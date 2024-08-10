https://crimea.ria.ru/20240810/gorit-zapadnoe-vooruzhenie-i-tekhnika-vsu-poteryali-esche-bolee-1800-boevikov-1139502935.html

Горит западное вооружение и техника: ВСУ потеряли еще более 1800 боевиков

Горит западное вооружение и техника: ВСУ потеряли еще более 1800 боевиков - РИА Новости Крым, 10.08.2024

Горит западное вооружение и техника: ВСУ потеряли еще более 1800 боевиков

ВСУ потеряли за сутки еще 1855 боевиков на различных направлениях, а также боевую технику и вооружения, в том числе западные. Об этом сообщает России. РИА Новости Крым, 10.08.2024

2024-08-10T14:43

2024-08-10T14:43

2024-08-10T14:43

министерство обороны рф

новости сво

новые регионы россии

харьковская область

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. ВСУ потеряли за сутки еще 1855 боевиков на различных направлениях, а также боевую технику и вооружения, в том числе западные. Об этом сообщает России.На северном фронте потери противника составили до 95 военнослужащих, четыре пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, САУ "Гвоздика"На западном направлении заняты более выгодные рубежи и позиции, отражены четыре атаки, уничтожены до 495 военнослужащих, танк, американские бронетранспортер М113 м гаубица М198, САУ "Гвоздика", британское орудие L-119, пять полевых складов с боеприпасами.На юге ВС РФ улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли до 680 военнослужащих, четыре автомобиля, три гаубицы Д-20 и одну "Мста-Б", МАУ "Акация", орудие L-119.На центральном участке заняты более выгодные рубежи, отражены две контратаки. Потери украинских войск - до 350 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 , боевая бронированная машина "Козак", три автомобиля, гаубица М777 и две Д-23, пушка "Гиацинт-Б".На восточной линии улучшено положение по переднему краю, отражена одна атака. Противник потерял до 125 военнослужащих, семь автомобилей и гаубицу Д-20.Подразделениями группировки войск "Днепр" ликвидировали до 110 боевиков ВСУ, польский бронетранспортер Oncilla, боевую бронированную машину "Козак", шесть автомобилей, гаубицы М777 и Д-30, израильскую радиолокационную станцию воздушной разведки RADA RPS-42, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".На Курском направлении российские военные ударом "Искандера-М" уничтожили командный пункт 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ с командным составом в количестве 15 человек, сообщали ранее в Минобороны РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные зачистили от ВСУ Мартыновку под Суджей49 безуспешных контратак: ВСУ за неделю потеряли более 12 тысяч боевиковСмогут ли ВСУ прорваться в Крым – ответ властей

новые регионы россии

харьковская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, новые регионы россии, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу