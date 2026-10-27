Смертельная атака ВСУ на автобус в Москву и форум стран-экспортеров газа: главное за день
Смертельный удар ВСУ по автобусу в Москву и форум стран-экспортеров газа – главное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Смертельные атаки террористического киевского режима на регионы РФ. Успехи армии России в зоне спецоперации. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с лидерами Норвегии и Финляндии. Создание инженерных заграждений для организации круговой обороны городов Украины. Форум стран-экспортеров газа в Москве. Лучший в мире курорт на Южном берегу Крыма. "Монетная неделя" для обмена мелочи на купюры.
О главных событиях и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.
Террористические атаки Киева
Украинский беспилотник атаковал в Запорожской области пассажирский автобус, следовавший по маршруту Симферополь – Москва. Один человек погиб. Еще два человека погибли и шестеро ранены при атаке ВСУ в Брянске. Также о погибшем и семерых раненых при ударах ВСУ сообщили власти Белгородской области. Всего минувшей ночью ВС РФ перехватили и ликвидировали 222 украинских беспилотника над тринадцатью регионами России, включая Крым. Днем во вторник украинские боевики атаковали ЛНР – погибли четверо и восемь мирных жителей получили ранения.
Успехи армии России
Российские военные в ночь на вторник нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам транспортной инфраструктуры в Киеве, логистическому центру в Харьковской области, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В частности, поражены выпускающие беспилотники предприятия, Южный мост в Киеве и разгрузочно-таможенный терминал в Харьковской области. На всех фронтах спецоперации ВСУ потеряли еще более 1000 боевиков, а также военную технику и вооружения.
Телефонный разговор Путина
Президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во вторник провели телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным. Как сообщили в Кремле, стороны обменялись мнениями по вопросам урегулирования украинского кризиса с учетом переговоров российского лидера со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге 21 октября и контактов Стубба и Стере с Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло. Путин подчеркнул, что достижение справедливого долгосрочного мира возможно только при полном и безусловном учете законных интересов Российской Федерации.
Круговая оборона Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел в действие принятое ранее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по созданию инженерных заграждений для организации круговой обороны городов. Согласно принятому решению, для обеспечения обороны населенных пунктов необходимо создавать полосы инженерных заграждений. Конкретные города, виды сооружений и сроки проведения работ в открытом тексте документа не упоминаются, а приложение к соответствующему указу, подписанному Зеленским, имеет гриф "Для служебного пользования".
Форум стран-экспортеров газа
Любые попытки исключить Россию из мирового газового рынка будут иметь серьезные последствия, прежде всего – запредельные издержки для потребителей, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин в рамках форума стран-экспортеров газа. Он также подчеркнул, что РФ занимает первое место в мире по запасам природного газа и является ответственным поставщиком за рубеж, а Европа сама наносит удар по своей промышленности и соцсфере, отказываясь от российских энергоносителей. Как заявил зампредседателя правительства РФ Александр Новак, Россия готова восстановить поставки газа в страны Европы при их желании, но есть и другие рынки.
Лучший в мире курорт
Крымский курорт "Мрия" признан лучшим в мире оздоровительным курортом в рамках престижной премии World Luxury Hotel Awards 2026. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Европейская церемония вручения премии прошла в столице Румынии Бухаресте, она собрала руководителей гостиничного бизнеса из стран Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока, Северной и Южной Америки.
"Монетная неделя" в Крыму
В Крыму стартует "Монетная неделя", в рамках которой жители республики смогут бесплатно обменять мелочь на купюры или зачислить сумму на счет. "Монетная неделя" пройдет по всей стране с 26 октября по 7 ноября. На территории Крыма к предстоящей акции присоединятся двенадцать офисов банков и крупные сетевые магазины.