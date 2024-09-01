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Иномарку зажало между грузовиками в ДТП на Кубани – три человека погибли

Иномарку зажало между грузовиками в ДТП на Кубани – три человека погибли - РИА Новости Крым, 01.09.2024

Иномарку зажало между грузовиками в ДТП на Кубани – три человека погибли

Три человека погибли в страшном ДТП на Кубани – иномарку зажало между грузовиками. Об этом сообщили в МВД по региону. РИА Новости Крым, 01.09.2024

2024-09-01T17:47

2024-09-01T17:47

2024-09-01T17:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Три человека погибли в страшном ДТП на Кубани – иномарку зажало между грузовиками. Об этом сообщили в МВД по региону.Сегодня около 14:40 в Армавире на трассе "Кавказ" водитель грузового "КАМАЗа" допустил заднее столкновение с тремя автомобилями, которые стояли перед светофором.Прокуратурой Краснодарского края предварительно установлено, что на 166 км + 800 м автодороги Р-217 водитель автомобиля "КАМАЗ" с прицепом не принял мер к остановке, в результате чего допустил столкновение с задней частью легкового автомобиля Mercedes под управлением 29-летнего водителя с двумя пассажирами.По инерции легковой автомобиль передней частью совершил столкновение с другим "КАМАЗом" и грузовым автомобилем Shacman. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и два его пассажира в возрасте 25 и 40 лет погибли на месте. Водители грузовых автомобилей доставлены в больницу, уточнили в прокуратуре.По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть трех лиц). Ход и результаты расследования по уголовному делу поставлены прокуратурой г. Армавира на контроль.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, краснодарский край, дтп, мвд по краснодарскому краю, прокуратура краснодарского края