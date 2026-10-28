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В Крыму блогеры будут популяризировать поварское искусство
В Крыму блогеры будут популяризировать поварское искусство - РИА Новости Крым, 28.10.2026
В Крыму блогеры будут популяризировать поварское искусство
В Крыму в рамках проекта "Мастер и ученик: два поколения – одно ремесло" к каждой паре "шеф-повар – студент" присоединится блогер, который расскажет аудитории,... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T07:10
2026-10-28T07:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в рамках проекта "Мастер и ученик: два поколения – одно ремесло" к каждой паре "шеф-повар – студент" присоединится блогер, который расскажет аудитории, как создаются кулинарные шедевры. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал основатель и руководитель проекта "ПРОРЕСТ" Роман Лужный.Тарелка – это словно белый холст, на котором шефы вместе со студентами – "рисуют", чтобы затем свое творчество презентовать гостям, пояснил Лужный.По его словам, для студентов участие в таком проекте, работа под чутким руководством опытного наставника – это "потрясающая практика", которая дает "трамплин в карьеру" и экономит время на пути к росту в профессии.Лужный вспомнил, что тоже когда-то окончил кулинарный техникум, и признался, что в то время у него не было возможности поучаствовать в таких мероприятиях, пообщаться с шефами, с наставниками, а это очень важно.Ранее сообщалось, что в Крыму запустили проект "Мастер и ученик: два поколения – одно ремесло", в рамках которого шесть известных шеф-поваров республики станут наставниками для студентов кулинарных колледжей, будущих звезд гастрономииПервый из шести отборочных гастроужинов состоится уже 6 ноября. Суперфинал проекта намечен на июнь 2027 года.Первые десять рестораторов подписали манифест крымской кухни, принятый в Совете министров РК. Разработанная методология включает в себя четкие критерии по набору локальных продуктов, входящих в крымское меню.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кормить нельзя голодать: как решить вопрос со столовыми в гостевых домахВ Крыму не хватает хороших ресторанов - экспертМодная гастрономия: туристы едут в Крым за вином и сыром
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крым, ресторан, "прорест", роман лужный, новости крыма, кулинария
В Крыму блогеры будут популяризировать поварское искусство
В Крыму в рамках проекта блогеры расскажут о создании кулинарных шедевров
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым.
В Крыму в рамках проекта "Мастер и ученик: два поколения – одно ремесло" к каждой паре "шеф-повар – студент" присоединится блогер, который расскажет аудитории, как создаются кулинарные шедевры. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал основатель и руководитель проекта "ПРОРЕСТ" Роман Лужный.
"У каждого наставника будет закрепленный за ним ученик, а также блогер, который будет рассказывать о том, как создаются шедевры кулинарии. Потому что мы всегда видим в ресторане готовое блюдо, но не то, как оно создается. Вот мы и решили блогеров погрузить, чтобы было понимание о нашей работе", – рассказал он.
Тарелка – это словно белый холст, на котором шефы вместе со студентами – "рисуют", чтобы затем свое творчество презентовать гостям, пояснил Лужный.
По его словам, для студентов участие в таком проекте, работа под чутким руководством опытного наставника – это "потрясающая практика", которая дает "трамплин в карьеру" и экономит время на пути к росту в профессии.
Лужный вспомнил, что тоже когда-то окончил кулинарный техникум, и признался, что в то время у него не было возможности поучаствовать в таких мероприятиях, пообщаться с шефами, с наставниками, а это очень важно.
"Сейчас шеф-повар – это не только человек, который создает блюда и подбирает продукты, это человек, который должен уметь общаться в зале, общаться с представителями СМИ. Это большой пул задач, и мы по чуть-чуть погружаем студентов в эту историю", – добавил спикер.
Ранее сообщалось, что в Крыму запустили проект "Мастер и ученик: два поколения – одно ремесло", в рамках которого шесть известных шеф-поваров республики станут наставниками для студентов кулинарных колледжей, будущих звезд гастрономии
Первый из шести отборочных гастроужинов состоится уже 6 ноября. Суперфинал проекта намечен на июнь 2027 года.
Первые десять рестораторов подписали манифест крымской кухни
, принятый в Совете министров РК. Разработанная методология включает в себя четкие критерии по набору локальных продуктов, входящих в крымское меню.
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