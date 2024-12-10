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190 терактов предотвратили в России с начала года
190 терактов предотвратили в России с начала года - РИА Новости Крым, 10.12.2024
190 терактов предотвратили в России с начала года
С начала года в России предотвратили 190 терактов, нейтрализованы 38 и задержаны более 1,7 тысячи бандитов и их пособников. Об этом во вторник сообщили в... РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T11:53
2024-12-10T11:53
2024-12-10T12:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. С начала года в России предотвратили 190 терактов, нейтрализованы 38 и задержаны более 1,7 тысячи бандитов и их пособников. Об этом во вторник сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).Заблокированы счета более шести тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма, в том числе вооруженных украинских формирований. Общая сумма замороженных средств превысила 230 миллионов рублей, уточнили в НАК.Кроме того, приняты дополнительные меры по антитеррористической защите объектов, задействованных в обеспечении СВО и снабжении новых регионов Российской Федерации. С начала года силовики нейтрализовали 38 и задержали более 1,7 тысячи бандитов и их пособников, пресекли около 2,7 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Изъято свыше 100 тысяч единиц огнестрельного оружия и более 5,5 тысячи взрывных устройств."Важнейшей задачей, стоящей перед органами власти и обществом в целом, остается совершенствование форм и методов противодействия идеологии терроризма, неонацизма и другим проявлениям радикализма", — подчеркнули в Национальном антитеррористическом комитете.* Запрещенные в России террористические организацииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Дагестане задержали 12 человек, планировавших крупный терактГотовил взрывчатку для терактов: в Херсонской области осудили россиянинаАгент СБУ признался в подрыве машины офицера флота в Севастополе
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антитеррор, национальный антитеррористический комитет (нак)., россия, теракт, безопасность, новости
190 терактов предотвратили в России с начала года
В России предотвратили 190 терактов с начала года - НАК
11:53 10.12.2024 (обновлено: 12:31 10.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. С начала года в России предотвратили 190 терактов, нейтрализованы 38 и задержаны более 1,7 тысячи бандитов и их пособников. Об этом во вторник сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
"Скоординированными действиями силовых структур на стадии подготовки предотвращено 190 терактов, из которых шесть готовились участниками запрещенных в России движений "Маньяки Культ Убийц"* и "Колумбайн"* в учебных заведениях и местах массового пребывания людей", — цитирует сообщение РИА Новости.
Заблокированы счета более шести тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма, в том числе вооруженных украинских формирований. Общая сумма замороженных средств превысила 230 миллионов рублей, уточнили в НАК.
Кроме того, приняты дополнительные меры по антитеррористической защите объектов, задействованных в обеспечении СВО и снабжении новых регионов Российской Федерации.
С начала года силовики нейтрализовали 38 и задержали более 1,7 тысячи бандитов и их пособников, пресекли около 2,7 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Изъято свыше 100 тысяч единиц огнестрельного оружия и более 5,5 тысячи взрывных устройств.
"Важнейшей задачей, стоящей перед органами власти и обществом в целом, остается совершенствование форм и методов противодействия идеологии терроризма, неонацизма и другим проявлениям радикализма", — подчеркнули в Национальном антитеррористическом комитете.
* Запрещенные в России террористические организации
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