https://crimea.ria.ru/20261028/v-sevastopole-vveli-grafik-elektrosnabzheniya-3-cherez-3-1160574777.html

В Севастополе ввели график электроснабжения "3 через 3"

В Севастополе ввели график электроснабжения "3 через 3" - РИА Новости Крым, 28.10.2026

В Севастополе ввели график электроснабжения "3 через 3"

Севастополь перешел на график подачи света "3 через 3", сообщает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T08:42

2026-10-28T08:42

2026-10-28T08:42

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отключение электроэнергии в крыму

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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Севастополь перешел на график подачи света "3 через 3", сообщает "Севастопольэнерго". До 09:00 электроснабжение будет ограничено у потребителей 3-й и 4-й очереди. Энергетики оперативно регулируют нагрузку на сети с учетом меняющейся ситуации и команд диспетчера, поэтому ограничения могут касаться не всех потребителей остальных очередей, а только их части.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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