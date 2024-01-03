https://crimea.ria.ru/20240103/v-kieve-povrezhdena-fabrika-voennoy-odezhdy-gde-odevalsya-zelenskiy-1133975224.html

В Киеве повреждена фабрика военной одежды, где одевался Зеленский

В Киеве повреждена фабрика военной одежды, где одевался Зеленский - РИА Новости Крым, 03.01.2024

В Киеве повреждена фабрика военной одежды, где одевался Зеленский

Фабрика по пошиву военной одежды M-Tac, которая одевала лидера киевского режима Владимира Зеленского, повреждена взрывами в столице Украины 2 января. Сообщение... РИА Новости Крым, 03.01.2024

2024-01-03T19:37

2024-01-03T19:37

2024-01-03T19:38

украина

киев

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Фабрика по пошиву военной одежды M-Tac, которая одевала лидера киевского режима Владимира Зеленского, повреждена взрывами в столице Украины 2 января. Сообщение об этом размещено на странице предприятия в соцсети.На сайте компании размещена информация: "Владимир Зеленский выбирает одежду от украинского бренда M-Tас. Особенно известной стала флисовая куртка, которую он носил с самого начала войны".М-Тас - это основанный в 2014 году украинский бренд тактической одежды. По информации украинских СМИ, одежда компании популярна среди руководства Украины. Ее носят не только Владимир Зеленский, но и глава его офиса Андрей Ермак и главком украинских войск Валерий Залужный.О взрывах не территории Украины, в частности в Киеве, сообщал во вторник мэр города Виталий Кличко. В столице Украины в нескольких районах города отсутствовала вода и свет, на Оболони возник пожар.В среду в Минобороны сообщили о поражении ангара с авиационными боеприпасами, а также пунктов дислокации иностранных наемников и нацформирования в городе Харьков.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар по объектам ВПК на Украине: какие цели пораженыВ гостинице "Харьков Палас" уничтожены руководители атаки на БелгородВ городах Украины ночью прогремели взрывы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киев, владимир зеленский (президент украины), в мире, новости