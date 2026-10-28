Рейтинг@Mail.ru
Гранатометы и тротил: 126 подпольных оружейников задержаны в 53 регионах - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261028/granatomety-i-trotil-126-podpolnykh-oruzheynikov-zaderzhany-v-53-regionakh-1160574287.html
Гранатометы и тротил: 126 подпольных оружейников задержаны в 53 регионах
Гранатометы и тротил: 126 подпольных оружейников задержаны в 53 регионах - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Гранатометы и тротил: 126 подпольных оружейников задержаны в 53 регионах
Сотрудники силовых структур в августе-сентябре пресекли деятельность 48 подпольных оружейных мастерских. Задержаны 126 человек, у которых изъяли свыше 360... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T08:02
2026-10-28T08:02
оружие
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
россия
видео
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1c/1160574173_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_99d712f533d715577ffd09f703cf8c8a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники силовых структур в августе-сентябре пресекли деятельность 48 подпольных оружейных мастерских. Задержаны 126 человек, у которых изъяли свыше 360 единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.Правоохранители пресекли деятельность 48 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.В ходе операций изъяты 363 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Среди них 45 гранатометов, 9 пулеметов, 9 пистолетов-пулеметов, 98 автоматов, 108 пистолетов и револьверов, 94 винтовок, карабинов и ружей, а также 1436 гранат, 323 кг взрывчатых веществ (тротил, порох) и более 60 тысяч патронов различного калибра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ФСБ опубликовала кадры задержания 126 человек, причастных к незаконному обороту оружия в 53 регионах России
ФСБ опубликовала кадры задержания 126 человек, причастных к незаконному обороту оружия в 53 регионах России
2026-10-28T08:02
true
PT3M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1c/1160574173_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_b937cce3df0145f6565a8f69af561232.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оружие, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, россия, видео, видео
Гранатометы и тротил: 126 подпольных оружейников задержаны в 53 регионах
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники силовых структур в августе-сентябре пресекли деятельность 48 подпольных оружейных мастерских. Задержаны 126 человек, у которых изъяли свыше 360 единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.
2026-10-28T08:02
true
PT3M14S
Гранатометы и тротил: 126 подпольных оружейников задержаны в 53 регионах

Силовики задержали 126 подпольных оружейников в 53 регионах России – ФСБ

08:02 28.10.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники силовых структур в августе-сентябре пресекли деятельность 48 подпольных оружейных мастерских. Задержаны 126 человек, у которых изъяли свыше 360 единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией в августе-сентябре 2026 года пресечена противоправная деятельность 126 жителей из 53 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - говорится в сообщении.
Правоохранители пресекли деятельность 48 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.
В ходе операций изъяты 363 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Среди них 45 гранатометов, 9 пулеметов, 9 пистолетов-пулеметов, 98 автоматов, 108 пистолетов и револьверов, 94 винтовок, карабинов и ружей, а также 1436 гранат, 323 кг взрывчатых веществ (тротил, порох) и более 60 тысяч патронов различного калибра.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ОружиеФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиРоссияВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:02В Крыму сохраняется энергодефицит: ограничения действуют по всему полуострову
08:56Атака БПЛА на Россию: сбито более 530 дронов
08:42В Севастополе ввели график электроснабжения "3 через 3"
08:35Новости Крыма на утро 28 октября
08:21Деньги на поддержку предприятий Крыма при ЧС заложат в бюджет на 2027 год
08:02Гранатометы и тротил: 126 подпольных оружейников задержаны в 53 регионах 3:14
07:47ВСУ массово атакуют беспилотниками Тульскую область – повреждены дома
07:27Бензин в Крыму: где заправиться в среду
07:10В Крыму блогеры будут популяризировать поварское искусство
06:39ВСУ преднамеренно атакуют пассажирские автобусы - МИД
06:03"Черные лебеди" для Украины и маневр Трампа: к чему готовится Европа
00:01До +22: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 28 октября
22:30Смертельная атака ВСУ на автобус в Москву и форум стран-экспортеров газа: главное за день
22:11В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения
21:57Переговоры по Украине в трехстороннем формате: на что способен Киев
21:38Когда заработает объединенный рынок электроэнергии России и Белоруссии
21:23В села Крыма приехали 10 земских работников культуры
21:08В Крыму стартовал проект "Мастер и ученик: два поколения – одно ремесло"
20:55Встречи в рамках Форума стран-экспортеров газа: о чем говорил Путин с лидерами стан
Лента новостейМолния