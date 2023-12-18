https://crimea.ria.ru/20231218/krupnyy-komandnyy-punkt-natsgvardii-ukrainy-unichtozhen-v-dnr-1133629877.html

Крупный командный пункт нацгвардии Украины уничтожен в ДНР

Крупный командный пункт нацгвардии Украины уничтожен в ДНР - РИА Новости Крым, 18.12.2023

Крупный командный пункт нацгвардии Украины уничтожен в ДНР

Российские войска в зоне СВО уничтожили командный пункт подразделения нацгвардии Украины в районе Серебрянки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.12.2023

2023-12-18T14:54

2023-12-18T14:54

2023-12-18T14:54

новости сво

министерство обороны рф

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

донецкая народная республика (днр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0d/1130705326_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_477af2a78af07a2f40ef8571bdb1fe89.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Российские войска в зоне СВО уничтожили командный пункт подразделения нацгвардии Украины в районе Серебрянки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Российские силы ПВО за прошедшие сутки сбили 25 украинских беспилотников над территорией ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей России. Было уничтожено также два снаряда HIMARS производства США.Накануне сообщалось об уничтожении командного пункта 47-й механизированной бригады ВСУ.17 декабря силами ПВО России было поражено три боевых самолета противника, а также более 90 БПЛА. Над территорией Липецкой, Волгоградской и Ростовской областей уничтожены или перехвачены 33 украинских беспилотника.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине готовятся мобилизовать в ВСУ полицейских и надзирателейЗадач наступать не ставится: генштаб ВСУ меняет стратегиюМассированный удар БПЛА по Крыму отражен средствами ПВО и РЭБ

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр)