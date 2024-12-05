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Крым лучше и безопаснее экзотических курортов планеты – Онищенко

Крым лучше и безопаснее экзотических курортов планеты – Онищенко - РИА Новости Крым, 05.12.2024

Крым лучше и безопаснее экзотических курортов планеты – Онищенко

Выезд за границу зимой несет дополнительные риски для здоровья, связанные со сменой климатических зон, поэтому россиянам лучше ехать в Крым или на другие... РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T13:44

2024-12-05T13:44

2024-12-05T13:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Выезд за границу зимой несет дополнительные риски для здоровья, связанные со сменой климатических зон, поэтому россиянам лучше ехать в Крым или на другие российские курорты. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на пресс-конференции на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".По словам академика, особенно опасны курорты, расположенные в экваториальном поясе, поскольку в данном случае речь идет о кардинальной смене климата, которая в зимнее время чревата ослаблением организма взрослых и детей, и последующим снижением иммунитета.Крымские курорты пользуются популярностью у россиян зимой. Так, Ялта вошла в пятерку популярных направлений для отдыха с детьми в декабре, сообщал ранее сервис бронирования отелей и квартир "Твил.ру".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что туристы выбирают зимой в КрымуРиски велики: Онищенко призвал получать прививки от гриппа"Все включено" в Крыму и Турции – что важно знать при выборе тура

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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