https://crimea.ria.ru/20261028/vsu-massovo-atakuyut-bespilotnikami-tulskuyu-oblast--povrezhdeny-doma-1160573964.html

ВСУ массово атакуют беспилотниками Тульскую область – повреждены дома

ВСУ массово атакуют беспилотниками Тульскую область – повреждены дома - РИА Новости Крым, 28.10.2026

ВСУ массово атакуют беспилотниками Тульскую область – повреждены дома

Тульская область подвергается массированной атаке беспилотников, в Новомосковске повреждены многоквартирные и частные дома, а также инфраструктура в промзоне... РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T07:47

2026-10-28T07:47

2026-10-28T07:47

новости сво

тульская область

дмитрий миляев

атаки всу

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Тульская область подвергается массированной атаке беспилотников, в Новомосковске повреждены многоквартирные и частные дома, а также инфраструктура в промзоне. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.Данные о пострадавших и повреждениях уточняются. По словам Миляева, в Новомосковск направлены лаборатории государственного экологического учреждения "Природа" и управления Роспотребнадзора.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ преднамеренно атакуют пассажирские автобусы - МИДДля чего ВСУ нападают на Крым – мнениеВыросло число погибших при ракетном ударе по заводу в Орле

тульская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, тульская область, дмитрий миляев, атаки всу, происшествия