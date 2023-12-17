https://crimea.ria.ru/20231217/azarov-nazval-osnovnoe-strategicheskoe-oruzhie-kieva-v-zimnikh-boyakh-1133610912.html

Азаров назвал основное "стратегическое" оружие Киева в зимних боях

Азаров назвал основное "стратегическое" оружие Киева в зимних боях - РИА Новости Крым, 17.12.2023

Азаров назвал основное "стратегическое" оружие Киева в зимних боях

Киевский режим рассчитывает, что главным рубежом обороны в ходе зимней кампании станут города и располагающаяся в них пехота, именно этим объясняется усиление... РИА Новости Крым, 17.12.2023

2023-12-17T12:47

2023-12-17T12:47

2023-12-17T12:47

николай азаров

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

украина

новости сво

мнения

мобилизация на украине

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Киевский режим рассчитывает, что главным рубежом обороны в ходе зимней кампании станут города и располагающаяся в них пехота, именно этим объясняется усиление мобилизации. Такое мнение высказал экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.По словам политика, жителям городов, которым предстоит стать "крепостями", "не останется ничего другого, кроме как участвовать в боях, которые будут идти в их населенных пунктах".В то же время, киевский режим окончательно потерял надежду не только на победу, но даже на успешную оборону, считает Азаров. По его мнению, выделенные Международным валютным фондом и Нидерландами средства "успешно разворуют", а строительство оборонительных сооружений будет финансироваться "по остаточному принципу".В этой ситуации украинский генштаб решил пересмотреть военную стратегию и пока отложить попытки отвоевать новые территории, уверен бывший премьер.Ранее немецкое издание Bild опубликовало текст, авторы которого утверждают, что в генштабе ВСУ приняли решение пересмотреть военную стратегию и на время отказаться от попыток отвоевать у российской армии новые территории.Директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что солдаты ВСУ скорее уже по привычке пытаются оказывать сопротивление российским военным. По словам аналитика, на целом ряде направлений украинцы предпочитают сдаваться в плен, потому что в украинской армии назрел моральный кризис.Читайте также на РИА Новости Крым:Положение российских войск в зоне СВО почти везде улучшается – ПутинАрмия России с начала контрнаступления ВСУ уничтожила 747 танковОборонная стратегия: почему новый план США для Киева не сработает

https://crimea.ria.ru/20231216/na-kurskom-napravlenii-shest-ukrainskikh-voennosluzhaschikh-sdalis-v-plen-1133592564.html

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