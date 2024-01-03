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Кочующий танк и 20 опорных пунктов ВСУ уничтожены в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 03.01.2024
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Кочующий танк и 20 опорных пунктов ВСУ уничтожены в зоне спецоперации
Кочующий танк и 20 опорных пунктов ВСУ уничтожены в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 03.01.2024
Кочующий танк и 20 опорных пунктов ВСУ уничтожены в зоне спецоперации
В результате активных действий российской военной группировки "Центр" в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении ВСУ за минувшие сутки... РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T12:44
2024-01-03T12:44
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
харьковская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. В результате активных действий российской военной группировки "Центр" в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении ВСУ за минувшие сутки понесли новые потери в живой силе и технике. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, по данным военного ведомства, бомбардировочной авиацией нанесены удары универсальными модулями планирования и коррекции УМПК-500 по 20 опорным и одному командно-наблюдательному пункту боевиков.Противник потерял на данном направлении до 90 военнослужащих.Также за минувшие сутки военнослужащие группировки "Запад" Вооруженных сил РФ уничтожили взвод немецких танков Leopard-2A6 в Харьковской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ за сутки: более 700 боевиков и семь танковВСУ потеряли 160 тысяч военнослужащих в ходе контрнаступления – ШойгуНедельные потери ВСУ: тысячи боевиков уничтожены в провальных атаках
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РИА Новости Крым
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4.7
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , харьковская область, луганская народная республика (лнр)
Кочующий танк и 20 опорных пунктов ВСУ уничтожены в зоне спецоперации

ВС России уничтожили 20 опорных и 1 командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

12:44 03.01.2024
 
© Министерство обороны РФСВО
СВО
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. В результате активных действий российской военной группировки "Центр" в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении ВСУ за минувшие сутки понесли новые потери в живой силе и технике. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"На Краснолиманском направлении военнослужащие группировки "Центр" уничтожили кочующий танк Т-64 украинских националистов в районе Серебрянского лесничества. Расчетом боевой машины "Стрела-10" уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат "Валькирия" в районе Кременной", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным военного ведомства, бомбардировочной авиацией нанесены удары универсальными модулями планирования и коррекции УМПК-500 по 20 опорным и одному командно-наблюдательному пункту боевиков.
Противник потерял на данном направлении до 90 военнослужащих.
Также за минувшие сутки военнослужащие группировки "Запад" Вооруженных сил РФ уничтожили взвод немецких танков Leopard-2A6 в Харьковской области.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУХарьковская областьЛуганская Народная Республика (ЛНР)
 
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