https://crimea.ria.ru/20261028/tramp-zayavil-o-znachitelnom-progresse-v-uregulirovanii-konflikta-na-ukraine-1160575331.html

Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 28.10.2026

Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о значительных подвижках в вопросе урегулирования украинского конфликта, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T09:32

2026-10-28T09:32

2026-10-28T09:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о значительных подвижках в вопросе урегулирования украинского конфликта, пишет РИА Новости.По словам президента США, в скором времени он ожидает встречи с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.Ранее президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере заявил, что мир на Украине возможен только при полном и безусловном учете интересов России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Президент Финляндии и премьер Норвегии провели разговор с ПутинымСоздан задел для прекращения огня на Украине – Уиткофф на встрече с ПутинымЗеленский поддержал объявленное Трампом энергетическое перемирие

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, украина, сша, дональд трамп, новости, политика