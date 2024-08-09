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49 безуспешных контратак: ВСУ за неделю потеряли более 12 тысяч боевиков

49 безуспешных контратак: ВСУ за неделю потеряли более 12 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 09.08.2024

49 безуспешных контратак: ВСУ за неделю потеряли более 12 тысяч боевиков

Российская армия за неделю в зоне спецоперации успешно отразила 49 контратак вооруженных сил Украины. Враг потерял порядка 12 980 военнослужащих. Об этом... РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T17:54

2024-08-09T17:54

2024-08-09T17:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Российская армия за неделю в зоне спецоперации успешно отразила 49 контратак вооруженных сил Украины. Враг потерял порядка 12 980 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.По информации военного ведомства, на Волчанском и Липцовском направлениях подразделениями группировки нанесено поражение живой силе и технике противника, отражены семь контратак штурмовых групп ВСУ.Киев потерял до 1650 военнослужащих и военную технику, в том числе уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и восемь полевых складов боеприпасов.Девять контратак отразили за неделю подразделения группировки войск "Запад" и заняли более выгодные рубежи и позиции. В зоне ответственности подразделения противник потерял за неделю до 3260 военнослужащих.Среди уничтоженной военной техники два танка Leopard производства ФРГ, пятнадцать 155 мм самоходных артиллерийских установок и гаубиц производства США, Великобритании, Германии и Польши. Также поражены семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 16 полевых складов боеприпасов.Семь контратак отразили подразделения "Южной" группировки войск, которые улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли до 4240 военнослужащих и вооружение, в том числе иностранного производства: пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 производства Хорватии, 18 гаубиц и самоходных артиллерийских установок калибра 155 мм производства стран НАТО. Кроме того, разбиты семь станций радиоэлектронной борьбы и семь полевых складов боеприпасов.22 контратаки противника успешно отразили подразделения группировки войск "Центр"."В течение недели освобождены населенные пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое Донецкой Народной Республики", - сообщает Минобороны.За неделю на данном направлении Киев потерял до 2520 военнослужащих. В числе уничтоженной военной техники две боевые машины пехоты Bradley производства США, боевая машина пехоты Marder производства ФРГ и пять бронетранспортеров М113 производства США, три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Четыре контратаки отразили подразделения группировки войск "Восток" и заняли более выгодные рубежи. ВСУ потеряли до 760 военнослужащих и вооружение, среди которого 13 гаубиц и самоходных артиллерийских установок калибра 155 мм западного производства. Также уничтожены пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и восемь полевых складов с боеприпасами.До 550 военнослужащих Киев потерял в результате активных действий подразделений группировки войск "Днепр". За неделю на данном направлении ВСУ потеряли в том числе шесть 155 мм гаубиц М777 производства США. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов боеприпасов."Пресечена попытка высадки диверсионно-разведывательной группы ВСУ на Кинбурнскую косу. В результате активных действий подразделений группировки войск "Днепр" десант уничтожен", - сообщают в Минобороны РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курскую область переброшена дополнительная военная техника19 ударов высокоточным оружием: поражены военные заводы и аэродромы ВСУДва украинских истребителя сбиты российской армией за неделю

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