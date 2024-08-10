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Смогут ли ВСУ прорваться в Крым – ответ властей

Смогут ли ВСУ прорваться в Крым – ответ властей - РИА Новости Крым, 10.08.2024

Смогут ли ВСУ прорваться в Крым – ответ властей

Если ВСУ задумают прорваться в Крым – эта попытка завершится для киевских боевиков колоссальными потерями. Об этом заявил председатель Госсовета республики... РИА Новости Крым, 10.08.2024

2024-08-10T12:42

2024-08-10T12:42

2024-08-10T12:50

владимир константинов

крым

безопасность республики крым и севастополя

вооруженные силы россии

армия и флот

мнения

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Если ВСУ задумают прорваться в Крым – эта попытка завершится для киевских боевиков колоссальными потерями. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов, пишет РИА Новости.Спикер крымского парламента подчеркнул, что ситуация отслеживается, все возможные меры безопасности предпринимаются.В Крыму создаются дополнительные фортификационные укрепрайоны для усиления противодиверсионной защиты региона, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов. По словам главы региона, все зоны ответственности распределены и между гражданскими, военными и правоохранительным блоком. Он подчеркнул достаточную готовность региона к отражению атак.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в КрымуО Крыме, Западе и СВО: главные заявления Героя России НимченкоПытаются бить в самое сердце: Машков об атаке ВСУ на Севастополь

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, крым, безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии, армия и флот, мнения, всу (вооруженные силы украины)