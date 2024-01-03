https://crimea.ria.ru/20240103/kochuyuschiy-tank-i-20-opornykh-punktov-vsu-unichtozheny-v-zone-spetsoperatsii-1133968098.html
Кочующий танк и 20 опорных пунктов ВСУ уничтожены в зоне спецоперации
Кочующий танк и 20 опорных пунктов ВСУ уничтожены в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 03.01.2024
Кочующий танк и 20 опорных пунктов ВСУ уничтожены в зоне спецоперации
В результате активных действий российской военной группировки "Центр" в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении ВСУ за минувшие сутки... РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T12:44
2024-01-03T12:44
2024-01-03T12:44
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
харьковская область
луганская народная республика (лнр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1c/1133132003_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bc88635c9cbcd35f3931f3b254845ca8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. В результате активных действий российской военной группировки "Центр" в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении ВСУ за минувшие сутки понесли новые потери в живой силе и технике. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, по данным военного ведомства, бомбардировочной авиацией нанесены удары универсальными модулями планирования и коррекции УМПК-500 по 20 опорным и одному командно-наблюдательному пункту боевиков.Противник потерял на данном направлении до 90 военнослужащих.Также за минувшие сутки военнослужащие группировки "Запад" Вооруженных сил РФ уничтожили взвод немецких танков Leopard-2A6 в Харьковской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ за сутки: более 700 боевиков и семь танковВСУ потеряли 160 тысяч военнослужащих в ходе контрнаступления – ШойгуНедельные потери ВСУ: тысячи боевиков уничтожены в провальных атаках
https://crimea.ria.ru/20240102/gruppovoy-udar-po-obektam-vpk-na-ukraine-kakie-tseli-porazheny-1133956359.html
харьковская область
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1c/1133132003_39:0:1176:853_1920x0_80_0_0_1750a4818a84cd1560790d66ae760f35.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , харьковская область, луганская народная республика (лнр)
Кочующий танк и 20 опорных пунктов ВСУ уничтожены в зоне спецоперации
ВС России уничтожили 20 опорных и 1 командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении