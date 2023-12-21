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Российские силы ПВО уничтожили более 100 ракет Storm Shadow за год
Российские силы ПВО уничтожили более 100 ракет Storm Shadow за год - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Российские силы ПВО уничтожили более 100 ракет Storm Shadow за год
Российские силы противовоздушной обороны в течение года поразили более 6,3 тысячи воздушных целей противника в зоне СВО, включая 4,6 тысячи беспилотников и... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T13:56
2023-12-21T13:56
2023-12-21T13:56
storm shadow
валерий герасимов
пво
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны в течение года поразили более 6,3 тысячи воздушных целей противника в зоне СВО, включая 4,6 тысячи беспилотников и более 100 ракет Storm Shadow. Об этом на брифинге сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов.Он добавил, что большой вклад в решение задач Объединенной группировки войск в зоне СВО вносят оперативно-тактическая и армейская авиация. Она применяется круглосуточно, в простых и сложных метеоусловиях для поиска и уничтожения сил и средств противника, а также выполнения разведывательно-боевых задач.Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что с начала так называемого "контрнаступления" украинские войска потеряли 159 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков, включая 37 Leopard, 2348 бронемашин различного класса, из них 50 Bradley.Всего с начала специальной военной операции потери ВСУ составили более 383 тысячи военнослужащих, 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тысяч орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России поразила около 1500 объектов ВСУ высокоточным оружиемЭксперт назвал главные успехи РоссииРоссийская "оборонка" и ход СВО в цифрах и фактах: итоги 2023 года
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storm shadow, валерий герасимов, пво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, министерство обороны рф, новости
Российские силы ПВО уничтожили более 100 ракет Storm Shadow за год
ПВО РФ уничтожила более 6300 воздушных целей за год и более 100 ракет Storm Shadow
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны в течение года поразили более 6,3 тысячи воздушных целей противника в зоне СВО, включая 4,6 тысячи беспилотников и более 100 ракет Storm Shadow. Об этом на брифинге сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов.
"В зоне специальной военной операции эффективно действуют войска ПВО. В текущем году ими уничтожено свыше 6300 воздушных целей противника, в том числе более 4600 беспилотных летательных аппаратов, более 100 управляемых авиационных ракет Storm Shadow, до 90 противорадиолокационных ракет HARM, а также 30 ракет оперативно-тактических комплексов "Точка-У" и более 1400 снарядов РСЗО", – цитирует Герасимова пресс-служба Минобороны РФ.
Он добавил, что большой вклад в решение задач Объединенной группировки войск в зоне СВО вносят оперативно-тактическая и армейская авиация. Она применяется круглосуточно, в простых и сложных метеоусловиях для поиска и уничтожения сил и средств противника, а также выполнения разведывательно-боевых задач.
"С начала СВО самолетами и вертолетами осуществлены тысячи боевых вылетов. Ежедневно наносится огневое поражение штабам, командным пунктам, складам с военной техникой и боеприпасами, а также местам дислокации личного состава ВСУ", - подчеркнул начальник Генштаба.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил
, что с начала так называемого "контрнаступления" украинские войска потеряли 159 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков, включая 37 Leopard, 2348 бронемашин различного класса, из них 50 Bradley.
Всего с начала специальной военной операции потери ВСУ составили более 383 тысячи военнослужащих, 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тысяч орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.
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