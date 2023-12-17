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Силы ПВО сбили три украинских самолета и 91 беспилотник - РИА Новости Крым, 17.12.2023
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Силы ПВО сбили три украинских самолета и 91 беспилотник
Силы ПВО сбили три украинских самолета и 91 беспилотник - РИА Новости Крым, 17.12.2023
Силы ПВО сбили три украинских самолета и 91 беспилотник
Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили три самолета воздушных сил Украины и уничтожили 91 украинский беспилотник. Об этом в воскресенье сообщает... РИА Новости Крым, 17.12.2023
2023-12-17T15:06
2023-12-17T15:06
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили три самолета воздушных сил Украины и уничтожили 91 украинский беспилотник. Об этом в воскресенье сообщает Минобороны РФ. Также уничтожен 91 украинский беспилотный летательный аппарат на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и управляемая авиабомба JDAM производства США. С начала проведения спецоперации, по данным Минобороны, уничтожены 553 самолета, 259 вертолетов, 9836 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14135 танков и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16407 единиц специальной военной автомобильной техники.По мнению бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, киевский режим рассчитывает, что главным рубежом обороны в ходе зимней кампании станут города и располагающаяся в них пехота, именно этим объясняется усиление мобилизации.В то же время, киевский режим окончательно потерял надежду не только на победу, но даже на успешную оборону, считает Азаров. По его мнению, выделенные Международным валютным фондом и Нидерландами средства "успешно разворуют", а строительство оборонительных сооружений будет финансироваться "по остаточному принципу".Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине готовятся мобилизовать в ВСУ полицейских и надзирателейЗадач наступать не ставится: генштаб ВСУ меняет стратегиюМассированный удар БПЛА по Крыму отражен средствами ПВО и РЭБ
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф
Силы ПВО сбили три украинских самолета и 91 беспилотник

Российские силы ПВО сбили за сутки три украинских самолета и 91 беспилотник

15:06 17.12.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО ЮВО на Запорожском направлении
Работа ПВО ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили три самолета воздушных сил Украины и уничтожили 91 украинский беспилотник. Об этом в воскресенье сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два самолета МиГ-29 и один Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Елизаветовка Николаевской области, Дружковка и Доброполье Донецкой Народной Республики", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Также уничтожен 91 украинский беспилотный летательный аппарат на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и управляемая авиабомба JDAM производства США.
С начала проведения спецоперации, по данным Минобороны, уничтожены 553 самолета, 259 вертолетов, 9836 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14135 танков и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16407 единиц специальной военной автомобильной техники.
По мнению бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, киевский режим рассчитывает, что главным рубежом обороны в ходе зимней кампании станут города и располагающаяся в них пехота, именно этим объясняется усиление мобилизации.
В то же время, киевский режим окончательно потерял надежду не только на победу, но даже на успешную оборону, считает Азаров. По его мнению, выделенные Международным валютным фондом и Нидерландами средства "успешно разворуют", а строительство оборонительных сооружений будет финансироваться "по остаточному принципу".
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