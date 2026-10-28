В Севастополе ввели график электроснабжения "3 через 3"
Севастополь перешел на график подачи света "3 через 3"
© Михаил Развожаев в МАКСВид на Севастополь
© Михаил Развожаев в МАКС
СЕВАСТОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Севастополь перешел на график подачи света "3 через 3", сообщает "Севастопольэнерго".
"По команде диспетчера в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. Следуем графику "3 через 3", - говорится в сообщении.
До 09:00 электроснабжение будет ограничено у потребителей 3-й и 4-й очереди. Энергетики оперативно регулируют нагрузку на сети с учетом меняющейся ситуации и команд диспетчера, поэтому ограничения могут касаться не всех потребителей остальных очередей, а только их части.
"При вводе графиков делается все возможное, чтобы минимизировать ограничение электроснабжения бытовых потребителей. Обстановка в энергосистеме Крыма остается нестабильной. При необходимости могут ввести дополнительные ограничения", - проинформировали в компании.