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ВСУ массово атакуют беспилотниками Тульскую область – повреждены дома
ВСУ массово атакуют беспилотниками Тульскую область – повреждены дома - РИА Новости Крым, 28.10.2026
ВСУ массово атакуют беспилотниками Тульскую область – повреждены дома
Тульская область подвергается массированной атаке беспилотников, в Новомосковске повреждены многоквартирные и частные дома, а также инфраструктура в промзоне... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T07:47
2026-10-28T07:47
2026-10-28T07:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Тульская область подвергается массированной атаке беспилотников, в Новомосковске повреждены многоквартирные и частные дома, а также инфраструктура в промзоне. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.Данные о пострадавших и повреждениях уточняются. По словам Миляева, в Новомосковск направлены лаборатории государственного экологического учреждения "Природа" и управления Роспотребнадзора.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ преднамеренно атакуют пассажирские автобусы - МИДДля чего ВСУ нападают на Крым – мнениеВыросло число погибших при ракетном ударе по заводу в Орле
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новости сво, тульская область, дмитрий миляев, атаки всу, происшествия
ВСУ массово атакуют беспилотниками Тульскую область – повреждены дома
Тульская область подверглась массированной атаке дронов ВСУ – повреждены жилые дома