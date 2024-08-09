https://crimea.ria.ru/20240809/49-bezuspeshnykh-kontratak-vsu-za-nedelyu-poteryali-bolee-12-tysyach-boevikov-1139487969.html
49 безуспешных контратак: ВСУ за неделю потеряли более 12 тысяч боевиков
49 безуспешных контратак: ВСУ за неделю потеряли более 12 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 09.08.2024
49 безуспешных контратак: ВСУ за неделю потеряли более 12 тысяч боевиков
Российская армия за неделю в зоне спецоперации успешно отразила 49 контратак вооруженных сил Украины. Враг потерял порядка 12 980 военнослужащих. Об этом... РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T17:54
2024-08-09T17:54
2024-08-09T17:54
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Российская армия за неделю в зоне спецоперации успешно отразила 49 контратак вооруженных сил Украины. Враг потерял порядка 12 980 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.По информации военного ведомства, на Волчанском и Липцовском направлениях подразделениями группировки нанесено поражение живой силе и технике противника, отражены семь контратак штурмовых групп ВСУ.Киев потерял до 1650 военнослужащих и военную технику, в том числе уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и восемь полевых складов боеприпасов.Девять контратак отразили за неделю подразделения группировки войск "Запад" и заняли более выгодные рубежи и позиции. В зоне ответственности подразделения противник потерял за неделю до 3260 военнослужащих.Среди уничтоженной военной техники два танка Leopard производства ФРГ, пятнадцать 155 мм самоходных артиллерийских установок и гаубиц производства США, Великобритании, Германии и Польши. Также поражены семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 16 полевых складов боеприпасов.Семь контратак отразили подразделения "Южной" группировки войск, которые улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли до 4240 военнослужащих и вооружение, в том числе иностранного производства: пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 производства Хорватии, 18 гаубиц и самоходных артиллерийских установок калибра 155 мм производства стран НАТО. Кроме того, разбиты семь станций радиоэлектронной борьбы и семь полевых складов боеприпасов.22 контратаки противника успешно отразили подразделения группировки войск "Центр"."В течение недели освобождены населенные пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое Донецкой Народной Республики", - сообщает Минобороны.За неделю на данном направлении Киев потерял до 2520 военнослужащих. В числе уничтоженной военной техники две боевые машины пехоты Bradley производства США, боевая машина пехоты Marder производства ФРГ и пять бронетранспортеров М113 производства США, три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Четыре контратаки отразили подразделения группировки войск "Восток" и заняли более выгодные рубежи. ВСУ потеряли до 760 военнослужащих и вооружение, среди которого 13 гаубиц и самоходных артиллерийских установок калибра 155 мм западного производства. Также уничтожены пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и восемь полевых складов с боеприпасами.До 550 военнослужащих Киев потерял в результате активных действий подразделений группировки войск "Днепр". За неделю на данном направлении ВСУ потеряли в том числе шесть 155 мм гаубиц М777 производства США. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов боеприпасов."Пресечена попытка высадки диверсионно-разведывательной группы ВСУ на Кинбурнскую косу. В результате активных действий подразделений группировки войск "Днепр" десант уничтожен", - сообщают в Минобороны РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курскую область переброшена дополнительная военная техника19 ударов высокоточным оружием: поражены военные заводы и аэродромы ВСУДва украинских истребителя сбиты российской армией за неделю
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , поставки западного оружия украине, обстрелы курской области, херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе, харьковская область, инфографика
49 безуспешных контратак: ВСУ за неделю потеряли более 12 тысяч боевиков
ВСУ потеряли за неделю порядка 12 980 военнослужащих в 49 провальных атаках
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Российская армия за неделю в зоне спецоперации успешно отразила 49 контратак вооруженных сил Украины. Враг потерял порядка 12 980 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север"
продолжают отражать попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации на Курском направлении
. Ударами армейской авиации и огнем артиллерии пресекаются рейдовые действия подразделений противника в глубину российской территории", - говорится в сообщении.
По информации военного ведомства, на Волчанском и Липцовском направлениях подразделениями группировки нанесено поражение живой силе и технике противника, отражены семь контратак штурмовых групп ВСУ.
Киев потерял до 1650 военнослужащих и военную технику, в том числе уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и восемь полевых складов боеприпасов.
Девять контратак отразили за неделю подразделения группировки войск "Запад" и заняли более выгодные рубежи и позиции. В зоне ответственности подразделения противник потерял за неделю до 3260 военнослужащих.
Среди уничтоженной военной техники два танка Leopard производства ФРГ, пятнадцать 155 мм самоходных артиллерийских установок и гаубиц производства США, Великобритании, Германии и Польши. Также поражены семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 16 полевых складов боеприпасов.
Семь контратак отразили подразделения "Южной" группировки войск, которые улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли до 4240 военнослужащих и вооружение, в том числе иностранного производства: пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 производства Хорватии, 18 гаубиц и самоходных артиллерийских установок калибра 155 мм производства стран НАТО. Кроме того, разбиты семь станций радиоэлектронной борьбы и семь полевых складов боеприпасов.
22 контратаки противника успешно отразили подразделения группировки войск "Центр".
"В течение недели освобождены населенные пункты Тимофеевка
, Новоселовка Первая
и Веселое Донецкой Народной Республики", - сообщает Минобороны.
За неделю на данном направлении Киев потерял до 2520 военнослужащих. В числе уничтоженной военной техники две боевые машины пехоты Bradley производства США, боевая машина пехоты Marder производства ФРГ и пять бронетранспортеров М113 производства США, три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Четыре контратаки отразили подразделения группировки войск "Восток" и заняли более выгодные рубежи. ВСУ потеряли до 760 военнослужащих и вооружение, среди которого 13 гаубиц и самоходных артиллерийских установок калибра 155 мм западного производства. Также уничтожены пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и восемь полевых складов с боеприпасами.
До 550 военнослужащих Киев потерял в результате активных действий подразделений группировки войск "Днепр". За неделю на данном направлении ВСУ потеряли в том числе шесть 155 мм гаубиц М777 производства США. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов боеприпасов.
"Пресечена попытка высадки диверсионно-разведывательной группы ВСУ на Кинбурнскую косу
. В результате активных действий подразделений группировки войск "Днепр" десант уничтожен", - сообщают в Минобороны РФ.
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