https://crimea.ria.ru/20240103/porazheny-arsenal-aviasnaryadov-i-punkty-s-naemnikami-i-natsionalistami-vsu-1133970241.html

Поражены арсенал авиаснарядов и пункты с наемниками и националистами ВСУ

Поражены арсенал авиаснарядов и пункты с наемниками и националистами ВСУ - РИА Новости Крым, 03.01.2024

Поражены арсенал авиаснарядов и пункты с наемниками и националистами ВСУ

Армия России за сутки поразила ангар с авиационными боеприпасами для ВСУ, а также места дислокации иностранных наемников и нацформирования ВСУ в Харькове. Об... РИА Новости Крым, 03.01.2024

2024-01-03T14:35

2024-01-03T14:35

2024-01-03T14:44

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

новости сво

харьков

иностранные наемники всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129975663_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ae6011f6b7843c45cec3e935fbd7610b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Армия России за сутки поразила ангар с авиационными боеприпасами для ВСУ, а также места дислокации иностранных наемников и нацформирования ВСУ в Харькове. Об этом сообщили в Минобороны.Удары наносились ракетными войсками, артиллерией и ударными беспилотниками.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 565 самолетов, 263 вертолета, 10 367 беспилотных летательных аппаратов, 446 зенитных ракетных комплексов, 14 447 танков и других боевых бронированных машин, 1194 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7618 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 040 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Кочующий танк и 20 опорных пунктов ВСУ уничтожены в зоне спецоперацииРоссийские военные уничтожили взвод танков Leopard-2Групповой удар по объектам ВПК на Украине: какие цели поражены

харьков

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, харьков, иностранные наемники всу