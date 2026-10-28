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Атака БПЛА на Россию: сбито более 530 дронов - РИА Новости Крым, 28.10.2026
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Атака БПЛА на Россию: сбито более 530 дронов
Атака БПЛА на Россию: сбито более 530 дронов - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Атака БПЛА на Россию: сбито более 530 дронов
Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 531 беспилотник ВСУ над 13-ю российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T08:56
2026-10-28T08:56
пво
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атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 531 беспилотник ВСУ над 13-ю российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны перехватили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей и Московского региона, уточнили в ведомстве.В среду губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что при массированной воздушной атаке на регион обломки БПЛА повредили многоквартирные и жилые дома, а также инфраструктуру в прилегающей промзоне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки ВСУ на Крым и другие регионы России - за ночь сбиты 222 беспилотникаНад Черным морем сбили беспилотники ВСУВС РФ уничтожили почти 600 дронов ВСУ и две ракеты Storm Shadow
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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пво, министерство обороны рф, новости сво, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон)
Атака БПЛА на Россию: сбито более 530 дронов

ПВО уничтожила 531 дрон ВСУ над регионами России за ночь

08:56 28.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-М2"
Зенитный ракетный комплекс Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 531 беспилотник ВСУ над 13-ю российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи (с 20.00 мск 27 октября до 08.00 мск 28 октября) дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 531 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.
Вражеские дроны перехватили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей и Московского региона, уточнили в ведомстве.
В среду губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что при массированной воздушной атаке на регион обломки БПЛА повредили многоквартирные и жилые дома, а также инфраструктуру в прилегающей промзоне.
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ПВОМинистерство обороны РФНовости СВОАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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07:27Бензин в Крыму: где заправиться в среду
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22:11В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения
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