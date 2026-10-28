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9 из 10 бутылок крепленого вина на полках российских магазинов – из Крыма - РИА Новости Крым, 28.10.2026
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9 из 10 бутылок крепленого вина на полках российских магазинов – из Крыма
9 из 10 бутылок крепленого вина на полках российских магазинов – из Крыма - РИА Новости Крым, 28.10.2026
9 из 10 бутылок крепленого вина на полках российских магазинов – из Крыма
В таком благословенном месте, как Крым, есть бесконечное число терруаров и, как следствие, все наименования российской винодельческой продукции. А 9 из 10... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T09:22
2026-10-28T09:22
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Производство вина в Крыму
Производство вина в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В таком благословенном месте, как Крым, есть бесконечное число терруаров и, как следствие, все наименования российской винодельческой продукции. А 9 из 10 бутылок крепленого вина на российской полке – из Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" директор ассоциации виноделов и виноградарей Крыма Тимофей Месеняшин.По словам Месеняшина, сквозной темой V Российского винодельческого форума, в частности, сессии "Русская полка. От супермаркета до маркетплейса", стала необходимость расширять ассортимент российских вин, которые занимают уже большую часть нашей винной полки.Это объясняется не только сложностями с логистикой, но и, прежде всего, тем, что крупных ритейлеров в России интересуют большие объемы продукции, то есть они просят расширенную линейку вин, но не все крымские винодельни, например, могут себе это позволить, добавил он."У нас очень много маленьких виноделен, небольших хозяйств. В том числе на Кубке АВВР награды получали, помимо крупных виноделен, и маленькие, и КФХ (крестьянско-фермерские хозяйства – ред.) из Республики Крым", – отметил эксперт.При этом в самом Крыму, который занимает 3-е место в РФ по площадям под виноградниками, а по валовому сбору имеет долю от общего сбора всего 10 – 15%, в отличие от ситуации в целом по России, нет проблем с ассортиментом вина, сказал эксперт.Он подчеркнул, что крепленые вина – это крымская классика, которая и в этом году не обошлась без награды форума."В этом году, например, крепленое вино "Инкермана" "Мускат розовый" стало выдающимся вином Российской Федерации. В прошлом году это был "Севастополь 1994", тоже крепленое", – рассказал глава ассоциации крымских виноделов.По его словам, исторически сложилось так, что крепленые вина в Российской Федерации наиболее потребляемые и имеют максимальное количество наград.Пятый Российский винодельческий форум прошел в Геленджике с 21 по 23 октября 2026 года, собрав до полутора тысяч участников. Его главной площадкой впервые стал винный город "Белый мыс". Организаторы форума – фонд Росконгресс и Ассоциация "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" при поддержке правительства Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе планируют собрать 27 тысяч тонн виноградаБолее 70% игристых вин для внутреннего рынка Россия производит самаРоссия рекордно увеличит площади виноградников
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виноделие в крыму, крым, новости крыма, новости
9 из 10 бутылок крепленого вина на полках российских магазинов – из Крыма

В Крыму есть все наименования российской винодельческой продукции – эксперт

09:22 28.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете
В супермаркете - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В таком благословенном месте, как Крым, есть бесконечное число терруаров и, как следствие, все наименования российской винодельческой продукции. А 9 из 10 бутылок крепленого вина на российской полке – из Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" директор ассоциации виноделов и виноградарей Крыма Тимофей Месеняшин.
Производство вина в Крыму
09:22
По словам Месеняшина, сквозной темой V Российского винодельческого форума, в частности, сессии "Русская полка. От супермаркета до маркетплейса", стала необходимость расширять ассортимент российских вин, которые занимают уже большую часть нашей винной полки.
"Несмотря на то, что объем российской полки увеличивается, в крупных ритейлерах государство все-таки видит очень небольшое количество SKU, то есть наименований вин. Если говорить об импортном вине, то там ассортимент намного шире, больше различных торговых марок. Об этом много говорили на форуме", – сказал спикер.
Это объясняется не только сложностями с логистикой, но и, прежде всего, тем, что крупных ритейлеров в России интересуют большие объемы продукции, то есть они просят расширенную линейку вин, но не все крымские винодельни, например, могут себе это позволить, добавил он.
"У нас очень много маленьких виноделен, небольших хозяйств. В том числе на Кубке АВВР награды получали, помимо крупных виноделен, и маленькие, и КФХ (крестьянско-фермерские хозяйства – ред.) из Республики Крым", – отметил эксперт.
При этом в самом Крыму, который занимает 3-е место в РФ по площадям под виноградниками, а по валовому сбору имеет долю от общего сбора всего 10 – 15%, в отличие от ситуации в целом по России, нет проблем с ассортиментом вина, сказал эксперт.
"В России производят много вин, но одного или ограниченного ассортимента. В Республике Крым бесконечное количество терруаров. Мы в благословенном месте живем, и у нас огромное количество различных направлений. У нас все виды и все наименования российской винодельческой продукции. Девять бутылок из десяти крепленого вина – из Крыма", – поделился гость эфира.
Он подчеркнул, что крепленые вина – это крымская классика, которая и в этом году не обошлась без награды форума.
"В этом году, например, крепленое вино "Инкермана" "Мускат розовый" стало выдающимся вином Российской Федерации. В прошлом году это был "Севастополь 1994", тоже крепленое", – рассказал глава ассоциации крымских виноделов.
По его словам, исторически сложилось так, что крепленые вина в Российской Федерации наиболее потребляемые и имеют максимальное количество наград.
Пятый Российский винодельческий форум прошел в Геленджике с 21 по 23 октября 2026 года, собрав до полутора тысяч участников. Его главной площадкой впервые стал винный город "Белый мыс". Организаторы форума – фонд Росконгресс и Ассоциация "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" при поддержке правительства Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
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