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В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения

В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 27.10.2026

В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения

Вечером во вторник, 27 октября, в Севастополе отменили режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 27.10.2026

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2026-10-27T22:11

2026-10-27T22:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Вечером во вторник, 27 октября, в Севастополе отменили режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".Жителей города призвали не включать все электроприборы в квартире одновременно после восстановления электроснабжения, так как резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам.Накануне, 26 октября, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что ограничения в энергосистеме города планируют начать снимать с 17.00 в этот день, так как основные работы по восстановлению энергоснабжения города фактически завершились. Однако во вторник в городе снова ввели временный режим подачи электричества "2 часа через 6".В Крыму снижена пропускная способность электрических сетей, сообщали ранее во вторник в компании "Крымэнерго". На всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергодефицит в Крыму: графики отключений не работаютМагазины Севастополя оснастили генераторами на случай отключения светаКак будут давать свет в Севастополе в ближайшие дни

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