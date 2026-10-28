https://crimea.ria.ru/20261028/ataka-bpla-na-rossiyu-sbito-bolee-530-dronov-1160575125.html

Атака БПЛА на Россию: сбито более 530 дронов

Атака БПЛА на Россию: сбито более 530 дронов - РИА Новости Крым, 28.10.2026

Атака БПЛА на Россию: сбито более 530 дронов

Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 531 беспилотник ВСУ над 13-ю российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T08:56

2026-10-28T08:56

2026-10-28T08:56

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 531 беспилотник ВСУ над 13-ю российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны перехватили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей и Московского региона, уточнили в ведомстве.В среду губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что при массированной воздушной атаке на регион обломки БПЛА повредили многоквартирные и жилые дома, а также инфраструктуру в прилегающей промзоне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки ВСУ на Крым и другие регионы России - за ночь сбиты 222 беспилотникаНад Черным морем сбили беспилотники ВСУВС РФ уничтожили почти 600 дронов ВСУ и две ракеты Storm Shadow

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, министерство обороны рф, новости сво, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон)