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Смертельная атака ВСУ на автобус в Москву и форум стран-экспортеров газа: главное за день - РИА Новости Крым, 27.10.2026
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Смертельная атака ВСУ на автобус в Москву и форум стран-экспортеров газа: главное за день
Смертельная атака ВСУ на автобус в Москву и форум стран-экспортеров газа: главное за день - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Смертельная атака ВСУ на автобус в Москву и форум стран-экспортеров газа: главное за день
Смертельные атаки террористического киевского режима на регионы РФ. Успехи армии России в зоне спецоперации. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина... РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T22:30
2026-10-27T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Смертельные атаки террористического киевского режима на регионы РФ. Успехи армии России в зоне спецоперации. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с лидерами Норвегии и Финляндии. Создание инженерных заграждений для организации круговой обороны городов Украины. Форум стран-экспортеров газа в Москве. Лучший в мире курорт на Южном берегу Крыма. "Монетная неделя" для обмена мелочи на купюры.О главных событиях и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Террористические атаки КиеваУкраинский беспилотник атаковал в Запорожской области пассажирский автобус, следовавший по маршруту Симферополь – Москва. Один человек погиб. Еще два человека погибли и шестеро ранены при атаке ВСУ в Брянске. Также о погибшем и семерых раненых при ударах ВСУ сообщили власти Белгородской области. Всего минувшей ночью ВС РФ перехватили и ликвидировали 222 украинских беспилотника над тринадцатью регионами России, включая Крым. Днем во вторник украинские боевики атаковали ЛНР – погибли четверо и восемь мирных жителей получили ранения.Успехи армии РоссииРоссийские военные в ночь на вторник нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам транспортной инфраструктуры в Киеве, логистическому центру в Харьковской области, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В частности, поражены выпускающие беспилотники предприятия, Южный мост в Киеве и разгрузочно-таможенный терминал в Харьковской области. На всех фронтах спецоперации ВСУ потеряли еще более 1000 боевиков, а также военную технику и вооружения.Телефонный разговор ПутинаПрезидент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во вторник провели телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным. Как сообщили в Кремле, стороны обменялись мнениями по вопросам урегулирования украинского кризиса с учетом переговоров российского лидера со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге 21 октября и контактов Стубба и Стере с Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло. Путин подчеркнул, что достижение справедливого долгосрочного мира возможно только при полном и безусловном учете законных интересов Российской Федерации.Круговая оборона ЗеленскогоГлава киевского режима Владимир Зеленский ввел в действие принятое ранее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по созданию инженерных заграждений для организации круговой обороны городов. Согласно принятому решению, для обеспечения обороны населенных пунктов необходимо создавать полосы инженерных заграждений. Конкретные города, виды сооружений и сроки проведения работ в открытом тексте документа не упоминаются, а приложение к соответствующему указу, подписанному Зеленским, имеет гриф "Для служебного пользования".Форум стран-экспортеров газаЛюбые попытки исключить Россию из мирового газового рынка будут иметь серьезные последствия, прежде всего – запредельные издержки для потребителей, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин в рамках форума стран-экспортеров газа. Он также подчеркнул, что РФ занимает первое место в мире по запасам природного газа и является ответственным поставщиком за рубеж, а Европа сама наносит удар по своей промышленности и соцсфере, отказываясь от российских энергоносителей. Как заявил зампредседателя правительства РФ Александр Новак, Россия готова восстановить поставки газа в страны Европы при их желании, но есть и другие рынки.Лучший в мире курортКрымский курорт "Мрия" признан лучшим в мире оздоровительным курортом в рамках престижной премии World Luxury Hotel Awards 2026. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Европейская церемония вручения премии прошла в столице Румынии Бухаресте, она собрала руководителей гостиничного бизнеса из стран Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока, Северной и Южной Америки."Монетная неделя" в КрымуВ Крыму стартует "Монетная неделя", в рамках которой жители республики смогут бесплатно обменять мелочь на купюры или зачислить сумму на счет. "Монетная неделя" пройдет по всей стране с 26 октября по 7 ноября. На территории Крыма к предстоящей акции присоединятся двенадцать офисов банков и крупные сетевые магазины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Смертельная атака ВСУ на автобус в Москву и форум стран-экспортеров газа: главное за день

Смертельный удар ВСУ по автобусу в Москву и форум стран-экспортеров газа – главное за день

22:30 27.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Смертельные атаки террористического киевского режима на регионы РФ. Успехи армии России в зоне спецоперации. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с лидерами Норвегии и Финляндии. Создание инженерных заграждений для организации круговой обороны городов Украины. Форум стран-экспортеров газа в Москве. Лучший в мире курорт на Южном берегу Крыма. "Монетная неделя" для обмена мелочи на купюры.
О главных событиях и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.

