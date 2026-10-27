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Переговоры по Украине в трехстороннем формате: на что способен Киев
Переговоры по Украине в трехстороннем формате: на что способен Киев - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Переговоры по Украине в трехстороннем формате: на что способен Киев
Участие представителей киевского режима не отразится на итогах трехсторонних переговоров по Украине, если они состоятся. Такое мнение в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T21:57
2026-10-27T21:57
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Как участие киевского режима может отразиться на трехсторонних переговорах по Украине – мнение
Как участие киевского режима может отразиться на трехсторонних переговорах по Украине – мнение
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Участие представителей киевского режима не отразится на итогах трехсторонних переговоров по Украине, если они состоятся. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.На минувшей неделе в Санкт-Петербурге состоялись переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, в ходе которых российский лидер информировал Вашингтон о готовности РФ возобновить трехсторонние переговоры по теме урегулирования украинского конфликта в ноябре.По мнению Манойло, на Украине сегодня нет ни одного политика, который обладал бы правосубъектностью и самостоятельностью, поэтому совершенно неважно, кто будет представлять Киев на трехсторонних переговорах, если таковые состоятся.При этом важно, чтобы дипломатический трек совмещался с активной работой армии России, отметил Манойло."Это процессы, которые неразрывно связаны друг с другом. Успехи наших Вооруженных сил обязательно должны получать конвертацию в дипломатической сфере. Правильная стратегия – это когда наши вооруженные силы достигают успехов, освобождают новые территории, и статус этих территорий и успехов закрепляется в результате грамотных и виртуозных действий дипломатов", – выразил мнение политолог.Такая стратегия, по словам эксперта, не предполагает искусственного ускорения процесса переговоров для заключения "сделки" ради бизнес-интересов конкретных лиц, поскольку речь идет о национальной безопасности России.Манойло также отметил, что если украинской верхушке, наживающейся на войне, могут быть безразличны мирные инициативы, то украинскому народу не все равно по поводу того, в каких условиях он сейчас живет."Огромный разрыв между кликой Зеленского, этой хунтой, и тем, чем живет украинский народ, его основная масса", – отметил эксперт.Мирное соглашение по Украине: каким оно может быть Президент России Владимир Путин на днях сообщил спецпосланнику американского лидера Стиву Уиткоффу о готовности Москвы возобновить переговоры в трехстороннем формате по Украине в ноябре. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позже уточнил, что новый раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию может состояться в Абу-Даби.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский подписал указ о круговой обороне городов УкраиныТрамп предупредил Зеленского о последствиях при отказе завершить конфликтУтраченные Украиной земли не являются ее территориями – Путин
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мнения, андрей манойло, россия, сша, политика, переговоры, украина
Переговоры по Украине в трехстороннем формате: на что способен Киев
Участие Киева в трехсторонних переговорах по Украине не отразится на их итогах – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым.
Участие представителей киевского режима не отразится на итогах трехсторонних переговоров по Украине, если они состоятся. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал профессор факультета политологии МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
На минувшей неделе в Санкт-Петербурге состоялись переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, в ходе которых российский лидер информировал Вашингтон о готовности РФ возобновить трехсторонние переговоры по теме урегулирования украинского конфликта в ноябре.
По мнению Манойло, на Украине сегодня нет ни одного политика, который обладал бы правосубъектностью и самостоятельностью, поэтому совершенно неважно, кто будет представлять Киев на трехсторонних переговорах, если таковые состоятся.
"Совершенно неважно, кого из опереточных персонажей "Квартала 95" или его производных Украина на переговоры выдвинет. Очевидно, что договариваться по поводу будущего этой территории – а я не стал бы Украину называть государством, потому что суверенитет она утратила давно и во многом добровольно – надо не с марионетками. И здесь как Российская Федерация договорится с истинными хозяевами Зеленского и всего остального, а это Соединенные Штаты, так и будет", – сказал эксперт.
При этом важно, чтобы дипломатический трек совмещался с активной работой армии России, отметил Манойло.
"Это процессы, которые неразрывно связаны друг с другом. Успехи наших Вооруженных сил обязательно должны получать конвертацию в дипломатической сфере. Правильная стратегия – это когда наши вооруженные силы достигают успехов, освобождают новые территории, и статус этих территорий и успехов закрепляется в результате грамотных и виртуозных действий дипломатов", – выразил мнение политолог.
Такая стратегия, по словам эксперта, не предполагает искусственного ускорения процесса переговоров для заключения "сделки" ради бизнес-интересов конкретных лиц, поскольку речь идет о национальной безопасности России.
Манойло также отметил, что если украинской верхушке, наживающейся на войне, могут быть безразличны мирные инициативы, то украинскому народу не все равно по поводу того, в каких условиях он сейчас живет.
"Огромный разрыв между кликой Зеленского, этой хунтой, и тем, чем живет украинский народ, его основная масса", – отметил эксперт.
Президент России Владимир Путин на днях сообщил спецпосланнику американского лидера Стиву Уиткоффу о готовности Москвы возобновить переговоры в трехстороннем формате по Украине в ноябре. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позже уточнил, что новый раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию может состояться в Абу-Даби.
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