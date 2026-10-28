https://crimea.ria.ru/20261028/v-krymu-sokhranyaetsya-energodefitsit-ogranicheniya-deystvuyut-po-vsemu-poluostrovu-1160574930.html

В Крыму сохраняется энергодефицит: ограничения действуют по всему полуострову

В Крыму сохраняется энергодефицит: ограничения действуют по всему полуострову - РИА Новости Крым, 28.10.2026

В Крыму сохраняется энергодефицит: ограничения действуют по всему полуострову

В Крыму продолжают действовать ограничения потребления электричества, равномерное распределение имеющихся мощностей не представляется возможным. Об этом в среду РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T09:02

2026-10-28T09:02

2026-10-28T09:02

крым

новости крыма

гуп рк "крымэнерго"

отключение электроэнергии в крыму

энергосистема крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. В Крыму продолжают действовать ограничения потребления электричества, равномерное распределение имеющихся мощностей не представляется возможным. Об этом в среду сообщает предприятие "Крымэнерго".На предприятии подчеркнули, что отключения – вынужденная мера, необходимая для ликвидации перегруза электрических сетей.Отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети. Применяются резервные схемы электроснабжения, в первую очередь, социально значимых объектов.Ранее в Севастополе ввели график электроснабжения "3 через 3".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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