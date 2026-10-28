В Крыму сохраняется энергодефицит: ограничения действуют по всему полуострову
В Крыму из-за дефицита электроэнергии невозможно соблюдение графиков отключений
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. В Крыму продолжают действовать ограничения потребления электричества, равномерное распределение имеющихся мощностей не представляется возможным. Об этом в среду сообщает предприятие "Крымэнерго".
"Недостаточный объем электроэнергии, поступающей в Республику Крым по магистральным сетям, исключает возможность применения штатной схемы электроснабжения полуострова. На всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии", - говорится в сообщении.
На предприятии подчеркнули, что отключения – вынужденная мера, необходимая для ликвидации перегруза электрических сетей.
"В настоящее время обеспечить соблюдение графиков отключения электроэнергии и равномерное распределение имеющихся мощностей не представляется возможным", - добавили в "Крымэнерго".
Отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети. Применяются резервные схемы электроснабжения, в первую очередь, социально значимых объектов.
Ранее в Севастополе ввели график электроснабжения "3 через 3".