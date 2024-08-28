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В Крыму назначили нового министра топлива и энергетики

В Крыму назначили нового министра топлива и энергетики - РИА Новости Крым, 28.08.2024

В Крыму назначили нового министра топлива и энергетики

Новым министром топлива и энергетики Крыма назначен Александр Харламов. Соответствующий указ главы республики опубликован на сайте правительства РК. РИА Новости Крым, 28.08.2024

2024-08-28T09:58

2024-08-28T09:58

2024-08-28T11:11

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. Новым министром топлива и энергетики Крыма назначен Александр Харламов. Соответствующий указ главы республики опубликован на сайте правительства РК.Как отметил глава республики Сергей Аксенов, перед новым руководством Минэнерго Крыма стоят "стратегические задачи по координации строительства сетей газоснабжения, обеспечения бесперебойного энергоснабжения и по другим направлениям развития топливно-энергетического комплекса республики".Предыдущий министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь покинул пост в октябре 2023 года. Обязанности руководителя ведомства временно исполнял замминистра Владимир Воронкин.Александру Харламову 57 лет, уроженец Ярославской области. В 1986 году окончил Рыбинское речное училище им. Калашникова по специальности "Эксплуатация электрооборудования судов речного флота", в 2013 году – Харьковский национальный университет по специальности "Экономика предприятия". С 1990 по 2007 годы работал на различных предприятиях народного хозяйства в должностях энергетика, слесаря-электрика, сторожа, занимался индивидуальной трудовой деятельностью. В 2007-2011 годах работал на предприятии "Черноморнефтегазсервис" в должностях энергетика, заместителя директора, исполняющего обязанности директора, заведующего комплексом услуг по отдыху. С 2011 по 2014 годы – начальник автозаправочных станций в Евпатории. С 2015года принят на должность директора санатория "Горный" – филиала государственного унитарного предприятия Республики Крым "СОК "Руссия". В 2019 году назначен генеральным директором ГУП РК "СОК "Руссия".

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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