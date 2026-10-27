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В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 27.10.2026
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В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения
В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 27.10.2026
В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения
Вечером во вторник, 27 октября, в Севастополе отменили режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T22:11
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новости севастополя
электроэнергия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Вечером во вторник, 27 октября, в Севастополе отменили режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".Жителей города призвали не включать все электроприборы в квартире одновременно после восстановления электроснабжения, так как резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам.Накануне, 26 октября, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что ограничения в энергосистеме города планируют начать снимать с 17.00 в этот день, так как основные работы по восстановлению энергоснабжения города фактически завершились. Однако во вторник в городе снова ввели временный режим подачи электричества "2 часа через 6".В Крыму снижена пропускная способность электрических сетей, сообщали ранее во вторник в компании "Крымэнерго". На всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергодефицит в Крыму: графики отключений не работаютМагазины Севастополя оснастили генераторами на случай отключения светаКак будут давать свет в Севастополе в ближайшие дни
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севастополь, новости севастополя, электроэнергия, электросети, севастопольэнерго
В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения

Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят

22:11 27.10.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Вечером во вторник, 27 октября, в Севастополе отменили режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".
"Режим временного ограничения электроснабжения снят. В 21:55 диспетчер Черноморского РДУ дал команду включить всех потребителей до следующей команды на ввод ограничения", – говорится в сообщении.
Жителей города призвали не включать все электроприборы в квартире одновременно после восстановления электроснабжения, так как резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам.
Накануне, 26 октября, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что ограничения в энергосистеме города планируют начать снимать с 17.00 в этот день, так как основные работы по восстановлению энергоснабжения города фактически завершились. Однако во вторник в городе снова ввели временный режим подачи электричества "2 часа через 6".
В Крыму снижена пропускная способность электрических сетей, сообщали ранее во вторник в компании "Крымэнерго". На всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии.
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СевастопольНовости СевастополяЭлектроэнергияЭлектросетиСевастопольэнерго
 
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