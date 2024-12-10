https://crimea.ria.ru/20241210/190-teraktov-predotvratili-v-rossii-s-nachala-goda-1142520310.html

190 терактов предотвратили в России с начала года

190 терактов предотвратили в России с начала года - РИА Новости Крым, 10.12.2024

190 терактов предотвратили в России с начала года

С начала года в России предотвратили 190 терактов, нейтрализованы 38 и задержаны более 1,7 тысячи бандитов и их пособников. Об этом во вторник сообщили в... РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T11:53

2024-12-10T11:53

2024-12-10T12:31

антитеррор

национальный антитеррористический комитет (нак).

россия

теракт

безопасность

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902784_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_64499fb46ecf47c4fc8ce685d46bd398.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. С начала года в России предотвратили 190 терактов, нейтрализованы 38 и задержаны более 1,7 тысячи бандитов и их пособников. Об этом во вторник сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).Заблокированы счета более шести тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма, в том числе вооруженных украинских формирований. Общая сумма замороженных средств превысила 230 миллионов рублей, уточнили в НАК.Кроме того, приняты дополнительные меры по антитеррористической защите объектов, задействованных в обеспечении СВО и снабжении новых регионов Российской Федерации. С начала года силовики нейтрализовали 38 и задержали более 1,7 тысячи бандитов и их пособников, пресекли около 2,7 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Изъято свыше 100 тысяч единиц огнестрельного оружия и более 5,5 тысячи взрывных устройств."Важнейшей задачей, стоящей перед органами власти и обществом в целом, остается совершенствование форм и методов противодействия идеологии терроризма, неонацизма и другим проявлениям радикализма", — подчеркнули в Национальном антитеррористическом комитете.* Запрещенные в России террористические организацииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Дагестане задержали 12 человек, планировавших крупный терактГотовил взрывчатку для терактов: в Херсонской области осудили россиянинаАгент СБУ признался в подрыве машины офицера флота в Севастополе

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антитеррор, национальный антитеррористический комитет (нак)., россия, теракт, безопасность, новости