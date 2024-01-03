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Поражены арсенал авиаснарядов и пункты с наемниками и националистами ВСУ - РИА Новости Крым, 03.01.2024
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Поражены арсенал авиаснарядов и пункты с наемниками и националистами ВСУ
Поражены арсенал авиаснарядов и пункты с наемниками и националистами ВСУ - РИА Новости Крым, 03.01.2024
Поражены арсенал авиаснарядов и пункты с наемниками и националистами ВСУ
Армия России за сутки поразила ангар с авиационными боеприпасами для ВСУ, а также места дислокации иностранных наемников и нацформирования ВСУ в Харькове. Об... РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T14:35
2024-01-03T14:44
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
харьков
иностранные наемники всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Армия России за сутки поразила ангар с авиационными боеприпасами для ВСУ, а также места дислокации иностранных наемников и нацформирования ВСУ в Харькове. Об этом сообщили в Минобороны.Удары наносились ракетными войсками, артиллерией и ударными беспилотниками.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 565 самолетов, 263 вертолета, 10 367 беспилотных летательных аппаратов, 446 зенитных ракетных комплексов, 14 447 танков и других боевых бронированных машин, 1194 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7618 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 040 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Кочующий танк и 20 опорных пунктов ВСУ уничтожены в зоне спецоперацииРоссийские военные уничтожили взвод танков Leopard-2Групповой удар по объектам ВПК на Украине: какие цели поражены
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, харьков, иностранные наемники всу
Поражены арсенал авиаснарядов и пункты с наемниками и националистами ВСУ

Уничтожены ангар с авиационными снарядами ВСУ и места дислокации наемников и националистов

14:35 03.01.2024 (обновлено: 14:44 03.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Работа расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Армия России за сутки поразила ангар с авиационными боеприпасами для ВСУ, а также места дислокации иностранных наемников и нацформирования ВСУ в Харькове. Об этом сообщили в Минобороны.
Удары наносились ракетными войсками, артиллерией и ударными беспилотниками.
"В течение суток поражены ангар с авиационными боеприпасами, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, пункты дислокации иностранных наемников и нацформирования "Харьковщина" в городе Харьков, 89 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 134 районах", - сказано в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 565 самолетов, 263 вертолета, 10 367 беспилотных летательных аппаратов, 446 зенитных ракетных комплексов, 14 447 танков и других боевых бронированных машин, 1194 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7618 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 040 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Министерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовости СВОХарьковИностранные наемники ВСУ
 
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