https://crimea.ria.ru/20261028/dengi-na-podderzhku-predpriyatiy-kryma-pri-chs-zalozhat-v-byudzhet-na-2027-god-1160574560.html

Деньги на поддержку предприятий Крыма при ЧС заложат в бюджет на 2027 год

Деньги на поддержку предприятий Крыма при ЧС заложат в бюджет на 2027 год - РИА Новости Крым, 28.10.2026

Деньги на поддержку предприятий Крыма при ЧС заложат в бюджет на 2027 год

Средства на поддержку крымских предприятий в условиях режима чрезвычайной ситуации будут заложены в бюджете республики на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T08:21

2026-10-28T08:21

2026-10-28T08:21

бюджет

режим чс

бюджет крыма

владимир константинов

экономика крыма

новости крыма

крым

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/06/0b/1119672561_0:294:3118:2048_1920x0_80_0_0_120438e84fcac774e8e52361ee7f4ed4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Средства на поддержку крымских предприятий в условиях режима чрезвычайной ситуации будут заложены в бюджете республики на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Об этом сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов."Не менее важная задача — поддержка предприятий в условиях режима ЧС. Средства на эти цели будут предусмотрены в основном финансовом документе республики", - написал он в своем канале в МАКС.По словам Константинова, приоритетом остается реализация всех социальных обязательств, поддержка участников СВО и их родных, многодетных семей, граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц из числа других льготных категорий. Средства на эти нужды составят основу бюджетных расходов Крыма при любом развитии событий, подчеркнул он.По мнению главы крымского парламента, уменьшение расходов на презентационные мероприятия, выставки и фестивали, а также продление сроков реализации некоторых проектов помогут сбалансировать бюджет.При этом нельзя допустить закрытия предприятий, роспуска трудовых коллективов, распада производственных, логистических цепочек. Их сохранение будет способствовать выходу из кризиса, стимулировать экономический рост и инвестиционную привлекательность в регионе, убежден Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил финансово поддержать бюджеты регионов РФ68 миллиардов получит Крым на развитие от правительства МосквыБюджет России на 2027- 2029 годы: на что может рассчитывать Крым

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бюджет, режим чс, бюджет крыма, владимир константинов, экономика крыма, новости крыма, крым