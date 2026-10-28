https://crimea.ria.ru/20261028/chernye-lebedi-dlya-ukrainy-i-manevr-trampa-k-chemu-gotovitsya-evropa-1160551171.html

"Черные лебеди" для Украины и маневр Трампа: к чему готовится Европа

"Черные лебеди" для Украины и маневр Трампа: к чему готовится Европа - РИА Новости Крым, 28.10.2026

"Черные лебеди" для Украины и маневр Трампа: к чему готовится Европа

Мелкие конфликты некоторых стран ЕС, НАТО и их партнеров с Украиной – это пока единичные "черные лебеди", в целом же коллективный Запад, включая Соединенные... РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T06:03

2026-10-28T06:03

2026-10-28T06:03

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Профессор факультета политологии Андрей Манойло Профессор факультета политологии Андрей Манойло audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Мелкие конфликты некоторых стран ЕС, НАТО и их партнеров с Украиной – это пока единичные "черные лебеди", в целом же коллективный Запад, включая Соединенные Штаты и зависящую от них Европу, в данный исторический период не готов отказаться от противостояния с Россией на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.По словам Манойло, участившиеся в последнее время конфликты между некоторыми странами ЕС и НАТО, а также их партнерами с Украиной, являются все еще несущественными на фоне общего настроя коллективного Запада в вопросе конфликта с РФ на Украине.В основном же характер настроений и действий западных элит остается прежним –антироссийским, и не стоит ждать от них по-настоящему мирных инициатив, в том числе от Европы, убежден эксперт."Русофобия и противостояние мифической русской угрозе с востока для значительной части европейских элит стало таким же большим проектом, как для Советского Союза был большой космос и пилотируемые полеты. Если этот проект обнулится, эти элиты посыплются", – объясняет Манойло.Он подчеркивает, что лидеры Европы через средства пропаганды за годы смогли убедить население своих стран в том, что главный смысл их жизни заключается в противостоянии угрозе российской экспансии и сдерживании России, объясняя этим сокращение социальных программ и перенаправление денег на закупку оружия для Украины.А следовательно, люди у власти в Европе будут цепляться за свою агрессивную политику и принуждать к каким-либо переговорам никто не решится, делает вывод эксперт.При этом нынешняя Европа несамостоятельна: "Международная правосубъектность Европы – это прямо оксюморон", – говорит Манойло. Европа зависит от Соединенных Штатов, которые не намерены отказываться от навязывания ей продажи своего оружия, а значит, и от снабжения Украины, только схемы становятся изощреннее, считает эксперт."Комедия в лицах": что показало замедление Starlink для Украины Эксперт считает, что Европа хорошо понимает структуру своих взаимоотношений с США и, несмотря на заявления и действия Трампа, ждет его разворота после выборов в Штатах."Трамп сейчас сделал противолодочный маневр перед промежуточными выборами в Конгресс, и конъюнктурная подоплека этих действий понятна: ему надо показать своему избирателю, что он в очередной раз кого-то принуждает к миру благодаря исключительно личному авторитету. Но пройдут выборы, и мы увидим, как Трамп изменится. Это будет уже другой Трамп, уверяю вас. И европейцы сидят и ждут, когда этот поворот произойдет", – заключил эксперт.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова возобновить трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине. В Кремле заявляли, что готовы возобновить переговоры по Украине после 4 ноября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с территорией Украины после заключения мирного соглашения – мнениеМирное соглашение по Украине: каким оно может быть Ушаков рассказал о переговорах по Украине

https://crimea.ria.ru/20261025/eto-krasnaya-liniya-ukraina-ne-soglasitsya-na-neytralitet-i-ogranichenie-armii--zelenskiy-1160515701.html

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мнения, украина, дональд трамп, европа, андрей манойло, политика, сша