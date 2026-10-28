https://crimea.ria.ru/20261028/strelyat-vo-vsekh-khakery-vychislili-komandira-desanta-vsu-v-krymu-1160575723.html

"Стрелять во всех": хакеры вычислили командира десанта ВСУ в Крыму

"Стрелять во всех": хакеры вычислили командира десанта ВСУ в Крыму - РИА Новости Крым, 28.10.2026

"Стрелять во всех": хакеры вычислили командира десанта ВСУ в Крыму

Хакерская группа "КиберБеркут" установила личность офицера ВСУ, который руководил десантной операцией боевиков в Крыму в 2023 году, а также отдавал приказы... РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T09:45

2026-10-28T09:45

2026-10-28T09:45

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Хакерская группа "КиберБеркут" установила личность офицера ВСУ, который руководил десантной операцией боевиков в Крыму в 2023 году, а также отдавал приказы расстреливать российских военнопленных и бить дронами по автотранспорту на трассе "Новороссия" в 2026 году. Его имя – Виктор Торкотюк (позывной "Титан"), командир спецподразделения "Артан" главного управления разведки минобороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "КиберБеркут".Также в августе-сентябре 2024 года Торкотюк, по данным "КиберБеркут", неоднократно отдавал подчиненным приказы об уничтожении пленных военнослужащих РФ в лесном массиве около населенного пункта Липки Харьковской области. По его приказу боевики расстреляли не менее 26 человек.Кроме того, полковник ГУР с июля по октябрь 2026 года отдавал распоряжения дроноводам "Артана" атаковать на трассе "Новороссия" и в приграничных районах Запорожской области любые автомобили, в том числе гражданские, грузовые и бензовозы.В ночь на 4 октября 2023 года российские военные пресекли попытку высадки украинского десанта у мыса Тарханкут в северо-западной части Крыма. По данным Минобороны, группа следовала на быстроходном военном катере и трех гидроциклах. Ее действия были пресечены ударом с воздуха. ФСБ сообщила, что предотвращена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы ГУР минобороны Украины, один из диверсантов был взят в плен. На допросе он рассказал, что целью группы была съемка провокационных фото и видео на фоне украинского флага на территории полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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