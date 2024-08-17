https://crimea.ria.ru/20240817/gendirektor-rosatoma-priglasil-grossi-posetit-kurskuyu-aes-1139674077.html

Гендиректор "Росатома" пригласил Гросси посетить Курскую АЭС

Гендиректор "Росатома" пригласил Гросси посетить Курскую АЭС - РИА Новости Крым, 17.08.2024

Гендиректор "Росатома" пригласил Гросси посетить Курскую АЭС

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев во время телефонного разговора с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси пригласил его лично оценить ситуацию вокруг... РИА Новости Крым, 17.08.2024

2024-08-17T16:14

2024-08-17T16:14

2024-08-17T16:14

росатом

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев во время телефонного разговора с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси пригласил его лично оценить ситуацию вокруг Курской атомной электростанции. Об этом сообщает российская атомная госкорпорация.Он также подчеркнул, что провокационные действия ВСУ против Курской и Запорожской АЭС могут нанести непоправимый ущерб атомной энергетике на всей планете."Подобные действия создают не только прямую угрозу для двух атомных станций, но и подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности и физической ядерной безопасности, сформулированные Рафаэлем Гросси в 2022 году, и тем самым могут нанести непоправимый ущерб авторитету и имиджу атомной энергетики на всей планете", - говорится в сообщении "Росатома".В субботу в Минобороны предупредили, что в случае провокации ВСУ на Курской АЭС, будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры.РИА Новости ранее сообщало о подготовке киевским режимом ракетных ударов по местам хранения отработанного ядерного топлива на Курской и Запорожской атомных электростанциях.Для нанесения ударов ВСУ намерены использовать заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом. Сообщается, что эти боеприпасы уже находятся в населенном пункте Желтые Воды Днепропетровской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Темп наступления ВС РФ после событий в Курской области увеличился – ПутинАтака на Запорожскую АЭС: дрон сбросил заряд на дорогу вдоль энергоблоковКиев изобрел доктрину "ядерного устрашения" - Мурадов

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росатом, алексей лихачев, магатэ, рафаэль гросси, курская аэс, курская область, новости, безопасность