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В Киеве повреждена фабрика военной одежды, где одевался Зеленский - РИА Новости Крым, 03.01.2024
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В Киеве повреждена фабрика военной одежды, где одевался Зеленский
В Киеве повреждена фабрика военной одежды, где одевался Зеленский - РИА Новости Крым, 03.01.2024
В Киеве повреждена фабрика военной одежды, где одевался Зеленский
Фабрика по пошиву военной одежды M-Tac, которая одевала лидера киевского режима Владимира Зеленского, повреждена взрывами в столице Украины 2 января. Сообщение... РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T19:37
2024-01-03T19:38
украина
киев
владимир зеленский (президент украины)
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Фабрика по пошиву военной одежды M-Tac, которая одевала лидера киевского режима Владимира Зеленского, повреждена взрывами в столице Украины 2 января. Сообщение об этом размещено на странице предприятия в соцсети.На сайте компании размещена информация: "Владимир Зеленский выбирает одежду от украинского бренда M-Tас. Особенно известной стала флисовая куртка, которую он носил с самого начала войны".М-Тас - это основанный в 2014 году украинский бренд тактической одежды. По информации украинских СМИ, одежда компании популярна среди руководства Украины. Ее носят не только Владимир Зеленский, но и глава его офиса Андрей Ермак и главком украинских войск Валерий Залужный.О взрывах не территории Украины, в частности в Киеве, сообщал во вторник мэр города Виталий Кличко. В столице Украины в нескольких районах города отсутствовала вода и свет, на Оболони возник пожар.В среду в Минобороны сообщили о поражении ангара с авиационными боеприпасами, а также пунктов дислокации иностранных наемников и нацформирования в городе Харьков.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар по объектам ВПК на Украине: какие цели пораженыВ гостинице "Харьков Палас" уничтожены руководители атаки на БелгородВ городах Украины ночью прогремели взрывы
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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украина, киев, владимир зеленский (президент украины), в мире, новости
В Киеве повреждена фабрика военной одежды, где одевался Зеленский

В Киеве повреждена фабрика по пошиву военной одежды для Зеленского и Залужного

19:37 03.01.2024 (обновлено: 19:38 03.01.2024)
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaКиев без электричества
Киев без электричества - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo Evgeniy Maloletka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Фабрика по пошиву военной одежды M-Tac, которая одевала лидера киевского режима Владимира Зеленского, повреждена взрывами в столице Украины 2 января. Сообщение об этом размещено на странице предприятия в соцсети.
"Производственные мощности и складские помещения М-Тас были повреждены/уничтожены", - говорится в сообщении.
На сайте компании размещена информация: "Владимир Зеленский выбирает одежду от украинского бренда M-Tас. Особенно известной стала флисовая куртка, которую он носил с самого начала войны".
М-Тас - это основанный в 2014 году украинский бренд тактической одежды. По информации украинских СМИ, одежда компании популярна среди руководства Украины. Ее носят не только Владимир Зеленский, но и глава его офиса Андрей Ермак и главком украинских войск Валерий Залужный.
О взрывах не территории Украины, в частности в Киеве, сообщал во вторник мэр города Виталий Кличко. В столице Украины в нескольких районах города отсутствовала вода и свет, на Оболони возник пожар.
В среду в Минобороны сообщили о поражении ангара с авиационными боеприпасами, а также пунктов дислокации иностранных наемников и нацформирования в городе Харьков.
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УкраинаКиевВладимир Зеленский (президент Украины)В миреНовости
 
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