https://crimea.ria.ru/20261028/tramp-zayavil-o-znachitelnom-progresse-v-uregulirovanii-konflikta-na-ukraine-1160575331.html
Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о значительных подвижках в вопросе урегулирования украинского конфликта, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T09:32
2026-10-28T09:32
2026-10-28T09:32
россия
украина
сша
дональд трамп
новости
политика
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/04/18/1145949555_0:49:1024:625_1920x0_80_0_0_bba68afdd7c209f2875a0206cf1f370c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о значительных подвижках в вопросе урегулирования украинского конфликта, пишет РИА Новости.По словам президента США, в скором времени он ожидает встречи с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.Ранее президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере заявил, что мир на Украине возможен только при полном и безусловном учете интересов России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Президент Финляндии и премьер Норвегии провели разговор с ПутинымСоздан задел для прекращения огня на Украине – Уиткофф на встрече с ПутинымЗеленский поддержал объявленное Трампом энергетическое перемирие
россия
украина
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/04/18/1145949555_51:0:962:683_1920x0_80_0_0_66c7cac811b09632c8f737780e4c4259.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, дональд трамп, новости, политика
Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
Трамп заявил о значительном прогрессе по Украине и ожидании встречи с Путиным и Зеленским