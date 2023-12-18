https://crimea.ria.ru/20231218/krupnyy-komandnyy-punkt-natsgvardii-ukrainy-unichtozhen-v-dnr-1133629877.html
Крупный командный пункт нацгвардии Украины уничтожен в ДНР
Крупный командный пункт нацгвардии Украины уничтожен в ДНР - РИА Новости Крым, 18.12.2023
Крупный командный пункт нацгвардии Украины уничтожен в ДНР
Российские войска в зоне СВО уничтожили командный пункт подразделения нацгвардии Украины в районе Серебрянки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T14:54
2023-12-18T14:54
2023-12-18T14:54
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0d/1130705326_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_477af2a78af07a2f40ef8571bdb1fe89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Российские войска в зоне СВО уничтожили командный пункт подразделения нацгвардии Украины в районе Серебрянки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Российские силы ПВО за прошедшие сутки сбили 25 украинских беспилотников над территорией ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей России. Было уничтожено также два снаряда HIMARS производства США.Накануне сообщалось об уничтожении командного пункта 47-й механизированной бригады ВСУ.17 декабря силами ПВО России было поражено три боевых самолета противника, а также более 90 БПЛА. Над территорией Липецкой, Волгоградской и Ростовской областей уничтожены или перехвачены 33 украинских беспилотника.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине готовятся мобилизовать в ВСУ полицейских и надзирателейЗадач наступать не ставится: генштаб ВСУ меняет стратегиюМассированный удар БПЛА по Крыму отражен средствами ПВО и РЭБ
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0d/1130705326_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c31e3658393faf6708b69f920fb782b4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр)
Крупный командный пункт нацгвардии Украины уничтожен в ДНР
Российские войска уничтожили крупный командный пункт ВСУ в Серебрянке