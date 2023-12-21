https://crimea.ria.ru/20231221/vrag-gorit-na-vsekh-frontakh-vsu-poteryali-za-sutki-esche-665-boevikov-1133711952.html
Враг горит на всех фронтах: ВСУ потеряли за сутки еще 665 боевиков
Враг горит на всех фронтах: ВСУ потеряли за сутки еще 665 боевиков - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Враг горит на всех фронтах: ВСУ потеряли за сутки еще 665 боевиков
Еще 665 украинских боевиков уничтожены за сутки в попытках атаковать российские позиции на разных линиях фронта, противник также потерял боевую технику и... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T16:50
2023-12-21T16:50
2023-12-21T16:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Еще 665 украинских боевиков уничтожены за сутки в попытках атаковать российские позиции на разных линиях фронта, противник также потерял боевую технику и вооружения, в том числе западного производства, сообщает в четверг Минобороны России.Купянское, Краснолиманское, Донецкое направленияНа Купянском фронте отражены девять атак украинских штурмовиков. Потери противника составили до 55 военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы Д-30.На Краснолиманской линии российские подразделения отразили одну атаку врага. ВСУ лишились еще 190 боевиков, трех боевых машин пехоты, гаубицы Д-20.На Донецком направлении отражены 17 вражеских атак, уничтожив до 210 неонацистов и три пикапа, поражены британская самоходная артиллерийская установка AS-90, три самоходных артиллерийских установки "Акация", две САУ "Гвоздика", гаубица Д-20, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства AN/TPQ-37.Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении противник потерял до 65-ти боевиков, танк, три автомобиля, самоходную пушку "Гиацинт-С", гаубицу Д-20.На Запорожском фронте отражена атака ВСУ, уничтожены до 75 военнослужащих и четыре автомобиля. На Херсонском - потери противника составили более 70 военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также пушка "Гиацинт-Б".Всего российские военные поразили живую силу и военную технику ВСУ в 129 районах, средствами ПВО сбито 29 украинских беспилотников и четыре ракеты HIMARS в небе над Луганской и Донецкой народными республиками, Запорожской и Херсонской областями.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 553 самолета, 260 вертолетов, 9928 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 226 танков и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7430 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 547 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:В Европе будут отлавливать украинцев для мобилизации – экспертРоссийские силы ПВО уничтожили более 100 ракет Storm Shadow за годАрмия РФ расширяет зоны контроля на всех направлениях СВО - Генштаб
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херсонская область
запорожская область
харьковская область
луганская народная республика (лнр)
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , херсонская область, запорожская область, харьковская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), события в донбассе, пво
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Еще 665 украинских боевиков уничтожены за сутки в попытках атаковать российские позиции на разных линиях фронта, противник также потерял боевую технику и вооружения, в том числе западного производства, сообщает в четверг Минобороны России.
Купянское, Краснолиманское, Донецкое направления
На Купянском фронте отражены девять атак украинских штурмовиков. Потери противника составили до 55 военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы Д-30.
На Краснолиманской линии российские подразделения отразили одну атаку врага. ВСУ лишились еще 190 боевиков, трех боевых машин пехоты, гаубицы Д-20.
На Донецком направлении отражены 17 вражеских атак, уничтожив до 210 неонацистов и три пикапа, поражены британская самоходная артиллерийская установка AS-90, три самоходных артиллерийских установки "Акация", две САУ "Гвоздика", гаубица Д-20, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства AN/TPQ-37.
Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направления
На Южно-Донецком направлении противник потерял до 65-ти боевиков, танк, три автомобиля, самоходную пушку "Гиацинт-С", гаубицу Д-20.
На Запорожском фронте отражена атака ВСУ, уничтожены до 75 военнослужащих и четыре автомобиля. На Херсонском - потери противника составили более 70 военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также пушка "Гиацинт-Б".
Всего российские военные поразили живую силу и военную технику ВСУ в 129 районах, средствами ПВО сбито 29 украинских беспилотников и четыре ракеты HIMARS в небе над Луганской и Донецкой народными республиками, Запорожской и Херсонской областями.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 553 самолета, 260 вертолетов, 9928 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 226 танков и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7430 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 547 единиц специальной военной автомобильной техники.
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