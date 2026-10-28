https://crimea.ria.ru/20261028/9-iz-10-butylok-kreplenogo-vina-na-polkakh-rossiyskikh-magazinov--iz-kryma-1160562967.html

9 из 10 бутылок крепленого вина на полках российских магазинов – из Крыма

9 из 10 бутылок крепленого вина на полках российских магазинов – из Крыма - РИА Новости Крым, 28.10.2026

9 из 10 бутылок крепленого вина на полках российских магазинов – из Крыма

В таком благословенном месте, как Крым, есть бесконечное число терруаров и, как следствие, все наименования российской винодельческой продукции. А 9 из 10... РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T09:22

2026-10-28T09:22

2026-10-28T09:22

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Производство вина в Крыму Производство вина в Крыму audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В таком благословенном месте, как Крым, есть бесконечное число терруаров и, как следствие, все наименования российской винодельческой продукции. А 9 из 10 бутылок крепленого вина на российской полке – из Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" директор ассоциации виноделов и виноградарей Крыма Тимофей Месеняшин.По словам Месеняшина, сквозной темой V Российского винодельческого форума, в частности, сессии "Русская полка. От супермаркета до маркетплейса", стала необходимость расширять ассортимент российских вин, которые занимают уже большую часть нашей винной полки.Это объясняется не только сложностями с логистикой, но и, прежде всего, тем, что крупных ритейлеров в России интересуют большие объемы продукции, то есть они просят расширенную линейку вин, но не все крымские винодельни, например, могут себе это позволить, добавил он."У нас очень много маленьких виноделен, небольших хозяйств. В том числе на Кубке АВВР награды получали, помимо крупных виноделен, и маленькие, и КФХ (крестьянско-фермерские хозяйства – ред.) из Республики Крым", – отметил эксперт.При этом в самом Крыму, который занимает 3-е место в РФ по площадям под виноградниками, а по валовому сбору имеет долю от общего сбора всего 10 – 15%, в отличие от ситуации в целом по России, нет проблем с ассортиментом вина, сказал эксперт.Он подчеркнул, что крепленые вина – это крымская классика, которая и в этом году не обошлась без награды форума."В этом году, например, крепленое вино "Инкермана" "Мускат розовый" стало выдающимся вином Российской Федерации. В прошлом году это был "Севастополь 1994", тоже крепленое", – рассказал глава ассоциации крымских виноделов.По его словам, исторически сложилось так, что крепленые вина в Российской Федерации наиболее потребляемые и имеют максимальное количество наград.Пятый Российский винодельческий форум прошел в Геленджике с 21 по 23 октября 2026 года, собрав до полутора тысяч участников. Его главной площадкой впервые стал винный город "Белый мыс". Организаторы форума – фонд Росконгресс и Ассоциация "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" при поддержке правительства Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе планируют собрать 27 тысяч тонн виноградаБолее 70% игристых вин для внутреннего рынка Россия производит самаРоссия рекордно увеличит площади виноградников

https://crimea.ria.ru/20260823/maestro-vina-kto-obespechil-slavu-krymskomu-vinodeliyu-1158478785.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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