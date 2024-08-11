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Силы ПВО сбили 15 западных реактивных снарядов и 71 украинский дрон - РИА Новости Крым, 11.08.2024
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Силы ПВО сбили 15 западных реактивных снарядов и 71 украинский дрон
Силы ПВО сбили 15 западных реактивных снарядов и 71 украинский дрон - РИА Новости Крым, 11.08.2024
Силы ПВО сбили 15 западных реактивных снарядов и 71 украинский дрон
Системы противовоздушной обороны России уничтожили украинские тактические ракеты, зенитные снаряды западного образца и десяти дронов врага. Об этом сообщают в... РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T13:39
2024-08-11T13:39
пво
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
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поставки западного оружия украине
himars
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. Системы противовоздушной обороны России уничтожили украинские тактические ракеты, зенитные снаряды западного образца и десяти дронов врага. Об этом сообщают в Минобороны по итогам боев за сутки.Ранее сообщалось, что над Курской областью было уничтожено четыре украинских ракеты "Точка-У", обломки одной из них упали на жилой дом в Курске. Также в регионе сбили два малоразмерных воздушных шара. Кроме того, в ночь на 11 августа пресечена массированная атака ВСУ - над пятью регионами уничтожено 35 дронов. В Воронеже после атаки беспилотников были зафиксированы повреждения административного здания и инфраструктурного объекта.
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РИА Новости Крым
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пво, министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине, himars, рсзо vampire, беспилотник (бпла, дрон)
Силы ПВО сбили 15 западных реактивных снарядов и 71 украинский дрон

15 снарядов HIMARS и Vampire и 71 беспилотник уничтожены российскими ПВО за сутки

13:39 11.08.2024
 
© GINTS IVUSKANSВысокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS. Фото AFP
Высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS. Фото AFP
© GINTS IVUSKANS
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. Системы противовоздушной обороны России уничтожили украинские тактические ракеты, зенитные снаряды западного образца и десяти дронов врага. Об этом сообщают в Минобороны по итогам боев за сутки.
"Средствами ПВО сбиты четыре тактические ракеты "Точка-У", управляемая авиационная бомба Hammer, 15 реактивных снарядов HIMARS и Vampire, а также 71 беспилотный летательный аппарат, из них 30 - вне зоны специальной военной операции", - отмечается в сообщении военного ведомства.
Ранее сообщалось, что над Курской областью было уничтожено четыре украинских ракеты "Точка-У", обломки одной из них упали на жилой дом в Курске. Также в регионе сбили два малоразмерных воздушных шара.
Кроме того, в ночь на 11 августа пресечена массированная атака ВСУ - над пятью регионами уничтожено 35 дронов. В Воронеже после атаки беспилотников были зафиксированы повреждения административного здания и инфраструктурного объекта.
 
ПВОМинистерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Поставки западного оружия УкраинеHIMARSРСЗО VampireБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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