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В Крыму сохраняется энергодефицит: ограничения действуют по всему полуострову - РИА Новости Крым, 28.10.2026
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В Крыму сохраняется энергодефицит: ограничения действуют по всему полуострову
В Крыму сохраняется энергодефицит: ограничения действуют по всему полуострову - РИА Новости Крым, 28.10.2026
В Крыму сохраняется энергодефицит: ограничения действуют по всему полуострову
В Крыму продолжают действовать ограничения потребления электричества, равномерное распределение имеющихся мощностей не представляется возможным. Об этом в среду РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T09:02
2026-10-28T09:02
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. В Крыму продолжают действовать ограничения потребления электричества, равномерное распределение имеющихся мощностей не представляется возможным. Об этом в среду сообщает предприятие "Крымэнерго".На предприятии подчеркнули, что отключения – вынужденная мера, необходимая для ликвидации перегруза электрических сетей.Отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети. Применяются резервные схемы электроснабжения, в первую очередь, социально значимых объектов.Ранее в Севастополе ввели график электроснабжения "3 через 3".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Крыму сохраняется энергодефицит: ограничения действуют по всему полуострову

В Крыму из-за дефицита электроэнергии невозможно соблюдение графиков отключений

09:02 28.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения
Восстановление сетей уличного освещения - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. В Крыму продолжают действовать ограничения потребления электричества, равномерное распределение имеющихся мощностей не представляется возможным. Об этом в среду сообщает предприятие "Крымэнерго".
"Недостаточный объем электроэнергии, поступающей в Республику Крым по магистральным сетям, исключает возможность применения штатной схемы электроснабжения полуострова. На всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии", - говорится в сообщении.
На предприятии подчеркнули, что отключения – вынужденная мера, необходимая для ликвидации перегруза электрических сетей.
"В настоящее время обеспечить соблюдение графиков отключения электроэнергии и равномерное распределение имеющихся мощностей не представляется возможным", - добавили в "Крымэнерго".
Отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети. Применяются резервные схемы электроснабжения, в первую очередь, социально значимых объектов.
Ранее в Севастополе ввели график электроснабжения "3 через 3".
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Вид на Севастополь
08:42
В Севастополе ввели график электроснабжения "3 через 3"
 
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