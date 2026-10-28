https://crimea.ria.ru/20261028/bakhchisarayskiy-rayon-obestochat-na-pyat-chasov-1160576083.html

Бахчисарайский район обесточат на пять часов

Бахчисарайский район обесточат на пять часов - РИА Новости Крым, 28.10.2026

Бахчисарайский район обесточат на пять часов

В среду, 28 октября, Бахчисарайский район Крыма останется без света с полудня. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T09:55

2026-10-28T09:55

2026-10-28T09:55

отключение электроэнергии в крыму

новости крыма

крым

бахчисарайский район

гуп рк "крымэнерго"

энергосистема крыма

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/01/14/1152535620_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1d0d123f4c46b5d0588abac427a4340d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В среду, 28 октября, Бахчисарайский район Крыма останется без света с полудня. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Ограничение подачи электричества связано с проведением ремонтных работ Таврическим предприятием магистральных электрических сетей, уточнили в компании.Ранее сообщалось, что в Крыму невозможно соблюдение графиков отключений из-за дефицита электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ввели график электроснабжения "3 через 3"Магазины Севастополя оснастили генераторами на случай отключения светаВ Ялте сложилась непростая ситуация в энергосистеме – власти

крым

бахчисарайский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, крым, бахчисарайский район, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма