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Крым лучше и безопаснее экзотических курортов планеты – Онищенко - РИА Новости Крым, 05.12.2024
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Крым лучше и безопаснее экзотических курортов планеты – Онищенко
Крым лучше и безопаснее экзотических курортов планеты – Онищенко - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Крым лучше и безопаснее экзотических курортов планеты – Онищенко
Выезд за границу зимой несет дополнительные риски для здоровья, связанные со сменой климатических зон, поэтому россиянам лучше ехать в Крым или на другие... РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T13:44
2024-12-05T13:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Выезд за границу зимой несет дополнительные риски для здоровья, связанные со сменой климатических зон, поэтому россиянам лучше ехать в Крым или на другие российские курорты. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на пресс-конференции на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".По словам академика, особенно опасны курорты, расположенные в экваториальном поясе, поскольку в данном случае речь идет о кардинальной смене климата, которая в зимнее время чревата ослаблением организма взрослых и детей, и последующим снижением иммунитета.Крымские курорты пользуются популярностью у россиян зимой. Так, Ялта вошла в пятерку популярных направлений для отдыха с детьми в декабре, сообщал ранее сервис бронирования отелей и квартир "Твил.ру".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что туристы выбирают зимой в КрымуРиски велики: Онищенко призвал получать прививки от гриппа"Все включено" в Крыму и Турции – что важно знать при выборе тура
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Крым лучше и безопаснее экзотических курортов планеты – Онищенко

Зимний отпуск лучше провести в Крыму – Онищенко

13:44 05.12.2024 (обновлено: 13:47 05.12.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкНовогодние каникулы в отеле в Крыму
Новогодние каникулы в отеле в Крыму - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Выезд за границу зимой несет дополнительные риски для здоровья, связанные со сменой климатических зон, поэтому россиянам лучше ехать в Крым или на другие российские курорты. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на пресс-конференции на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".

"Наши граждане часто выбирают отдых за границей, хотя наше черноморское побережье и Крым ничуть не хуже той же Турции. Постарайтесь остаться в России и найти себе применения здесь. Не надо околачиваться по экзотическим местам планеты – это не полезно для вашего здоровья", – заявил Онищенко.

По словам академика, особенно опасны курорты, расположенные в экваториальном поясе, поскольку в данном случае речь идет о кардинальной смене климата, которая в зимнее время чревата ослаблением организма взрослых и детей, и последующим снижением иммунитета.
"Вот улетели вы на Карибы и вернулись 10 января в морозы и холод. Вашему организму в лучшем случае придется две недели адаптироваться к этой погоде. Ваши силы, которые вы там, возможно, накопили, будут потрачены на то, чтобы адаптироваться к резкой перемене климата", – пояснил ученый.
Крымские курорты пользуются популярностью у россиян зимой. Так, Ялта вошла в пятерку популярных направлений для отдыха с детьми в декабре, сообщал ранее сервис бронирования отелей и квартир "Твил.ру".
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