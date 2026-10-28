https://crimea.ria.ru/20261028/v-krymu-blogery-budut-populyarizirovat-povarskoe-iskusstvo-1160561206.html

В Крыму блогеры будут популяризировать поварское искусство

В Крыму блогеры будут популяризировать поварское искусство - РИА Новости Крым, 28.10.2026

В Крыму блогеры будут популяризировать поварское искусство

В Крыму в рамках проекта "Мастер и ученик: два поколения – одно ремесло" к каждой паре "шеф-повар – студент" присоединится блогер, который расскажет аудитории,... РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T07:10

2026-10-28T07:10

2026-10-28T07:10

крым

ресторан

"прорест"

роман лужный

новости крыма

кулинария

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в рамках проекта "Мастер и ученик: два поколения – одно ремесло" к каждой паре "шеф-повар – студент" присоединится блогер, который расскажет аудитории, как создаются кулинарные шедевры. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал основатель и руководитель проекта "ПРОРЕСТ" Роман Лужный.Тарелка – это словно белый холст, на котором шефы вместе со студентами – "рисуют", чтобы затем свое творчество презентовать гостям, пояснил Лужный.По его словам, для студентов участие в таком проекте, работа под чутким руководством опытного наставника – это "потрясающая практика", которая дает "трамплин в карьеру" и экономит время на пути к росту в профессии.Лужный вспомнил, что тоже когда-то окончил кулинарный техникум, и признался, что в то время у него не было возможности поучаствовать в таких мероприятиях, пообщаться с шефами, с наставниками, а это очень важно.Ранее сообщалось, что в Крыму запустили проект "Мастер и ученик: два поколения – одно ремесло", в рамках которого шесть известных шеф-поваров республики станут наставниками для студентов кулинарных колледжей, будущих звезд гастрономииПервый из шести отборочных гастроужинов состоится уже 6 ноября. Суперфинал проекта намечен на июнь 2027 года.Первые десять рестораторов подписали манифест крымской кухни, принятый в Совете министров РК. Разработанная методология включает в себя четкие критерии по набору локальных продуктов, входящих в крымское меню.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кормить нельзя голодать: как решить вопрос со столовыми в гостевых домахВ Крыму не хватает хороших ресторанов - экспертМодная гастрономия: туристы едут в Крым за вином и сыром

крым

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ресторан, "прорест", роман лужный, новости крыма, кулинария