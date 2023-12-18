Рейтинг@Mail.ru
Крупный командный пункт нацгвардии Украины уничтожен в ДНР - РИА Новости Крым, 18.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231218/krupnyy-komandnyy-punkt-natsgvardii-ukrainy-unichtozhen-v-dnr-1133629877.html
Крупный командный пункт нацгвардии Украины уничтожен в ДНР
Крупный командный пункт нацгвардии Украины уничтожен в ДНР - РИА Новости Крым, 18.12.2023
Крупный командный пункт нацгвардии Украины уничтожен в ДНР
Российские войска в зоне СВО уничтожили командный пункт подразделения нацгвардии Украины в районе Серебрянки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T14:54
2023-12-18T14:54
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0d/1130705326_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_477af2a78af07a2f40ef8571bdb1fe89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Российские войска в зоне СВО уничтожили командный пункт подразделения нацгвардии Украины в районе Серебрянки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Российские силы ПВО за прошедшие сутки сбили 25 украинских беспилотников над территорией ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей России. Было уничтожено также два снаряда HIMARS производства США.Накануне сообщалось об уничтожении командного пункта 47-й механизированной бригады ВСУ.17 декабря силами ПВО России было поражено три боевых самолета противника, а также более 90 БПЛА. Над территорией Липецкой, Волгоградской и Ростовской областей уничтожены или перехвачены 33 украинских беспилотника.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине готовятся мобилизовать в ВСУ полицейских и надзирателейЗадач наступать не ставится: генштаб ВСУ меняет стратегиюМассированный удар БПЛА по Крыму отражен средствами ПВО и РЭБ
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0d/1130705326_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c31e3658393faf6708b69f920fb782b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр)
Крупный командный пункт нацгвардии Украины уничтожен в ДНР

Российские войска уничтожили крупный командный пункт ВСУ в Серебрянке

14:54 18.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВзрыв
Взрыв - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Российские войска в зоне СВО уничтожили командный пункт подразделения нацгвардии Украины в районе Серебрянки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Российские силы ПВО за прошедшие сутки сбили 25 украинских беспилотников над территорией ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей России. Было уничтожено также два снаряда HIMARS производства США.
Накануне сообщалось об уничтожении командного пункта 47-й механизированной бригады ВСУ.
17 декабря силами ПВО России было поражено три боевых самолета противника, а также более 90 БПЛА. Над территорией Липецкой, Волгоградской и Ростовской областей уничтожены или перехвачены 33 украинских беспилотника.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Украине готовятся мобилизовать в ВСУ полицейских и надзирателей
Задач наступать не ставится: генштаб ВСУ меняет стратегию
Массированный удар БПЛА по Крыму отражен средствами ПВО и РЭБ
 
Новости СВОМинистерство обороны РФПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:22В Крыму наградили лауреатов премии "Преград нет"
16:12Хотели заработать: в Краснодаре осудили двух поджигателей объектов РЖД
15:56ЧП с отравлением семьи в Укромном: стало известно о состоянии выживших
15:37Вирус Нипах: опасен ли он для России
15:23Новый автобусный маршрут запустят для жителей Симферопольского района
15:11Новые провальные атаки ВСУ - уничтожены еще 640 боевиков
14:54Крупный командный пункт нацгвардии Украины уничтожен в ДНР
14:46На компенсации за оплату ЖКУ дополнительно выделили миллиард рублей
14:28В России выявили более 10 тысяч случаев кори
14:03Covid-19 мутировал: введут ли жесткие меры
13:53В Крыму пьяный водитель вылетел на "встречку": один погиб и двое ранены
13:30Новогодняя сказка в "Артеке": на Дворцовой площади зажгли главную елку
13:10Феодосия после шторма - участки набережных закрыты, ущерб еще считают
12:51Мир России с Украиной: какое соглашение положит конец конфликту
12:38В Краснодаре неизвестный расстрелял рабочих из ружья – один из них погиб
12:26РНКБ вручил гранты на миллион рублей призерам акселератора проектов в КФУ
12:21От удара упал и умер: в Евпатории пьяная драка закончилась смертью
12:01В ЕС придумали способ одобрить помощь Украине без согласия Венгрии
11:28В Крыму национализировали 1150 объектов имущества украинских олигархов
11:01Шторм приостановил движение катера из Артбухты на Северную в Севастополе
Лента новостейМолния