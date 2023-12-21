https://crimea.ria.ru/20231221/rossiyskie-sily-pvo-unichtozhili-bolee-100-raket-storm-shadow-za-god-1133706506.html

Российские силы ПВО уничтожили более 100 ракет Storm Shadow за год

Российские силы ПВО уничтожили более 100 ракет Storm Shadow за год - РИА Новости Крым, 21.12.2023

Российские силы ПВО уничтожили более 100 ракет Storm Shadow за год

Российские силы противовоздушной обороны в течение года поразили более 6,3 тысячи воздушных целей противника в зоне СВО, включая 4,6 тысячи беспилотников и... РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T13:56

2023-12-21T13:56

2023-12-21T13:56

storm shadow

валерий герасимов

пво

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

министерство обороны рф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны в течение года поразили более 6,3 тысячи воздушных целей противника в зоне СВО, включая 4,6 тысячи беспилотников и более 100 ракет Storm Shadow. Об этом на брифинге сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов.Он добавил, что большой вклад в решение задач Объединенной группировки войск в зоне СВО вносят оперативно-тактическая и армейская авиация. Она применяется круглосуточно, в простых и сложных метеоусловиях для поиска и уничтожения сил и средств противника, а также выполнения разведывательно-боевых задач.Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что с начала так называемого "контрнаступления" украинские войска потеряли 159 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков, включая 37 Leopard, 2348 бронемашин различного класса, из них 50 Bradley.Всего с начала специальной военной операции потери ВСУ составили более 383 тысячи военнослужащих, 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тысяч орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России поразила около 1500 объектов ВСУ высокоточным оружиемЭксперт назвал главные успехи РоссииРоссийская "оборонка" и ход СВО в цифрах и фактах: итоги 2023 года

https://crimea.ria.ru/20231221/zapad-pytaetsya-sozdat-novye-goryachie-tochki-u-granits-rossii--gerasimov-1133705613.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

storm shadow, валерий герасимов, пво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, министерство обороны рф, новости