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Бахчисарайский район обесточат на пять часов
Бахчисарайский район обесточат на пять часов - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Бахчисарайский район обесточат на пять часов
В среду, 28 октября, Бахчисарайский район Крыма останется без света с полудня. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T09:55
2026-10-28T09:55
2026-10-28T09:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В среду, 28 октября, Бахчисарайский район Крыма останется без света с полудня. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Ограничение подачи электричества связано с проведением ремонтных работ Таврическим предприятием магистральных электрических сетей, уточнили в компании.Ранее сообщалось, что в Крыму невозможно соблюдение графиков отключений из-за дефицита электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ввели график электроснабжения "3 через 3"Магазины Севастополя оснастили генераторами на случай отключения светаВ Ялте сложилась непростая ситуация в энергосистеме – власти
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Бахчисарайский район обесточат на пять часов
Бахчисарайский район Крыма в среду останется без света ориентировочно на пять часов