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ВСУ преднамеренно атакуют пассажирские автобусы - МИД - РИА Новости Крым, 28.10.2026
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ВСУ преднамеренно атакуют пассажирские автобусы - МИД
ВСУ преднамеренно атакуют пассажирские автобусы - МИД - РИА Новости Крым, 28.10.2026
ВСУ преднамеренно атакуют пассажирские автобусы - МИД
50 мирных жителей погибли и 263 пострадали в результате атак ВСУ за прошедшую неделю. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T06:39
2026-10-28T06:39
родион мирошник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. 50 мирных жителей погибли и 263 пострадали в результате атак ВСУ за прошедшую неделю. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник."За неделю с 19 по 25 октября от обстрелов украинских боевиков погибли 50 человек, в том числе ребенок, и ранены 263 мирных жителя, в том числе 7 несовершеннолетних", - - написал он в своем канале в МАКС.Больше всего пострадавших мирных жителей - в Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской, Херсонской и Орловской областях, а также в ДНР и ЛНР. Мирошник также сообщил, что 22 мирных жителя пострадали в результате атак дронов ВСУ на пассажирские автобусы. "Украинские формирования на минувшей неделе совершили целую серию преднамеренных атак на пассажирские автобусы в разных регионах России. Всего за несколько дней от преднамеренных ударов по пассажирским автобусам пострадали 22 мирных жителя", - написал он в своем канале в МАКС.С начала года, по его данным, были атакованы 328 гражданских автобусов.Накануне сообщалось, что украинский беспилотник атаковал в Запорожской области пассажирский автобус, следовавший по маршруту Симферополь – Москва. Один человек погиб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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родион мирошник, атаки всу, новости сво, происшествия, обстрелы всу
ВСУ преднамеренно атакуют пассажирские автобусы - МИД

ВСУ преднамеренно атакуют пассажирские автобусы в разных регионах России - Мирошник

06:39 28.10.2026
 
© Глава Запорожской области Евгений БалицкийВСУ атаковали автобус Краснодар - Мелитополь в Запорожской области
ВСУ атаковали автобус Краснодар - Мелитополь в Запорожской области
© Глава Запорожской области Евгений Балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. 50 мирных жителей погибли и 263 пострадали в результате атак ВСУ за прошедшую неделю. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"За неделю с 19 по 25 октября от обстрелов украинских боевиков погибли 50 человек, в том числе ребенок, и ранены 263 мирных жителя, в том числе 7 несовершеннолетних", - - написал он в своем канале в МАКС.
Больше всего пострадавших мирных жителей - в Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской, Херсонской и Орловской областях, а также в ДНР и ЛНР.
Мирошник также сообщил, что 22 мирных жителя пострадали в результате атак дронов ВСУ на пассажирские автобусы.
"Украинские формирования на минувшей неделе совершили целую серию преднамеренных атак на пассажирские автобусы в разных регионах России. Всего за несколько дней от преднамеренных ударов по пассажирским автобусам пострадали 22 мирных жителя", - написал он в своем канале в МАКС.
С начала года, по его данным, были атакованы 328 гражданских автобусов.
Накануне сообщалось, что украинский беспилотник атаковал в Запорожской области пассажирский автобус, следовавший по маршруту Симферополь – Москва. Один человек погиб.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Родион МирошникАтаки ВСУНовости СВОПроисшествияОбстрелы ВСУ
 
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