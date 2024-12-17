https://crimea.ria.ru/20241217/vzryv-progremel-na-yugo-vostoke-moskvy--dva-cheloveka-pogibli-1142664508.html

Взрыв прогремел на юго-востоке Москвы – два человека погибли

Взрыв прогремел на юго-востоке Москвы – два человека погибли - РИА Новости Крым, 17.12.2024

Взрыв прогремел на юго-востоке Москвы – два человека погибли

При взрыве на Рязанском проспекте в Москве погибли два человека. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает официальный новостной Tekegram-канал СК России по... РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T07:36

2024-12-17T07:36

2024-12-17T07:47

москва

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

прокуратура москвы

взрыв

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. При взрыве на Рязанском проспекте в Москве погибли два человека. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает официальный новостной Tekegram-канал СК России по Москве.Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного преступления, уточнили в ведомстве.Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, находятся на контроле в прокуратуре, сообщили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агент СБУ признался в подрыве машины офицера флота в СевастополеВ Донецке задержали подозреваемого в подрыве автомобиля190 терактов предотвратили в России с начала года

москва

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), прокуратура москвы, взрыв