Террористические атаки Киева

Украинский беспилотник атаковал в Запорожской области пассажирский автобус, следовавший по маршруту Симферополь – Москва. Один человек погиб. Еще два человека погибли и шестеро ранены при атаке ВСУ в Брянске. Также о погибшем и семерых раненых при ударах ВСУ сообщили власти Белгородской области. Всего минувшей ночью ВС РФ перехватили и ликвидировали 222 украинских беспилотника над тринадцатью регионами России, включая Крым. Днем во вторник украинские боевики атаковали ЛНР – погибли четверо и восемь мирных жителей получили ранения.
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
18:57
Для чего ВСУ нападают на Крым – мнение

Успехи армии России

Российские военные в ночь на вторник нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам транспортной инфраструктуры в Киеве, логистическому центру в Харьковской области, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В частности, поражены выпускающие беспилотники предприятия, Южный мост в Киеве и разгрузочно-таможенный терминал в Харьковской области. На всех фронтах спецоперации ВСУ потеряли еще более 1000 боевиков, а также военную технику и вооружения.
Арт-объект Карта России - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
17:29
Признают ли Крым частью России после окончания СВО

Телефонный разговор Путина

Президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во вторник провели телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным. Как сообщили в Кремле, стороны обменялись мнениями по вопросам урегулирования украинского кризиса с учетом переговоров российского лидера со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге 21 октября и контактов Стубба и Стере с Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло. Путин подчеркнул, что достижение справедливого долгосрочного мира возможно только при полном и безусловном учете законных интересов Российской Федерации.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции
21:57
Переговоры по Украине в трехстороннем формате: на что способен Киев

Круговая оборона Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел в действие принятое ранее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по созданию инженерных заграждений для организации круговой обороны городов. Согласно принятому решению, для обеспечения обороны населенных пунктов необходимо создавать полосы инженерных заграждений. Конкретные города, виды сооружений и сроки проведения работ в открытом тексте документа не упоминаются, а приложение к соответствующему указу, подписанному Зеленским, имеет гриф "Для служебного пользования".
Герб Украины - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
18:25
Распад Украины уже не остановить, заявили в Крыму

Форум стран-экспортеров газа

Любые попытки исключить Россию из мирового газового рынка будут иметь серьезные последствия, прежде всего – запредельные издержки для потребителей, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин в рамках форума стран-экспортеров газа. Он также подчеркнул, что РФ занимает первое место в мире по запасам природного газа и является ответственным поставщиком за рубеж, а Европа сама наносит удар по своей промышленности и соцсфере, отказываясь от российских энергоносителей. Как заявил зампредседателя правительства РФ Александр Новак, Россия готова восстановить поставки газа в страны Европы при их желании, но есть и другие рынки.
Президент Владимир Путин
17:49
Надо создавать мосты: Путин о международном сотрудничестве в энергосфере

Лучший в мире курорт

Крымский курорт "Мрия" признан лучшим в мире оздоровительным курортом в рамках престижной премии World Luxury Hotel Awards 2026. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Европейская церемония вручения премии прошла в столице Румынии Бухаресте, она собрала руководителей гостиничного бизнеса из стран Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока, Северной и Южной Америки.
В Москве разрабатывают брендинг курорта Золотые пески России
17:10
Автодорогу к новому туркомплексу в Крыму построят за 2,2 млрд рублей

"Монетная неделя" в Крыму

В Крыму стартует "Монетная неделя", в рамках которой жители республики смогут бесплатно обменять мелочь на купюры или зачислить сумму на счет. "Монетная неделя" пройдет по всей стране с 26 октября по 7 ноября. На территории Крыма к предстоящей акции присоединятся двенадцать офисов банков и крупные сетевые магазины.
Строительство модульного спортзала на берегу моря в Феодосии - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
15:24
Спорт у моря: как идет стройка модульного зала в Феодосии
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Заголовок открываемого материала
22:30Смертельная атака ВСУ на автобус в Москву и форум стран-экспортеров газа: главное за день
22:11В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения
21:57Переговоры по Украине в трехстороннем формате: на что способен Киев
21:38Когда заработает объединенный рынок электроэнергии России и Белоруссии
21:23В села Крыма приехали 10 земских работников культуры
21:08В Крыму стартовал проект "Мастер и ученик: два поколения – одно ремесло"
20:55Встречи в рамках Форума стран-экспортеров газа: о чем говорил Путин с лидерами стан
20:38В России усилят безопасность аттракционов
20:23Романтические знакомства и деньги в долг: как аферисты обманывают крымчан
20:08В Севастополе прокладывают новый водопровод
19:48Участник СВО стал замминистра спорта Крыма
19:22Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр"
19:10В состав поезда "Таврия" включили вагоны для маломобильных пассажиров
18:57Для чего ВСУ нападают на Крым – мнение
18:45ВС России ударили по предприятию "Укрспецсвязь"
18:40Гуманитарная миссия в Алешках идет по согласованному с США плану – Песков
18:25Распад Украины уже не остановить, заявили в Крыму
18:09Хуситы нанесли ракетный удар по зданию Минобороны Саудовской Аравии
17:49Надо создавать мосты: Путин о международном сотрудничестве в энергосфере
17:37Энергодефицит в Крыму: графики отключений не работают
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