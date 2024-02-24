https://crimea.ria.ru/20240224/eks-premer-velikobritanii-dzhonson-pribyl-v-kiev-i-vstretilsya-s-zelenskim-1135191060.html

Экс-премьер Великобритании Джонсон прибыл в Киев и встретился с Зеленским

Экс-премьер Великобритании Джонсон прибыл в Киев и встретился с Зеленским - РИА Новости Крым, 24.02.2024

Экс-премьер Великобритании Джонсон прибыл в Киев и встретился с Зеленским

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл с визитом в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. Об этом президент Украины сообщил в совем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 24.02.2024

2024-02-24T21:54

2024-02-24T21:54

2024-02-24T21:54

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл с визитом в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. Об этом президент Украины сообщил в совем ТГ-канале.Напомним, в ноябре 2023 года соратник Зеленского глава фракции партии "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в интервью одному из украинских телеканалов сообщил, что Борис Джонсон, приезжая в Киев весной 2022 года, отговорил Зеленского подписывать мирное соглашение с Россией, хотя военные действия могли закончиться еще тогда.Ранее 24 февраля западные СМИ сообщали, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в Киев.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько денег запросил Борис Джонсон у Такера Карлсона за интервью

https://crimea.ria.ru/20240224/g7-ostavyat-aktivy-rf-zamorozhennymi-do-vozmescheniya-uscherba-kievu-1135190707.html

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владимир зеленский (президент украины), украина, борис джонсон, политика, новости, в мире