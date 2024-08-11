https://crimea.ria.ru/20240811/bolee-8-skladov-boepripasov-i-svyshe-1700-boevikov--poteri-vsu-za-sutki-1139516723.html

Более 8 складов боеприпасов и свыше 1700 боевиков – потери ВСУ за сутки

Более 8 складов боеприпасов и свыше 1700 боевиков – потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 11.08.2024

Более 8 складов боеприпасов и свыше 1700 боевиков – потери ВСУ за сутки

На протяжении суток на всех направлениях линии боевого соприкосновения на Украине противник потерял более 1700 боевиков убитыми и ранеными. Российские войска... РИА Новости Крым, 11.08.2024

2024-08-11T14:38

2024-08-11T14:38

2024-08-11T14:38

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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. На протяжении суток на всех направлениях линии боевого соприкосновения на Украине противник потерял более 1700 боевиков убитыми и ранеными. Российские войска уничтожили восемь складов боеприпасов и более 80 единиц боевой и автомобильной техники.На Волчанском и Липцовском направлениях группировка войск "Север" вела бои в районе сел Одноробовка и Казачья Лопань Харьковской области. Потери противника составили до 190 военнослужащих, 17 единиц техники и один полевой склад боеприпасов.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Потери врага за сутки составили более 520 военнослужащих и 16 единиц техники, включая три радиолокационных станции контрбатарейной борьбы. Уничтожено также два склада боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение в районах сел Розовка, Переездное и Кирово Донецкой Народной Республики. В итоге ВСУ потеряли до 385 военнослужащих, 12 единиц техники и два склада боеприпасов.Группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Воздвиженка, Торецк, Гродовка и Миролюбовка в ДНР. Потери противника составили до 425 военнослужащих и 13 единиц техники.Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю в районах населенных пунктов Водяное и Новоочеретоватое в ДНР. Потери противника составили до 110 военнослужащих и семь единиц техники.Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Новоданиловка Запорожской области. Потери украинских боевиков составили более 70 военнослужащих, 17 единиц техники и три склада боеприпасов.Силами авиации, артиллерии, подразделений операторов БПЛА и ракетными войсками уничтожены три пусковые установки и радиолокационная станция системы Patriot. Российские силы ПВО сбили 15 реактивных снарядов HIMARS и Vampire и более семидесяти украинских дронов.Читайте также на РИА Новости Крым:Колонна техники ВСУ разбита в приграничье Курской области Горит западное вооружение и техника: ВСУ потеряли еще более 1800 боевиковУдар "Искандера" уничтожил командный состав бригады ВСУ в Курской области

https://crimea.ria.ru/20240811/vsu-popytalis-prorvatsya-v-kurskuyu-oblast-s-chetyrekh-napravleniy-1139516367.html

харьковская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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