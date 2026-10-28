https://crimea.ria.ru/20261028/do-22-pogoda-v-krymu-v-sredu-1160539535.html
До +22: погода в Крыму в среду
До +22: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 28.10.2026
До +22: погода в Крыму в среду
В среду в Крыму сохранится умеренно теплая погода. Атмосферные фронтальные разделы вызовут местами дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T00:01
2026-10-28T00:01
2026-10-28T00:01
погода в крыму
крымская погода
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севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится умеренно теплая погода. Атмосферные фронтальные разделы вызовут местами дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +20...+22 градуса.В Севастополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +19...+21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Столбики термометров покажут от +13 до +16 градусов ночью, а днем поднимутся до +18...+21.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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алушта
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
До +22: погода в Крыму в среду
В Крыму 28 октября до +22 градусов и местами дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится умеренно теплая погода. Атмосферные фронтальные разделы вызовут местами дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +17…+22, в горах +12…+16 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +20...+22 градуса.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +19...+21.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Столбики термометров покажут от +13 до +16 градусов ночью, а днем поднимутся до +18...+21.
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