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили за неделю три истребителя воздушных сил Украины, а также ракеты иностранного производства. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, уничтожена французская управляемая авиационная бомба Hammer и две американские зенитные управляемые ракеты ЗРК Patriot.Сбиты силами противовоздушной обороны 72 реактивных снаряда HIMARS, Vampire, "Ольха" и 668 беспилотных летательных аппаратов.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 637 самолетов, 278 вертолетов, 29507 беспилотных летательных аппаратов, 563 зенитных ракетных комплекса, 17004 танка и других боевых бронированных машин, 1399 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13050 орудий полевой артиллерии и минометов, 24562 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Три БПЛА и три безэкипажных катера уничтожены в СевастополеАтака ВСУ на Севастополь – сбита противокорабельная ракета "Нептун"Над регионами России сбиты 11 вражеских беспилотников

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, пво, поставки западного оружия украине