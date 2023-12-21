https://crimea.ria.ru/20231221/vrag-gorit-na-vsekh-frontakh-vsu-poteryali-za-sutki-esche-665-boevikov-1133711952.html

Враг горит на всех фронтах: ВСУ потеряли за сутки еще 665 боевиков

Враг горит на всех фронтах: ВСУ потеряли за сутки еще 665 боевиков - РИА Новости Крым, 21.12.2023

Враг горит на всех фронтах: ВСУ потеряли за сутки еще 665 боевиков

Еще 665 украинских боевиков уничтожены за сутки в попытках атаковать российские позиции на разных линиях фронта, противник также потерял боевую технику и... РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T16:50

2023-12-21T16:50

2023-12-21T16:52

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

херсонская область

запорожская область

харьковская область

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/13/1133664041_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3cb655c544fb0b19f4c05ea484acbb89.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Еще 665 украинских боевиков уничтожены за сутки в попытках атаковать российские позиции на разных линиях фронта, противник также потерял боевую технику и вооружения, в том числе западного производства, сообщает в четверг Минобороны России.Купянское, Краснолиманское, Донецкое направленияНа Купянском фронте отражены девять атак украинских штурмовиков. Потери противника составили до 55 военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы Д-30.На Краснолиманской линии российские подразделения отразили одну атаку врага. ВСУ лишились еще 190 боевиков, трех боевых машин пехоты, гаубицы Д-20.На Донецком направлении отражены 17 вражеских атак, уничтожив до 210 неонацистов и три пикапа, поражены британская самоходная артиллерийская установка AS-90, три самоходных артиллерийских установки "Акация", две САУ "Гвоздика", гаубица Д-20, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства AN/TPQ-37.Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении противник потерял до 65-ти боевиков, танк, три автомобиля, самоходную пушку "Гиацинт-С", гаубицу Д-20.На Запорожском фронте отражена атака ВСУ, уничтожены до 75 военнослужащих и четыре автомобиля. На Херсонском - потери противника составили более 70 военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также пушка "Гиацинт-Б".Всего российские военные поразили живую силу и военную технику ВСУ в 129 районах, средствами ПВО сбито 29 украинских беспилотников и четыре ракеты HIMARS в небе над Луганской и Донецкой народными республиками, Запорожской и Херсонской областями.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 553 самолета, 260 вертолетов, 9928 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 226 танков и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7430 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 547 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:В Европе будут отлавливать украинцев для мобилизации – экспертРоссийские силы ПВО уничтожили более 100 ракет Storm Shadow за годАрмия РФ расширяет зоны контроля на всех направлениях СВО - Генштаб

https://crimea.ria.ru/20231220/mobilizatsiya-po-ukrainski-gde-zelenskiy-naydet-500-tysyach-chelovek-dlya-vsu-1133681309.html

херсонская область

запорожская область

харьковская область

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , херсонская область, запорожская область, харьковская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), события в донбассе, пво