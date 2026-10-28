https://crimea.ria.ru/20261028/vsu-prednamerenno-atakuyut-passazhirskie-avtobusy---mid-1160573166.html

ВСУ преднамеренно атакуют пассажирские автобусы - МИД

ВСУ преднамеренно атакуют пассажирские автобусы - МИД - РИА Новости Крым, 28.10.2026

ВСУ преднамеренно атакуют пассажирские автобусы - МИД

50 мирных жителей погибли и 263 пострадали в результате атак ВСУ за прошедшую неделю. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T06:39

2026-10-28T06:39

2026-10-28T06:39

родион мирошник

атаки всу

новости сво

происшествия

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. 50 мирных жителей погибли и 263 пострадали в результате атак ВСУ за прошедшую неделю. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник."За неделю с 19 по 25 октября от обстрелов украинских боевиков погибли 50 человек, в том числе ребенок, и ранены 263 мирных жителя, в том числе 7 несовершеннолетних", - - написал он в своем канале в МАКС.Больше всего пострадавших мирных жителей - в Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской, Херсонской и Орловской областях, а также в ДНР и ЛНР. Мирошник также сообщил, что 22 мирных жителя пострадали в результате атак дронов ВСУ на пассажирские автобусы. "Украинские формирования на минувшей неделе совершили целую серию преднамеренных атак на пассажирские автобусы в разных регионах России. Всего за несколько дней от преднамеренных ударов по пассажирским автобусам пострадали 22 мирных жителя", - написал он в своем канале в МАКС.С начала года, по его данным, были атакованы 328 гражданских автобусов.Накануне сообщалось, что украинский беспилотник атаковал в Запорожской области пассажирский автобус, следовавший по маршруту Симферополь – Москва. Один человек погиб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

родион мирошник, атаки всу, новости сво, происшествия, обстрелы всу