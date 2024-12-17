Рейтинг@Mail.ru
Взрыв прогремел на юго-востоке Москвы – два человека погибли - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241217/vzryv-progremel-na-yugo-vostoke-moskvy--dva-cheloveka-pogibli-1142664508.html
Взрыв прогремел на юго-востоке Москвы – два человека погибли
Взрыв прогремел на юго-востоке Москвы – два человека погибли - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Взрыв прогремел на юго-востоке Москвы – два человека погибли
При взрыве на Рязанском проспекте в Москве погибли два человека. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает официальный новостной Tekegram-канал СК России по... РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T07:36
2024-12-17T07:47
москва
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
прокуратура москвы
взрыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. При взрыве на Рязанском проспекте в Москве погибли два человека. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает официальный новостной Tekegram-канал СК России по Москве.Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного преступления, уточнили в ведомстве.Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, находятся на контроле в прокуратуре, сообщили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агент СБУ признался в подрыве машины офицера флота в СевастополеВ Донецке задержали подозреваемого в подрыве автомобиля190 терактов предотвратили в России с начала года
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_03e35e9d8d1ac338c4be0d8356b2086d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), прокуратура москвы, взрыв
Взрыв прогремел на юго-востоке Москвы – два человека погибли

При взрыве в Москве погибли двое – СК

07:36 17.12.2024 (обновлено: 07:47 17.12.2024)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. При взрыве на Рязанском проспекте в Москве погибли два человека. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает официальный новостной Tekegram-канал СК России по Москве.
"В связи с инцидентом, произошедшим на Рязанском проспекте в городе Москве, в результате которого погибли двое мужчин, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело", – сказано в сообщении.
Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного преступления, уточнили в ведомстве.
Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, находятся на контроле в прокуратуре, сообщили в ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Агент СБУ признался в подрыве машины офицера флота в Севастополе
В Донецке задержали подозреваемого в подрыве автомобиля
190 терактов предотвратили в России с начала года
 
МоскваНовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Прокуратура МосквыВзрыв
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:37В Керчи из-за аварии без газа остались три тысячи человек
09:32День Ракетных войск стратегического назначения – инфографика
09:2511 тысяч человек заболели ОРВИ в Крыму и Севастополе
08:40Игорь Кириллов – биография начальника войск РХБЗ
08:36При взрыве в Москве погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов
08:07На пожаре в жилом доме в Краснодаре погибли три женщины
07:36Взрыв прогремел на юго-востоке Москвы – два человека погибли
07:34В Севастополе остановлено движение морского транспорта
07:22Как работает скорая помощь в Крыму: что с бригадами и временем прибытия
06:55В Роскачестве назвали долю фальсификата на полках магазинов
06:32На газопроводе высокого давления в Севастополе произошел технический сбой
06:10Что Польша готовит Киеву на фоне громких обвинений бандеровцев в геноциде
00:01Дожди и мокрый снег: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 17 декабря
23:43Нанес множество ножевых ранений: подробности нападения на людей в Ростове
23:32Легковушка столкнулась с КамАЗами и загорелась – два человека погибли
23:07Заявления Путина и спасение экипажа "Волгонефть 239": главное за день
22:51"Запуск пробных шаров": зачем у Трампа много говорят о мире на Украине
22:30В Ялте усиливается ветер
22:12Мужчина напал с ножом на прохожих в Ростове – что известно о ЧП
Лента новостейМолния