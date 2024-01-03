https://crimea.ria.ru/20240103/kochuyuschiy-tank-i-20-opornykh-punktov-vsu-unichtozheny-v-zone-spetsoperatsii-1133968098.html

Кочующий танк и 20 опорных пунктов ВСУ уничтожены в зоне спецоперации

Кочующий танк и 20 опорных пунктов ВСУ уничтожены в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 03.01.2024

Кочующий танк и 20 опорных пунктов ВСУ уничтожены в зоне спецоперации

В результате активных действий российской военной группировки "Центр" в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении ВСУ за минувшие сутки... РИА Новости Крым, 03.01.2024

2024-01-03T12:44

2024-01-03T12:44

2024-01-03T12:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. В результате активных действий российской военной группировки "Центр" в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении ВСУ за минувшие сутки понесли новые потери в живой силе и технике. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, по данным военного ведомства, бомбардировочной авиацией нанесены удары универсальными модулями планирования и коррекции УМПК-500 по 20 опорным и одному командно-наблюдательному пункту боевиков.Противник потерял на данном направлении до 90 военнослужащих.Также за минувшие сутки военнослужащие группировки "Запад" Вооруженных сил РФ уничтожили взвод немецких танков Leopard-2A6 в Харьковской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ за сутки: более 700 боевиков и семь танковВСУ потеряли 160 тысяч военнослужащих в ходе контрнаступления – ШойгуНедельные потери ВСУ: тысячи боевиков уничтожены в провальных атаках

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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , харьковская область, луганская народная республика (лнр)