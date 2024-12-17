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Взрыв прогремел на юго-востоке Москвы – два человека погибли
Взрыв прогремел на юго-востоке Москвы – два человека погибли - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Взрыв прогремел на юго-востоке Москвы – два человека погибли
При взрыве на Рязанском проспекте в Москве погибли два человека. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает официальный новостной Tekegram-канал СК России по... РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T07:36
2024-12-17T07:36
2024-12-17T07:47
москва
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
прокуратура москвы
взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. При взрыве на Рязанском проспекте в Москве погибли два человека. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает официальный новостной Tekegram-канал СК России по Москве.Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного преступления, уточнили в ведомстве.Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, находятся на контроле в прокуратуре, сообщили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агент СБУ признался в подрыве машины офицера флота в СевастополеВ Донецке задержали подозреваемого в подрыве автомобиля190 терактов предотвратили в России с начала года
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москва, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), прокуратура москвы, взрыв
Взрыв прогремел на юго-востоке Москвы – два человека погибли
При взрыве в Москве погибли двое – СК
07:36 17.12.2024 (обновлено: 07:47 17.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. При взрыве на Рязанском проспекте в Москве погибли два человека. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает официальный новостной Tekegram-канал СК России по Москве.
"В связи с инцидентом, произошедшим на Рязанском проспекте в городе Москве, в результате которого погибли двое мужчин, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело", – сказано в сообщении.
Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного преступления, уточнили в ведомстве.
Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, находятся на контроле в прокуратуре, сообщили в ведомстве.
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