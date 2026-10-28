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До +22: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 28.10.2026
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До +22: погода в Крыму в среду
До +22: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 28.10.2026
До +22: погода в Крыму в среду
В среду в Крыму сохранится умеренно теплая погода. Атмосферные фронтальные разделы вызовут местами дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T00:01
2026-10-28T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится умеренно теплая погода. Атмосферные фронтальные разделы вызовут местами дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +20...+22 градуса.В Севастополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +19...+21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Столбики термометров покажут от +13 до +16 градусов ночью, а днем поднимутся до +18...+21.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261026/kakim-budet-noyabr-v-krymu-1160476172.html
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севастополь
ялта
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евпатория
судак
феодосия
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
До +22: погода в Крыму в среду

В Крыму 28 октября до +22 градусов и местами дожди

00:01 28.10.2026
 
© РИА Новости КрымОсень в Крыму
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится умеренно теплая погода. Атмосферные фронтальные разделы вызовут местами дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +17…+22, в горах +12…+16 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +20...+22 градуса.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +19...+21.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Столбики термометров покажут от +13 до +16 градусов ночью, а днем поднимутся до +18...+21.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
26 октября, 09:29
Каким будет ноябрь в Крыму
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01До +22: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 28 октября
22:30Смертельная атака ВСУ на автобус в Москву и форум стран-экспортеров газа: главное за день
22:11В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения
21:57Переговоры по Украине в трехстороннем формате: на что способен Киев
21:38Когда заработает объединенный рынок электроэнергии России и Белоруссии
21:23В села Крыма приехали 10 земских работников культуры
21:08В Крыму стартовал проект "Мастер и ученик: два поколения – одно ремесло"
20:55Встречи в рамках Форума стран-экспортеров газа: о чем говорил Путин с лидерами стан
20:38В России усилят безопасность аттракционов
20:23Романтические знакомства и деньги в долг: как аферисты обманывают крымчан
20:08В Севастополе прокладывают новый водопровод
19:48Участник СВО стал замминистра спорта Крыма
19:22Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр"
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