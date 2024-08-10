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Смогут ли ВСУ прорваться в Крым – ответ властей - РИА Новости Крым, 10.08.2024
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Смогут ли ВСУ прорваться в Крым – ответ властей
Смогут ли ВСУ прорваться в Крым – ответ властей - РИА Новости Крым, 10.08.2024
Смогут ли ВСУ прорваться в Крым – ответ властей
Если ВСУ задумают прорваться в Крым – эта попытка завершится для киевских боевиков колоссальными потерями. Об этом заявил председатель Госсовета республики... РИА Новости Крым, 10.08.2024
2024-08-10T12:42
2024-08-10T12:50
владимир константинов
крым
безопасность республики крым и севастополя
вооруженные силы россии
армия и флот
мнения
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Если ВСУ задумают прорваться в Крым – эта попытка завершится для киевских боевиков колоссальными потерями. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов, пишет РИА Новости.Спикер крымского парламента подчеркнул, что ситуация отслеживается, все возможные меры безопасности предпринимаются.В Крыму создаются дополнительные фортификационные укрепрайоны для усиления противодиверсионной защиты региона, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов. По словам главы региона, все зоны ответственности распределены и между гражданскими, военными и правоохранительным блоком. Он подчеркнул достаточную готовность региона к отражению атак.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в КрымуО Крыме, Западе и СВО: главные заявления Героя России НимченкоПытаются бить в самое сердце: Машков об атаке ВСУ на Севастополь
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владимир константинов, крым, безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии, армия и флот, мнения, всу (вооруженные силы украины)
Смогут ли ВСУ прорваться в Крым – ответ властей

Попытка нападения на Крым завершится для ВСУ разгромом – Константинов

12:42 10.08.2024 (обновлено: 12:50 10.08.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Если ВСУ задумают прорваться в Крым – эта попытка завершится для киевских боевиков колоссальными потерями. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов, пишет РИА Новости.

"Крым – полуостров, практически остров. С нами им будет гораздо сложнее, чем с открытыми со всех сторон территориями. Вторжение в Крым будет связано с неимоверными потерями и завершится неимоверным проигрышем для ВСУ", убежден Константинов.

Спикер крымского парламента подчеркнул, что ситуация отслеживается, все возможные меры безопасности предпринимаются.
В Крыму создаются дополнительные фортификационные укрепрайоны для усиления противодиверсионной защиты региона, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов. По словам главы региона, все зоны ответственности распределены и между гражданскими, военными и правоохранительным блоком. Он подчеркнул достаточную готовность региона к отражению атак.
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Владимир КонстантиновКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяВооруженные силы РоссииАрмия и флотМненияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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