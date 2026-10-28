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Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 28.10.2026
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Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о значительных подвижках в вопросе урегулирования украинского конфликта, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T09:32
2026-10-28T09:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о значительных подвижках в вопросе урегулирования украинского конфликта, пишет РИА Новости.По словам президента США, в скором времени он ожидает встречи с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.Ранее президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере заявил, что мир на Украине возможен только при полном и безусловном учете интересов России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Президент Финляндии и премьер Норвегии провели разговор с ПутинымСоздан задел для прекращения огня на Украине – Уиткофф на встрече с ПутинымЗеленский поддержал объявленное Трампом энергетическое перемирие
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россия, украина, сша, дональд трамп, новости, политика
Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Трамп заявил о значительном прогрессе по Украине и ожидании встречи с Путиным и Зеленским

09:32 28.10.2026
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© AP Photo Alex Brandon
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о значительных подвижках в вопросе урегулирования украинского конфликта, пишет РИА Новости.
"Мы добиваемся значительного прогресса <...> (в процессе переговоров по урегулированию. - ред.)", — сказал он журналистам.
По словам президента США, в скором времени он ожидает встречи с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Ранее президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере заявил, что мир на Украине возможен только при полном и безусловном учете интересов России.
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