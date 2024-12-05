Крым лучше и безопаснее экзотических курортов планеты – Онищенко
Зимний отпуск лучше провести в Крыму – Онищенко
13:44 05.12.2024 (обновлено: 13:47 05.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Выезд за границу зимой несет дополнительные риски для здоровья, связанные со сменой климатических зон, поэтому россиянам лучше ехать в Крым или на другие российские курорты. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на пресс-конференции на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".
"Наши граждане часто выбирают отдых за границей, хотя наше черноморское побережье и Крым ничуть не хуже той же Турции. Постарайтесь остаться в России и найти себе применения здесь. Не надо околачиваться по экзотическим местам планеты – это не полезно для вашего здоровья", – заявил Онищенко.
По словам академика, особенно опасны курорты, расположенные в экваториальном поясе, поскольку в данном случае речь идет о кардинальной смене климата, которая в зимнее время чревата ослаблением организма взрослых и детей, и последующим снижением иммунитета.
"Вот улетели вы на Карибы и вернулись 10 января в морозы и холод. Вашему организму в лучшем случае придется две недели адаптироваться к этой погоде. Ваши силы, которые вы там, возможно, накопили, будут потрачены на то, чтобы адаптироваться к резкой перемене климата", – пояснил ученый.
Крымские курорты пользуются популярностью у россиян зимой. Так, Ялта вошла в пятерку популярных направлений для отдыха с детьми в декабре, сообщал ранее сервис бронирования отелей и квартир "Твил.ру".
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