https://crimea.ria.ru/20240811/sily-pvo-sbili-15-zapadnykh-reaktivnykh-snaryadov-i-71-ukrainskiy-dron-1139515942.html

Силы ПВО сбили 15 западных реактивных снарядов и 71 украинский дрон

Силы ПВО сбили 15 западных реактивных снарядов и 71 украинский дрон - РИА Новости Крым, 11.08.2024

Силы ПВО сбили 15 западных реактивных снарядов и 71 украинский дрон

Системы противовоздушной обороны России уничтожили украинские тактические ракеты, зенитные снаряды западного образца и десяти дронов врага. Об этом сообщают в... РИА Новости Крым, 11.08.2024

2024-08-11T13:39

2024-08-11T13:39

2024-08-11T13:39

пво

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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himars

рсзо vampire

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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. Системы противовоздушной обороны России уничтожили украинские тактические ракеты, зенитные снаряды западного образца и десяти дронов врага. Об этом сообщают в Минобороны по итогам боев за сутки.Ранее сообщалось, что над Курской областью было уничтожено четыре украинских ракеты "Точка-У", обломки одной из них упали на жилой дом в Курске. Также в регионе сбили два малоразмерных воздушных шара. Кроме того, в ночь на 11 августа пресечена массированная атака ВСУ - над пятью регионами уничтожено 35 дронов. В Воронеже после атаки беспилотников были зафиксированы повреждения административного здания и инфраструктурного объекта.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине, himars, рсзо vampire, беспилотник (бпла, дрон)