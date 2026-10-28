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Бензин в Крыму: где заправиться в среду - РИА Новости Крым, 28.10.2026
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Бензин в Крыму: где заправиться в среду
Бензин в Крыму: где заправиться в среду - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Бензин в Крыму: где заправиться в среду
В Крыму в среду заправить машину по цене ниже 100 рублей можно на автозаправочных станциях сетей "АТАН", "ТЭС" и "Формула". Об этом сообщает минтопэнерго... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T07:27
2026-10-28T07:32
бензин
топливо
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в среду заправить машину по цене ниже 100 рублей можно на автозаправочных станциях сетей "АТАН", "ТЭС" и "Формула". Об этом сообщает минтопэнерго республики."Реализация моторного топлива 28 октября осуществляется: с 8:00 АИ-92, ДТ – АЗС "АТАН"; с 8:00 АИ-92 – АЗС "ТЭС"; с 9:00 АИ-92, АИ-95, ДТ – АЗС "Формула", - говорится в сообщенииКроме того, c 14:00 бензин АИ-95 можно приобрети за заправках "ТЭС" по трассе "Таврида" в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах.С 15:00 бензин АИ-95 будет доступен на АЗС "ТЭС" в Симферополе, Керчи, Феодосии и Евпатории. А также в семи районах: Сакском, Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском и на Южном берегу Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
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бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, минтопэнерго крыма, новости крыма
Бензин в Крыму: где заправиться в среду

В Крыму заправить машину в среду можно на АЗС трех сетей

07:27 28.10.2026 (обновлено: 07:32 28.10.2026)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАвтозаправочная станция. Архивное фото
Автозаправочная станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в среду заправить машину по цене ниже 100 рублей можно на автозаправочных станциях сетей "АТАН", "ТЭС" и "Формула". Об этом сообщает минтопэнерго республики.
"Реализация моторного топлива 28 октября осуществляется: с 8:00 АИ-92, ДТ – АЗС "АТАН"; с 8:00 АИ-92 – АЗС "ТЭС"; с 9:00 АИ-92, АИ-95, ДТ – АЗС "Формула", - говорится в сообщении
Кроме того, c 14:00 бензин АИ-95 можно приобрети за заправках "ТЭС" по трассе "Таврида" в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах.
С 15:00 бензин АИ-95 будет доступен на АЗС "ТЭС" в Симферополе, Керчи, Феодосии и Евпатории. А также в семи районах: Сакском, Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском и на Южном берегу Крыма.
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БензинТопливоТопливо в КрымуДефицит топлива в КрымуМинтопэнерго КрымаНовости Крыма
 
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