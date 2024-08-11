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Более 8 складов боеприпасов и свыше 1700 боевиков – потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 11.08.2024
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Более 8 складов боеприпасов и свыше 1700 боевиков – потери ВСУ за сутки
Более 8 складов боеприпасов и свыше 1700 боевиков – потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 11.08.2024
Более 8 складов боеприпасов и свыше 1700 боевиков – потери ВСУ за сутки
На протяжении суток на всех направлениях линии боевого соприкосновения на Украине противник потерял более 1700 боевиков убитыми и ранеными. Российские войска... РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T14:38
2024-08-11T14:38
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. На протяжении суток на всех направлениях линии боевого соприкосновения на Украине противник потерял более 1700 боевиков убитыми и ранеными. Российские войска уничтожили восемь складов боеприпасов и более 80 единиц боевой и автомобильной техники.На Волчанском и Липцовском направлениях группировка войск "Север" вела бои в районе сел Одноробовка и Казачья Лопань Харьковской области. Потери противника составили до 190 военнослужащих, 17 единиц техники и один полевой склад боеприпасов.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Потери врага за сутки составили более 520 военнослужащих и 16 единиц техники, включая три радиолокационных станции контрбатарейной борьбы. Уничтожено также два склада боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение в районах сел Розовка, Переездное и Кирово Донецкой Народной Республики. В итоге ВСУ потеряли до 385 военнослужащих, 12 единиц техники и два склада боеприпасов.Группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Воздвиженка, Торецк, Гродовка и Миролюбовка в ДНР. Потери противника составили до 425 военнослужащих и 13 единиц техники.Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю в районах населенных пунктов Водяное и Новоочеретоватое в ДНР. Потери противника составили до 110 военнослужащих и семь единиц техники.Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Новоданиловка Запорожской области. Потери украинских боевиков составили более 70 военнослужащих, 17 единиц техники и три склада боеприпасов.Силами авиации, артиллерии, подразделений операторов БПЛА и ракетными войсками уничтожены три пусковые установки и радиолокационная станция системы Patriot. Российские силы ПВО сбили 15 реактивных снарядов HIMARS и Vampire и более семидесяти украинских дронов.Читайте также на РИА Новости Крым:Колонна техники ВСУ разбита в приграничье Курской области Горит западное вооружение и техника: ВСУ потеряли еще более 1800 боевиковУдар "Искандера" уничтожил командный состав бригады ВСУ в Курской области
https://crimea.ria.ru/20240811/vsu-popytalis-prorvatsya-v-kurskuyu-oblast-s-chetyrekh-napravleniy-1139516367.html
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , харьковская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область
Более 8 складов боеприпасов и свыше 1700 боевиков – потери ВСУ за сутки

Российские войска уничтожили более 1700 боевиков ВСУ и 8 складов боеприпасов за сутки

14:38 11.08.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. На протяжении суток на всех направлениях линии боевого соприкосновения на Украине противник потерял более 1700 боевиков убитыми и ранеными. Российские войска уничтожили восемь складов боеприпасов и более 80 единиц боевой и автомобильной техники.
На Волчанском и Липцовском направлениях группировка войск "Север" вела бои в районе сел Одноробовка и Казачья Лопань Харьковской области. Потери противника составили до 190 военнослужащих, 17 единиц техники и один полевой склад боеприпасов.
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Потери врага за сутки составили более 520 военнослужащих и 16 единиц техники, включая три радиолокационных станции контрбатарейной борьбы. Уничтожено также два склада боеприпасов.
Военнослужащие "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение в районах сел Розовка, Переездное и Кирово Донецкой Народной Республики. В итоге ВСУ потеряли до 385 военнослужащих, 12 единиц техники и два склада боеприпасов.
Группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Воздвиженка, Торецк, Гродовка и Миролюбовка в ДНР. Потери противника составили до 425 военнослужащих и 13 единиц техники.
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю в районах населенных пунктов Водяное и Новоочеретоватое в ДНР. Потери противника составили до 110 военнослужащих и семь единиц техники.
Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Новоданиловка Запорожской области. Потери украинских боевиков составили более 70 военнослужащих, 17 единиц техники и три склада боеприпасов.
Силами авиации, артиллерии, подразделений операторов БПЛА и ракетными войсками уничтожены три пусковые установки и радиолокационная станция системы Patriot. Российские силы ПВО сбили 15 реактивных снарядов HIMARS и Vampire и более семидесяти украинских дронов.
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