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Гранатометы и тротил: 126 подпольных оружейников задержаны в 53 регионах

Гранатометы и тротил: 126 подпольных оружейников задержаны в 53 регионах - РИА Новости Крым, 28.10.2026

Гранатометы и тротил: 126 подпольных оружейников задержаны в 53 регионах

Сотрудники силовых структур в августе-сентябре пресекли деятельность 48 подпольных оружейных мастерских. Задержаны 126 человек, у которых изъяли свыше 360... РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T08:02

2026-10-28T08:02

2026-10-28T08:02

оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники силовых структур в августе-сентябре пресекли деятельность 48 подпольных оружейных мастерских. Задержаны 126 человек, у которых изъяли свыше 360 единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.Правоохранители пресекли деятельность 48 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.В ходе операций изъяты 363 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Среди них 45 гранатометов, 9 пулеметов, 9 пистолетов-пулеметов, 98 автоматов, 108 пистолетов и револьверов, 94 винтовок, карабинов и ружей, а также 1436 гранат, 323 кг взрывчатых веществ (тротил, порох) и более 60 тысяч патронов различного калибра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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ФСБ опубликовала кадры задержания 126 человек, причастных к незаконному обороту оружия в 53 регионах России ФСБ опубликовала кадры задержания 126 человек, причастных к незаконному обороту оружия в 53 регионах России 2026-10-28T08:02 true PT3M14S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оружие, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, россия, видео, видео