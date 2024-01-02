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Российские военные уничтожили взвод танков Leopard-2

Российские военные уничтожили взвод танков Leopard-2 - РИА Новости Крым, 02.01.2024

Российские военные уничтожили взвод танков Leopard-2

Военнослужащие группировки "Запад" Вооруженных сил РФ уничтожили взвод немецких танков Leopard-2A6 в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 02.01.2024

2024-01-02T16:16

2024-01-02T16:16

2024-01-02T15:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки "Запад" Вооруженных сил РФ уничтожили взвод немецких танков Leopard-2A6 в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства в декабре заявил, что с начала так называемого контрнаступления (с июня 2023 года) ВСУ потеряли 766 танков, включая 37 машин Leopard.Leopard-2 считается основным танком вооруженных сил Германии и всего блока НАТО. С 1979 находится на вооружении Бундесвера. Берлин активно поставляет эти танки на экспорт в страны ЕС и в другие государства. Танк Leopard 2 вооружен полностью стабилизированной 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой Rheinmetall RH-M-120. Машина несет 42 снаряда к основному орудию.В конструкции корпуса применены нескольких слоев комбинированной брони. В передней части находится более усиленная защита. В конструкции использована броня "третьего поколения" и экраны из армированной резины. В башне находятся все члены экипажа (командир, наводчик и заряжающий), кроме водителя.Среди недостатков этого танка специалисты выделяют слишком большую массу, что сказывается на маневренности и транспортабельности, слабую броню на бортах и большую площадь крыши башни, что делает танк хорошей мишенью для штурмовой авиации и вертолетов.Читайте также на РИА Новости Крым:Минус семьсот боевиков и склад ГСМ: итоги СВО за суткиОтбиты 16 вражеских атак – ВСУ потеряли еще 620 боевиковНедельные потери ВСУ: тысячи боевиков уничтожены в провальных атаках

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, россия, вооруженные силы россии, танки leopard, всу (вооруженные силы украины), потери всу