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Счет на тысячи: названы потери ВСУ за неделю

Счет на тысячи: названы потери ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 22.12.2023

Счет на тысячи: названы потери ВСУ за неделю

Вооруженные силы Украины за прошедшую неделю потеряли более 3,5 тысяч боевиков убитыми и ранеными и более 280 единиц техники, в том числе 12 танков. Об этом... РИА Новости Крым, 22.12.2023

2023-12-22T15:58

2023-12-22T15:58

2023-12-22T15:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за прошедшую неделю потеряли более 3,5 тысяч боевиков убитыми и ранеными и более 280 единиц техники, в том числе 12 танков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Купянское направлениеПодразделения "Западной" группировки войск отразили 53 атаки противника. Авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ в районах Синьковка и Ольшана Харьковской области.Потери противника за неделю составили порядка 355 военнослужащих, четыре танка, в том числе два Leopard, 19 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.Красно-Лиманское направлениеПодразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразили 13 атак штурмовых групп ВСУ, а также нанесли поражение скоплениям живой силы противника в районах Червоной Дибровы, Петровского и Кузьмино Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики.За неделю противник потерял убитыми и ранеными до 1155 военнослужащих, танк, 19 боевых бронированных машин, 21 автомобиль и семь орудий полевой артиллерии.Донецкое направлениеПодразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии на отдельных участках улучшили положение по переднему краю и отразили 43 атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Белогоровка и Марьинка ДНР. Также нанесено огневое поражение подразделениям пяти бригад ВСУ в районах Курдюмовки, Клещеевки, Красного и Андреевки ДНР.Потери противника на данном направлении за прошедший период составили около 1610 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 17 боевых бронированных машин, пусковая установка HIMARS, 24 автомобиля и 44 орудия полевой артиллерии.Южно-Донецкое направлениеПодразделения группировки войск "Восток" отразили 10 атак противника, а также нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районах Новомихайловки, Урожайного, Старомайорского ДНР и Приютного Запорожской области.ВСУ на данном направлении лишился свыше 670 военнослужащих, двух танков, шести боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.Запорожское направление"Подразделения российских войск продолжали ведение активной обороны, в ходе которой отражены шесть атак противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", – говорится в сообщении.Также нанесено огневое поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ и нацгвардии в районах Новоданиловки, Малой Токмачки, Нестерянки и Новопрокоповки Запорожской области.Потери украинских войск составили до 390 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей и десять орудий полевой артиллерии.Херсонское направлениеРоссийские войска пресекли все попытки высадки диверсионных групп противника на островах и левом берегу Днепра. Авиация и артиллерия нанесли поражение подразделениям двух бригад морской пехоты в районах Тягинки и Белозерки Херсонской области.В результате действий российских войск на данном направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 510 военнослужащих, танк, 37 автомобилей, 24 лодки и 20 орудий полевой артиллерии.Читайте также на РИА Новости Крым:Враг горит на всех фронтах: ВСУ потеряли за сутки еще 665 боевиковАрмия России поразила около 1500 объектов ВСУ высокоточным оружиемВСУ потеряли 160 тысяч военнослужащих в ходе контрнаступления – Шойгу

https://crimea.ria.ru/20231220/mobilizatsiya-po-ukrainski-gde-zelenskiy-naydet-500-tysyach-chelovek-dlya-vsu-1133681309.html

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херсонская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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