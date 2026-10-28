https://crimea.ria.ru/20261028/granatomety-i-trotil-126-podpolnykh-oruzheynikov-zaderzhany-v-53-regionakh-1160574287.html
Гранатометы и тротил: 126 подпольных оружейников задержаны в 53 регионах
Гранатометы и тротил: 126 подпольных оружейников задержаны в 53 регионах - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Гранатометы и тротил: 126 подпольных оружейников задержаны в 53 регионах
Сотрудники силовых структур в августе-сентябре пресекли деятельность 48 подпольных оружейных мастерских. Задержаны 126 человек, у которых изъяли свыше 360... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T08:02
2026-10-28T08:02
2026-10-28T08:02
оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники силовых структур в августе-сентябре пресекли деятельность 48 подпольных оружейных мастерских. Задержаны 126 человек, у которых изъяли свыше 360 единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.Правоохранители пресекли деятельность 48 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.В ходе операций изъяты 363 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Среди них 45 гранатометов, 9 пулеметов, 9 пистолетов-пулеметов, 98 автоматов, 108 пистолетов и револьверов, 94 винтовок, карабинов и ружей, а также 1436 гранат, 323 кг взрывчатых веществ (тротил, порох) и более 60 тысяч патронов различного калибра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФСБ опубликовала кадры задержания 126 человек, причастных к незаконному обороту оружия в 53 регионах России
ФСБ опубликовала кадры задержания 126 человек, причастных к незаконному обороту оружия в 53 регионах России
2026-10-28T08:02
true
PT3M14S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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оружие, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, россия, видео, видео
Гранатометы и тротил: 126 подпольных оружейников задержаны в 53 регионах
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники силовых структур в августе-сентябре пресекли деятельность 48 подпольных оружейных мастерских. Задержаны 126 человек, у которых изъяли свыше 360 единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.
2026-10-28T08:02
true
PT3M14S
Гранатометы и тротил: 126 подпольных оружейников задержаны в 53 регионах
Силовики задержали 126 подпольных оружейников в 53 регионах России – ФСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники силовых структур в августе-сентябре пресекли деятельность 48 подпольных оружейных мастерских. Задержаны 126 человек, у которых изъяли свыше 360 единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией в августе-сентябре 2026 года пресечена противоправная деятельность 126 жителей из 53 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - говорится в сообщении.
Правоохранители пресекли деятельность 48 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.
В ходе операций изъяты 363 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Среди них 45 гранатометов, 9 пулеметов, 9 пистолетов-пулеметов, 98 автоматов, 108 пистолетов и револьверов, 94 винтовок, карабинов и ружей, а также 1436 гранат, 323 кг взрывчатых веществ (тротил, порох) и более 60 тысяч патронов различного калибра.
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