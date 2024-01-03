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На Украине гремят взрывы
На Украине гремят взрывы - РИА Новости Крым, 03.01.2024
На Украине гремят взрывы
Серия взрывов вечером в среду звучит в нескольких областях Украины. Об этом сообщают местные власти и СМИ. РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T19:54
2024-01-03T19:54
2024-01-03T19:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Серия взрывов вечером в среду звучит в нескольких областях Украины. Об этом сообщают местные власти и СМИ.Отмечается, что в Николаевской области повреждено одно из предприятий."На территории одного из предприятий на окраине Снигиревки прогремели несколько взрывов… Все детали сейчас выясняют", - заявляют местные СМИ.Громко в течение дня и вечера среды и в Харьковской области. Там на фоне взрывов звучат сирены воздушной тревоги. Также сообщается и о взрывах в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Херсонской области. В Киеве была повреждена фабрика по пошиву военной одежды, где одеваются Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак и главком украинских войск Валерий Залужный.2 января в Минобороны сообщили о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах, а также местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых киевскому режиму западными странами.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после устроенного украинскими спецслужбами теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, харьковская область, днепропетровская область, днепропетровск, николаевская область, херсон, в мире, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Серия взрывов вечером в среду звучит в нескольких областях Украины. Об этом сообщают местные власти и СМИ.
Отмечается, что в Николаевской области повреждено одно из предприятий.
"На территории одного из предприятий на окраине Снигиревки прогремели несколько взрывов… Все детали сейчас выясняют", - заявляют местные СМИ.
Громко в течение дня и вечера среды и в Харьковской области. Там на фоне взрывов звучат сирены воздушной тревоги.
Также сообщается и о взрывах в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Херсонской области.
В Киеве была повреждена фабрика по пошиву военной одежды
, где одеваются Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак и главком украинских войск Валерий Залужный.
2 января в Минобороны сообщили о нанесении группового удара
высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах, а также местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых киевскому режиму западными странами.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после устроенного украинскими спецслужбами теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.