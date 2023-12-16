https://crimea.ria.ru/20231216/1133600701.html
Воюют "по привычке" и сдаются в плен: чем обернулось контрнаступление ВСУ
Воюют "по привычке" и сдаются в плен: чем обернулось контрнаступление ВСУ - РИА Новости Крым, 16.12.2023
Воюют "по привычке" и сдаются в плен: чем обернулось контрнаступление ВСУ
Солдаты ВСУ скорее уже по привычке пытаются оказывать сопротивление российским военным, на целом ряде направлений украинцы предпочитают сдаваться в плен, потому РИА Новости Крым, 16.12.2023
2023-12-16T19:43
2023-12-16T19:43
2023-12-16T20:01
эксклюзивы риа новости крым
юрий кнутов
мнения
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Солдаты ВСУ скорее уже по привычке пытаются оказывать сопротивление российским военным, на целом ряде направлений украинцы предпочитают сдаваться в плен, потому что в украинской армии назрел моральный кризис: пресловутый "контрнаступ" обернулся отступлением. Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым высказал директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя публикацию в немецком таблоиде Bild.Ранее издание опубликовало текст, авторы которого утверждают, что в генштабе ВСУ приняли решение пересмотреть военную стратегию и на время отказаться от попыток отвоевать у российской армии новые территории.Украина не рассчитывала на то, что так закончится ее "контрнаступ" и армии придется оставлять позиции в районе Артемовска, Марьинки, отметил он.И добавил, что контроль в этом случае, как и в случае с финансами и другими вопросами на Украине, "какой-то выборочный".По информации эксперта, на прошлой неделе на разных участках фронта сдались в плен десятки украинских военнослужащих, что говорит о "серьезнейшем моральном кризисе, который охватывает украинскую армию""Украинские солдаты перестают верить в победу. Они не доверяют киевскому режиму", – отметил собеседник.В российской армии налажено взаимодействие между различными родами войск, что вкупе с грамотной работой на линии боевого соприкосновения позволило ВС РФ добиться хороших результатов. В частности, в районе Авдеевки, а также на Купянском и Краснолиманском направлениях, где "отбиваем атаки и продолжаем двигаться вперед", резюмировал эксперт.Ранее президент России Владимир Путин также заявил, что практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО Вооруженные силы России улучшают свое положение.В пятницу в Министерстве обороны России сообщили, что в течение недели добровольно сдались в плен 82 украинских военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Вашингтону не нужна победа Украины – экспертПочему Запад выбрал нацизм оружием борьбы с Россией – историкЗапад пытается разобщить страны СНГ – Нарышкин
https://crimea.ria.ru/20231216/na-kurskom-napravlenii-shest-ukrainskikh-voennosluzhaschikh-sdalis-v-plen-1133592564.html
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РИА Новости Крым
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юрий кнутов, мнения, всу (вооруженные силы украины), украина, потери всу , контрнаступление всу
Воюют "по привычке" и сдаются в плен: чем обернулось контрнаступление ВСУ
В украинской армии назрел моральный кризис, солдаты воюют "по привычке" – военный эксперт
19:43 16.12.2023 (обновлено: 20:01 16.12.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева.
Солдаты ВСУ скорее уже по привычке пытаются оказывать сопротивление российским военным, на целом ряде направлений украинцы предпочитают сдаваться в плен, потому что в украинской армии назрел моральный кризис: пресловутый "контрнаступ" обернулся отступлением. Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым
высказал директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя публикацию в немецком таблоиде Bild.
Ранее издание опубликовало текст, авторы которого утверждают
, что в генштабе ВСУ приняли решение пересмотреть военную стратегию и на время отказаться от попыток отвоевать у российской армии новые территории.
"Такое заявление является по сути признанием того, что "контрнаступ" провалился и украинская армия со своими задачами не справляется", – прокомментировал Кнутов.
Украина не рассчитывала на то, что так закончится ее "контрнаступ" и армии придется оставлять позиции в районе Артемовска, Марьинки, отметил он.
"Кроме того, в районе Авдеевки наши войска вошли в населенные пункты. Российские войска занимают позиции в районе Клещеевки и в других местах. Если у них это все называется контролируемым отступлением, то, наверное, так и есть", – сказал эксперт.
И добавил, что контроль в этом случае, как и в случае с финансами и другими вопросами на Украине, "какой-то выборочный".
"И этот контроль в основном основан на действиях украинских солдат, которые еще по привычке на ряде участков фронта пытаются оказывать сопротивление нашим войскам. Но на целом ряде направлений украинские солдаты уже предпочитают сдаваться в плен", – отметил Кнутов.
По информации эксперта, на прошлой неделе на разных участках фронта сдались в плен десятки украинских военнослужащих, что говорит о "серьезнейшем моральном кризисе, который охватывает украинскую армию"
"Украинские солдаты перестают верить в победу. Они не доверяют киевскому режиму", – отметил собеседник.
В российской армии налажено взаимодействие между различными родами войск, что вкупе с грамотной работой на линии боевого соприкосновения позволило ВС РФ добиться хороших результатов. В частности, в районе Авдеевки, а также на Купянском и Краснолиманском направлениях, где "отбиваем атаки и продолжаем двигаться вперед", резюмировал эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин также заявил
, что практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО Вооруженные силы России улучшают свое положение.
В пятницу в Министерстве обороны России сообщили
, что в течение недели добровольно сдались в плен 82 украинских военнослужащих.
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