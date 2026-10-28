Рейтинг@Mail.ru
В Крыму блогеры будут популяризировать поварское искусство - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261028/v-krymu-blogery-budut-populyarizirovat-povarskoe-iskusstvo-1160561206.html
В Крыму блогеры будут популяризировать поварское искусство
В Крыму блогеры будут популяризировать поварское искусство - РИА Новости Крым, 28.10.2026
В Крыму блогеры будут популяризировать поварское искусство
В Крыму в рамках проекта "Мастер и ученик: два поколения – одно ремесло" к каждой паре "шеф-повар – студент" присоединится блогер, который расскажет аудитории,... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T07:10
2026-10-28T07:10
крым
ресторан
"прорест"
роман лужный
новости крыма
кулинария
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/08/09/1124111383_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_399096197164100bbb02b23142d20794.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в рамках проекта "Мастер и ученик: два поколения – одно ремесло" к каждой паре "шеф-повар – студент" присоединится блогер, который расскажет аудитории, как создаются кулинарные шедевры. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал основатель и руководитель проекта "ПРОРЕСТ" Роман Лужный.Тарелка – это словно белый холст, на котором шефы вместе со студентами – "рисуют", чтобы затем свое творчество презентовать гостям, пояснил Лужный.По его словам, для студентов участие в таком проекте, работа под чутким руководством опытного наставника – это "потрясающая практика", которая дает "трамплин в карьеру" и экономит время на пути к росту в профессии.Лужный вспомнил, что тоже когда-то окончил кулинарный техникум, и признался, что в то время у него не было возможности поучаствовать в таких мероприятиях, пообщаться с шефами, с наставниками, а это очень важно.Ранее сообщалось, что в Крыму запустили проект "Мастер и ученик: два поколения – одно ремесло", в рамках которого шесть известных шеф-поваров республики станут наставниками для студентов кулинарных колледжей, будущих звезд гастрономииПервый из шести отборочных гастроужинов состоится уже 6 ноября. Суперфинал проекта намечен на июнь 2027 года.Первые десять рестораторов подписали манифест крымской кухни, принятый в Совете министров РК. Разработанная методология включает в себя четкие критерии по набору локальных продуктов, входящих в крымское меню.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кормить нельзя голодать: как решить вопрос со столовыми в гостевых домахВ Крыму не хватает хороших ресторанов - экспертМодная гастрономия: туристы едут в Крым за вином и сыром
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/08/09/1124111383_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_b59880af492b9166db4f3485d5a02787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ресторан, "прорест", роман лужный, новости крыма, кулинария
В Крыму блогеры будут популяризировать поварское искусство

В Крыму в рамках проекта блогеры расскажут о создании кулинарных шедевров

07:10 28.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКухня
Кухня - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в рамках проекта "Мастер и ученик: два поколения – одно ремесло" к каждой паре "шеф-повар – студент" присоединится блогер, который расскажет аудитории, как создаются кулинарные шедевры. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал основатель и руководитель проекта "ПРОРЕСТ" Роман Лужный.

"У каждого наставника будет закрепленный за ним ученик, а также блогер, который будет рассказывать о том, как создаются шедевры кулинарии. Потому что мы всегда видим в ресторане готовое блюдо, но не то, как оно создается. Вот мы и решили блогеров погрузить, чтобы было понимание о нашей работе", – рассказал он.

Тарелка – это словно белый холст, на котором шефы вместе со студентами – "рисуют", чтобы затем свое творчество презентовать гостям, пояснил Лужный.
По его словам, для студентов участие в таком проекте, работа под чутким руководством опытного наставника – это "потрясающая практика", которая дает "трамплин в карьеру" и экономит время на пути к росту в профессии.
Лужный вспомнил, что тоже когда-то окончил кулинарный техникум, и признался, что в то время у него не было возможности поучаствовать в таких мероприятиях, пообщаться с шефами, с наставниками, а это очень важно.

"Сейчас шеф-повар – это не только человек, который создает блюда и подбирает продукты, это человек, который должен уметь общаться в зале, общаться с представителями СМИ. Это большой пул задач, и мы по чуть-чуть погружаем студентов в эту историю", – добавил спикер.

Ранее сообщалось, что в Крыму запустили проект "Мастер и ученик: два поколения – одно ремесло", в рамках которого шесть известных шеф-поваров республики станут наставниками для студентов кулинарных колледжей, будущих звезд гастрономии
Первый из шести отборочных гастроужинов состоится уже 6 ноября. Суперфинал проекта намечен на июнь 2027 года.
Первые десять рестораторов подписали манифест крымской кухни, принятый в Совете министров РК. Разработанная методология включает в себя четкие критерии по набору локальных продуктов, входящих в крымское меню.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Кормить нельзя голодать: как решить вопрос со столовыми в гостевых домах
В Крыму не хватает хороших ресторанов - эксперт
Модная гастрономия: туристы едут в Крым за вином и сыром
 
КрымРесторан"ПРОРЕСТ"Роман ЛужныйНовости КрымаКулинария
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:02В Крыму сохраняется энергодефицит: ограничения действуют по всему полуострову
08:56Атака БПЛА на Россию: сбито более 530 дронов
08:42В Севастополе ввели график электроснабжения "3 через 3"
08:35Новости Крыма на утро 28 октября
08:21Деньги на поддержку предприятий Крыма при ЧС заложат в бюджет на 2027 год
08:02Гранатометы и тротил: 126 подпольных оружейников задержаны в 53 регионах 3:14
07:47ВСУ массово атакуют беспилотниками Тульскую область – повреждены дома
07:27Бензин в Крыму: где заправиться в среду
07:10В Крыму блогеры будут популяризировать поварское искусство
06:39ВСУ преднамеренно атакуют пассажирские автобусы - МИД
06:03"Черные лебеди" для Украины и маневр Трампа: к чему готовится Европа
00:01До +22: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 28 октября
22:30Смертельная атака ВСУ на автобус в Москву и форум стран-экспортеров газа: главное за день
22:11В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения
21:57Переговоры по Украине в трехстороннем формате: на что способен Киев
21:38Когда заработает объединенный рынок электроэнергии России и Белоруссии
21:23В села Крыма приехали 10 земских работников культуры
21:08В Крыму стартовал проект "Мастер и ученик: два поколения – одно ремесло"
20:55Встречи в рамках Форума стран-экспортеров газа: о чем говорил Путин с лидерами стан
Лента новостейМолния