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ВСУ массово атакуют беспилотниками Тульскую область – повреждены дома - РИА Новости Крым, 28.10.2026
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ВСУ массово атакуют беспилотниками Тульскую область – повреждены дома
ВСУ массово атакуют беспилотниками Тульскую область – повреждены дома - РИА Новости Крым, 28.10.2026
ВСУ массово атакуют беспилотниками Тульскую область – повреждены дома
Тульская область подвергается массированной атаке беспилотников, в Новомосковске повреждены многоквартирные и частные дома, а также инфраструктура в промзоне... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T07:47
2026-10-28T07:47
новости сво
тульская область
дмитрий миляев
атаки всу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Тульская область подвергается массированной атаке беспилотников, в Новомосковске повреждены многоквартирные и частные дома, а также инфраструктура в промзоне. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.Данные о пострадавших и повреждениях уточняются. По словам Миляева, в Новомосковск направлены лаборатории государственного экологического учреждения "Природа" и управления Роспотребнадзора.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ преднамеренно атакуют пассажирские автобусы - МИДДля чего ВСУ нападают на Крым – мнениеВыросло число погибших при ракетном ударе по заводу в Орле
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РИА Новости Крым
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новости сво, тульская область, дмитрий миляев, атаки всу, происшествия
ВСУ массово атакуют беспилотниками Тульскую область – повреждены дома

Тульская область подверглась массированной атаке дронов ВСУ – повреждены жилые дома

07:47 28.10.2026
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Тульская область подвергается массированной атаке беспилотников, в Новомосковске повреждены многоквартирные и частные дома, а также инфраструктура в промзоне. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
"Подразделения ПВО Минобороны России ведут боевую работу по отражению массированной атаки украинских беспилотников на регион. В результате падения обломков БПЛА в Новомосковске фиксируются повреждения МКД, частных жилых домовладений и инфраструктуры в прилегающей промышленной зоне", - написал руководитель региона в своем канале в МАКС.
Данные о пострадавших и повреждениях уточняются. По словам Миляева, в Новомосковск направлены лаборатории государственного экологического учреждения "Природа" и управления Роспотребнадзора.
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Новости СВОТульская областьДмитрий МиляевАтаки ВСУПроисшествия
 
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