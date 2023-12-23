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Шесть снарядов HIMARS и "Ураган" сбиты российскими ПВО за сутки

Шесть снарядов HIMARS и "Ураган" сбиты российскими ПВО за сутки - РИА Новости Крым, 23.12.2023

Шесть снарядов HIMARS и "Ураган" сбиты российскими ПВО за сутки

Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили шесть снарядов HIMARS и "Ураган", а также 36 беспилотников. Об этом в субботу сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.12.2023

2023-12-23T14:27

2023-12-23T14:27

2023-12-23T14:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили шесть снарядов HIMARS и "Ураган", а также 36 беспилотников. Об этом в субботу сообщает Минобороны РФ.Кроме того, уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Котляровка Харьковской области, Верхнекаменка, Сватово Луганской Народной Республики, Горловка, Марьинка, Победа Донецкой Народной Республики, Новая Маячка и Горностаевка Херсонской области.За неделю российские средства ПВО сбили 7 украинских самолетов и вертолетов в зоне специальной военной операции, а также почти 260 беспилотников.По мнению бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, киевский режим рассчитывает, что главным рубежом обороны в ходе зимней кампании станут города и располагающаяся в них пехота, именно этим объясняется усиление мобилизации.В то же время, киевский режим окончательно потерял надежду не только на победу, но даже на успешную оборону, считает Азаров. По его мнению, выделенные Международным валютным фондом и Нидерландами средства "успешно разворуют", а строительство оборонительных сооружений будет финансироваться "по остаточному принципу".Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались атаковать Крым ракетой ATACMS – СальдоВСУ потеряли еще 725 боевиков и Ми-24Крупный командный пункт нацгвардии Украины уничтожен в ДНР

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министерство обороны рф, новости сво, новые регионы россии, харьковская область, пво, всу (вооруженные силы украины), потери всу