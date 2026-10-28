Рейтинг@Mail.ru
Деньги на поддержку предприятий Крыма при ЧС заложат в бюджет на 2027 год - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261028/dengi-na-podderzhku-predpriyatiy-kryma-pri-chs-zalozhat-v-byudzhet-na-2027-god-1160574560.html
Деньги на поддержку предприятий Крыма при ЧС заложат в бюджет на 2027 год
Деньги на поддержку предприятий Крыма при ЧС заложат в бюджет на 2027 год - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Деньги на поддержку предприятий Крыма при ЧС заложат в бюджет на 2027 год
Средства на поддержку крымских предприятий в условиях режима чрезвычайной ситуации будут заложены в бюджете республики на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T08:21
2026-10-28T08:21
бюджет
режим чс
бюджет крыма
владимир константинов
экономика крыма
новости крыма
крым
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/06/0b/1119672561_0:294:3118:2048_1920x0_80_0_0_120438e84fcac774e8e52361ee7f4ed4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Средства на поддержку крымских предприятий в условиях режима чрезвычайной ситуации будут заложены в бюджете республики на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Об этом сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов."Не менее важная задача — поддержка предприятий в условиях режима ЧС. Средства на эти цели будут предусмотрены в основном финансовом документе республики", - написал он в своем канале в МАКС.По словам Константинова, приоритетом остается реализация всех социальных обязательств, поддержка участников СВО и их родных, многодетных семей, граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц из числа других льготных категорий. Средства на эти нужды составят основу бюджетных расходов Крыма при любом развитии событий, подчеркнул он.По мнению главы крымского парламента, уменьшение расходов на презентационные мероприятия, выставки и фестивали, а также продление сроков реализации некоторых проектов помогут сбалансировать бюджет.При этом нельзя допустить закрытия предприятий, роспуска трудовых коллективов, распада производственных, логистических цепочек. Их сохранение будет способствовать выходу из кризиса, стимулировать экономический рост и инвестиционную привлекательность в регионе, убежден Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил финансово поддержать бюджеты регионов РФ68 миллиардов получит Крым на развитие от правительства МосквыБюджет России на 2027- 2029 годы: на что может рассчитывать Крым
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/06/0b/1119672561_189:259:2575:2048_1920x0_80_0_0_28c76d0703ad7d69b0f8e8cdfe2df2a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бюджет, режим чс, бюджет крыма, владимир константинов, экономика крыма, новости крыма, крым
Деньги на поддержку предприятий Крыма при ЧС заложат в бюджет на 2027 год

Средства на поддержку предприятий Крыма при ЧС предусмотрят в бюджете-2027 – Константинов

08:21 28.10.2026
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонеты
Монеты - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Средства на поддержку крымских предприятий в условиях режима чрезвычайной ситуации будут заложены в бюджете республики на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Об этом сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
"Не менее важная задача — поддержка предприятий в условиях режима ЧС. Средства на эти цели будут предусмотрены в основном финансовом документе республики", - написал он в своем канале в МАКС.
По словам Константинова, приоритетом остается реализация всех социальных обязательств, поддержка участников СВО и их родных, многодетных семей, граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц из числа других льготных категорий. Средства на эти нужды составят основу бюджетных расходов Крыма при любом развитии событий, подчеркнул он.
По мнению главы крымского парламента, уменьшение расходов на презентационные мероприятия, выставки и фестивали, а также продление сроков реализации некоторых проектов помогут сбалансировать бюджет.
При этом нельзя допустить закрытия предприятий, роспуска трудовых коллективов, распада производственных, логистических цепочек. Их сохранение будет способствовать выходу из кризиса, стимулировать экономический рост и инвестиционную привлекательность в регионе, убежден Константинов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин поручил финансово поддержать бюджеты регионов РФ
68 миллиардов получит Крым на развитие от правительства Москвы
Бюджет России на 2027- 2029 годы: на что может рассчитывать Крым
 
БюджетРежим ЧСБюджет КрымаВладимир КонстантиновЭкономика КрымаНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:56Атака БПЛА на Россию: сбито более 530 дронов
08:42В Севастополе ввели график электроснабжения "3 через 3"
08:35Новости Крыма на утро 28 октября
08:21Деньги на поддержку предприятий Крыма при ЧС заложат в бюджет на 2027 год
08:02Гранатометы и тротил: 126 подпольных оружейников задержаны в 53 регионах 3:14
07:47ВСУ массово атакуют беспилотниками Тульскую область – повреждены дома
07:27Бензин в Крыму: где заправиться в среду
07:10В Крыму блогеры будут популяризировать поварское искусство
06:39ВСУ преднамеренно атакуют пассажирские автобусы - МИД
06:03"Черные лебеди" для Украины и маневр Трампа: к чему готовится Европа
00:01До +22: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 28 октября
22:30Смертельная атака ВСУ на автобус в Москву и форум стран-экспортеров газа: главное за день
22:11В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения
21:57Переговоры по Украине в трехстороннем формате: на что способен Киев
21:38Когда заработает объединенный рынок электроэнергии России и Белоруссии
21:23В села Крыма приехали 10 земских работников культуры
21:08В Крыму стартовал проект "Мастер и ученик: два поколения – одно ремесло"
20:55Встречи в рамках Форума стран-экспортеров газа: о чем говорил Путин с лидерами стан
20:38В России усилят безопасность аттракционов
Лента новостейМолния