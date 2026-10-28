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"Стрелять во всех": хакеры вычислили командира десанта ВСУ в Крыму - РИА Новости Крым, 28.10.2026
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"Стрелять во всех": хакеры вычислили командира десанта ВСУ в Крыму
"Стрелять во всех": хакеры вычислили командира десанта ВСУ в Крыму - РИА Новости Крым, 28.10.2026
"Стрелять во всех": хакеры вычислили командира десанта ВСУ в Крыму
Хакерская группа "КиберБеркут" установила личность офицера ВСУ, который руководил десантной операцией боевиков в Крыму в 2023 году, а также отдавал приказы... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T09:45
2026-10-28T09:45
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Хакерская группа "КиберБеркут" установила личность офицера ВСУ, который руководил десантной операцией боевиков в Крыму в 2023 году, а также отдавал приказы расстреливать российских военнопленных и бить дронами по автотранспорту на трассе "Новороссия" в 2026 году. Его имя – Виктор Торкотюк (позывной "Титан"), командир спецподразделения "Артан" главного управления разведки минобороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "КиберБеркут".Также в августе-сентябре 2024 года Торкотюк, по данным "КиберБеркут", неоднократно отдавал подчиненным приказы об уничтожении пленных военнослужащих РФ в лесном массиве около населенного пункта Липки Харьковской области. По его приказу боевики расстреляли не менее 26 человек.Кроме того, полковник ГУР с июля по октябрь 2026 года отдавал распоряжения дроноводам "Артана" атаковать на трассе "Новороссия" и в приграничных районах Запорожской области любые автомобили, в том числе гражданские, грузовые и бензовозы.В ночь на 4 октября 2023 года российские военные пресекли попытку высадки украинского десанта у мыса Тарханкут в северо-западной части Крыма. По данным Минобороны, группа следовала на быстроходном военном катере и трех гидроциклах. Ее действия были пресечены ударом с воздуха. ФСБ сообщила, что предотвращена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы ГУР минобороны Украины, один из диверсантов был взят в плен. На допросе он рассказал, что целью группы была съемка провокационных фото и видео на фоне украинского флага на территории полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, новости крыма, главное управление разведки украины (гур), атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), хакеры
"Стрелять во всех": хакеры вычислили командира десанта ВСУ в Крыму

Хакеры вычислили командира десантной операции ВСУ в Крыму в 2023 году

09:45 28.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Хакерская группа "КиберБеркут" установила личность офицера ВСУ, который руководил десантной операцией боевиков в Крыму в 2023 году, а также отдавал приказы расстреливать российских военнопленных и бить дронами по автотранспорту на трассе "Новороссия" в 2026 году. Его имя – Виктор Торкотюк (позывной "Титан"), командир спецподразделения "Артан" главного управления разведки минобороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "КиберБеркут".
"Торкотюк руководил десантной операцией спецподразделения "Артан" на крымское побережье в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк (западный берег Крыма, мыс Тарханкут). Перед высадкой он отдал подчиненным приказ стрелять во все, что движется, утверждая, что украинского населения в Крыму больше нет", – рассказали хакеры.
Также в августе-сентябре 2024 года Торкотюк, по данным "КиберБеркут", неоднократно отдавал подчиненным приказы об уничтожении пленных военнослужащих РФ в лесном массиве около населенного пункта Липки Харьковской области. По его приказу боевики расстреляли не менее 26 человек.
Кроме того, полковник ГУР с июля по октябрь 2026 года отдавал распоряжения дроноводам "Артана" атаковать на трассе "Новороссия" и в приграничных районах Запорожской области любые автомобили, в том числе гражданские, грузовые и бензовозы.
В ночь на 4 октября 2023 года российские военные пресекли попытку высадки украинского десанта у мыса Тарханкут в северо-западной части Крыма. По данным Минобороны, группа следовала на быстроходном военном катере и трех гидроциклах. Ее действия были пресечены ударом с воздуха. ФСБ сообщила, что предотвращена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы ГУР минобороны Украины, один из диверсантов был взят в плен. На допросе он рассказал, что целью группы была съемка провокационных фото и видео на фоне украинского флага на территории полуострова.
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