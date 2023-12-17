https://crimea.ria.ru/20231217/azarov-nazval-osnovnoe-strategicheskoe-oruzhie-kieva-v-zimnikh-boyakh-1133610912.html
Азаров назвал основное "стратегическое" оружие Киева в зимних боях
Азаров назвал основное "стратегическое" оружие Киева в зимних боях - РИА Новости Крым, 17.12.2023
Азаров назвал основное "стратегическое" оружие Киева в зимних боях
Киевский режим рассчитывает, что главным рубежом обороны в ходе зимней кампании станут города и располагающаяся в них пехота, именно этим объясняется усиление... РИА Новости Крым, 17.12.2023
2023-12-17T12:47
2023-12-17T12:47
2023-12-17T12:47
николай азаров
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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новости сво
мнения
мобилизация на украине
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Киевский режим рассчитывает, что главным рубежом обороны в ходе зимней кампании станут города и располагающаяся в них пехота, именно этим объясняется усиление мобилизации. Такое мнение высказал экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.По словам политика, жителям городов, которым предстоит стать "крепостями", "не останется ничего другого, кроме как участвовать в боях, которые будут идти в их населенных пунктах".В то же время, киевский режим окончательно потерял надежду не только на победу, но даже на успешную оборону, считает Азаров. По его мнению, выделенные Международным валютным фондом и Нидерландами средства "успешно разворуют", а строительство оборонительных сооружений будет финансироваться "по остаточному принципу".В этой ситуации украинский генштаб решил пересмотреть военную стратегию и пока отложить попытки отвоевать новые территории, уверен бывший премьер.Ранее немецкое издание Bild опубликовало текст, авторы которого утверждают, что в генштабе ВСУ приняли решение пересмотреть военную стратегию и на время отказаться от попыток отвоевать у российской армии новые территории.Директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что солдаты ВСУ скорее уже по привычке пытаются оказывать сопротивление российским военным. По словам аналитика, на целом ряде направлений украинцы предпочитают сдаваться в плен, потому что в украинской армии назрел моральный кризис.Читайте также на РИА Новости Крым:Положение российских войск в зоне СВО почти везде улучшается – ПутинАрмия России с начала контрнаступления ВСУ уничтожила 747 танковОборонная стратегия: почему новый план США для Киева не сработает
https://crimea.ria.ru/20231216/na-kurskom-napravlenii-shest-ukrainskikh-voennosluzhaschikh-sdalis-v-plen-1133592564.html
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РИА Новости Крым
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николай азаров, всу (вооруженные силы украины), потери всу , украина, новости сво, мнения, мобилизация на украине, вооруженные силы россии
Азаров назвал основное "стратегическое" оружие Киева в зимних боях
Азаров: пехота в городах станет основным стратегическим оружием Киева в зимних боях
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Киевский режим рассчитывает, что главным рубежом обороны в ходе зимней кампании станут города и располагающаяся в них пехота, именно этим объясняется усиление мобилизации. Такое мнение высказал экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.
"(Президент Украины Владимир) Зеленский, видимо, рассчитывает на то, что главным рубежом обороны станут города, где технике будет тяжелей действовать, поэтому именно пехота станет основным стратегическим оружием. Для этих целей и мобилизуют столько мужчин", – написал он в своем Telegram-канале.
По словам политика, жителям городов, которым предстоит стать "крепостями", "не останется ничего другого, кроме как участвовать в боях, которые будут идти в их населенных пунктах".
В то же время, киевский режим окончательно потерял надежду не только на победу, но даже на успешную оборону, считает Азаров. По его мнению, выделенные Международным валютным фондом и Нидерландами средства "успешно разворуют", а строительство оборонительных сооружений будет финансироваться "по остаточному принципу".
В этой ситуации украинский генштаб решил пересмотреть военную стратегию и пока отложить попытки отвоевать новые территории, уверен бывший премьер.
"Наивысшим приоритетом для ВСУ является даже не оборона нынешней линии фронта, а ликвидация по возможности большего числа солдат противника с минимальными потерями для собственных сил. Удержание позиций не имеет значения, главное, чтобы больше украинцев осталось в живых. Другими словами, это контролируемое отступление с боем", – пояснил Азаров.
Ранее немецкое издание Bild опубликовало текст, авторы которого утверждают, что в генштабе ВСУ приняли решение пересмотреть военную стратегию и на время отказаться от попыток отвоевать у российской армии новые территории.
Директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии
РИА Новости Крым высказал мнение, что солдаты ВСУ скорее уже по привычке пытаются оказывать сопротивление российским военным. По словам аналитика, на целом ряде направлений украинцы предпочитают сдаваться в плен, потому что в украинской армии назрел моральный кризис.
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