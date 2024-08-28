Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назначили нового министра топлива и энергетики - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240828/v-krymu-naznachili-novogo-ministra-topliva-i-energetiki-1139930802.html
В Крыму назначили нового министра топлива и энергетики
В Крыму назначили нового министра топлива и энергетики - РИА Новости Крым, 28.08.2024
В Крыму назначили нового министра топлива и энергетики
Новым министром топлива и энергетики Крыма назначен Александр Харламов. Соответствующий указ главы республики опубликован на сайте правительства РК. РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T09:58
2024-08-28T11:11
крым
новости крыма
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
кадровые перестановки
минтопэнерго крыма
совет министров рк
александр харламов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1c/1139930893_0:142:854:622_1920x0_80_0_0_0ab240f7e70d11edc513c3220608f0cf.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. Новым министром топлива и энергетики Крыма назначен Александр Харламов. Соответствующий указ главы республики опубликован на сайте правительства РК.Как отметил глава республики Сергей Аксенов, перед новым руководством Минэнерго Крыма стоят "стратегические задачи по координации строительства сетей газоснабжения, обеспечения бесперебойного энергоснабжения и по другим направлениям развития топливно-энергетического комплекса республики".Предыдущий министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь покинул пост в октябре 2023 года. Обязанности руководителя ведомства временно исполнял замминистра Владимир Воронкин.Александру Харламову 57 лет, уроженец Ярославской области. В 1986 году окончил Рыбинское речное училище им. Калашникова по специальности "Эксплуатация электрооборудования судов речного флота", в 2013 году – Харьковский национальный университет по специальности "Экономика предприятия". С 1990 по 2007 годы работал на различных предприятиях народного хозяйства в должностях энергетика, слесаря-электрика, сторожа, занимался индивидуальной трудовой деятельностью. В 2007-2011 годах работал на предприятии "Черноморнефтегазсервис" в должностях энергетика, заместителя директора, исполняющего обязанности директора, заведующего комплексом услуг по отдыху. С 2011 по 2014 годы – начальник автозаправочных станций в Евпатории. С 2015года принят на должность директора санатория "Горный" – филиала государственного унитарного предприятия Республики Крым "СОК "Руссия". В 2019 году назначен генеральным директором ГУП РК "СОК "Руссия".
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1c/1139930893_0:62:854:702_1920x0_80_0_0_b619d7d781b741662dbab60666656fde.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, минтопэнерго крыма, совет министров рк, александр харламов
В Крыму назначили нового министра топлива и энергетики

Аксенов назначил Александра Харламова министром топлива и энергетики Крыма

09:58 28.08.2024 (обновлено: 11:11 28.08.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваМинистром топлива и энергетики Республики Крым назначен Александр Харламов.
Министром топлива и энергетики Республики Крым назначен Александр Харламов.
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. Новым министром топлива и энергетики Крыма назначен Александр Харламов. Соответствующий указ главы республики опубликован на сайте правительства РК.
"Назначить Харламова Александра Николаевича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, – министра топлива и энергетики Республики Крым на срок полномочий главы РК", - говорится в документе.
Как отметил глава республики Сергей Аксенов, перед новым руководством Минэнерго Крыма стоят "стратегические задачи по координации строительства сетей газоснабжения, обеспечения бесперебойного энергоснабжения и по другим направлениям развития топливно-энергетического комплекса республики".
Предыдущий министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь покинул пост в октябре 2023 года. Обязанности руководителя ведомства временно исполнял замминистра Владимир Воронкин.
Александру Харламову 57 лет, уроженец Ярославской области.
В 1986 году окончил Рыбинское речное училище им. Калашникова по специальности "Эксплуатация электрооборудования судов речного флота", в 2013 году – Харьковский национальный университет по специальности "Экономика предприятия".
С 1990 по 2007 годы работал на различных предприятиях народного хозяйства в должностях энергетика, слесаря-электрика, сторожа, занимался индивидуальной трудовой деятельностью.
В 2007-2011 годах работал на предприятии "Черноморнефтегазсервис" в должностях энергетика, заместителя директора, исполняющего обязанности директора, заведующего комплексом услуг по отдыху.
С 2011 по 2014 годы – начальник автозаправочных станций в Евпатории.
С 2015года принят на должность директора санатория "Горный" – филиала государственного унитарного предприятия Республики Крым "СОК "Руссия".
В 2019 году назначен генеральным директором ГУП РК "СОК "Руссия".
 
КрымНовости КрымаКадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяКадровые перестановкиМинтопэнерго КрымаСовет министров РКАлександр Харламов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:12Пляжи Ялты вновь открыты после шторма
11:03Дрон атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области
10:50Более 60 улиц Симферополя отключат от газа
10:31В Ингушетии предотвратили атаку террористов на церковь и правоохранителей
10:07Аэропорт Нижнекамска временно закрыт
09:58В Крыму назначили нового министра топлива и энергетики
09:45Хакеры "слили" в сеть данные о почти 8 тысячах боевиков "Азова"*
09:36Отчисление учеников после 9 класса – как это происходит в Крыму
09:25Масштабный лесной пожар в районе горы Тепе-Оба в Крыму локализован
09:19В Севастополе стартовало досрочное голосование на выборах
09:12Учения по действиям при воздушной тревоге пройдут в школах 88 регионов РФ
09:01Крымчанину грозит пять лет колонии за призывы к убийству русских
08:46Склад с топливом горит в Ростовской области после атаки дронов ВСУ
08:38В части Ялты и Кореизе отключат воду
08:34Пешеход погиб под колесами авто на Кубани
08:23Самым популярным кружком для школьников в Крыму стали занятия по IT
08:22На Крымском мосту выросла очередь
07:59Аэропорт Казани временно закрыт
07:57Таких на фронте называют вторыми после Бога
07:40Евпатория осталась без воды из-за аварии
Лента новостейМолния