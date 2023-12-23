https://crimea.ria.ru/20231223/otbity-16-vrazheskikh-atak--vsu-poteryali-esche-620-boevikov-1133753809.html

Отбиты 16 вражеских атак – ВСУ потеряли еще 620 боевиков

Отбиты 16 вражеских атак – ВСУ потеряли еще 620 боевиков - РИА Новости Крым, 23.12.2023

Отбиты 16 вражеских атак – ВСУ потеряли еще 620 боевиков

Еще 620 боевиков за сутки потеряли ВСУ в безуспешных попытках атаковать на разных направлениях фронта, также российские военные уничтожили боевую технику и... РИА Новости Крым, 23.12.2023

2023-12-23T14:49

2023-12-23T14:49

2023-12-23T14:49

министерство обороны рф

новости сво

новые регионы россии

купянск

харьковская область

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. Еще 620 боевиков за сутки потеряли ВСУ в безуспешных попытках атаковать на разных направлениях фронта, также российские военные уничтожили боевую технику и вооружения противника, в том числе западного производства, сообщает в субботу Минобороны России.Купянское, Краснолиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении суточные потери ВСУ составили до 15-ти военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.На Краснолиманском направлении отражены две атаки штурмовиков ВСУ уничтожены до 150-ти украинских боевиков, танк, два бронетранспортера, орудие Д-30.На Донецком направлении российские военные отразили 11 атак. Общие потери противника составили до 200 военнослужащих, четыре танка, в том числе один немецкий Leopard-2, , боевая американская машина пехоты Bradley и три автомобиля. Поражены польская самоходная артустановка Krab, две гаубицы "Мста-Б", самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", две гаубицы Д-30.Южно-Донецкое направлениеНа Южно-Донецком направлении отражены три вражеские атаки, ВСУ потеряли до 65-ти боевиков, три пикапа, самоходные артустановки "Акация" и "Гвоздика", две гаубицы Д-30.На Запорожском направлении потери ВСУ - до 90 военнослужащих и пять автомобилей.На Херсонском фронте в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 100 военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Мста-Б" и орудие Д-30."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника в 110-ти районах", – уточнили в российском оборонном ведомстве.Вооруженные силы Украины за прошедшую неделю потеряли более 3,5 тысяч боевиков убитыми и ранеными и более 280 единиц техники, в том числе 12 танков, сообщили накануне в Минобороны РФ. Читайте также на РИА Новости Крым:Враг горит на всех фронтах: ВСУ потеряли за сутки еще 665 боевиковШесть снарядов HIMARS и "Ураган" сбиты российскими ПВО за суткиМобилизация по-украински: где Зеленский найдет 500 тысяч человек для ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, новые регионы россии, купянск, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу