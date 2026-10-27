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Переговоры по Украине в трехстороннем формате: на что способен Киев

Переговоры по Украине в трехстороннем формате: на что способен Киев - РИА Новости Крым, 27.10.2026

Переговоры по Украине в трехстороннем формате: на что способен Киев

Участие представителей киевского режима не отразится на итогах трехсторонних переговоров по Украине, если они состоятся. Такое мнение в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T21:57

2026-10-27T21:57

2026-10-27T21:57

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Как участие киевского режима может отразиться на трехсторонних переговорах по Украине – мнение Как участие киевского режима может отразиться на трехсторонних переговорах по Украине – мнение audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Участие представителей киевского режима не отразится на итогах трехсторонних переговоров по Украине, если они состоятся. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.На минувшей неделе в Санкт-Петербурге состоялись переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, в ходе которых российский лидер информировал Вашингтон о готовности РФ возобновить трехсторонние переговоры по теме урегулирования украинского конфликта в ноябре.По мнению Манойло, на Украине сегодня нет ни одного политика, который обладал бы правосубъектностью и самостоятельностью, поэтому совершенно неважно, кто будет представлять Киев на трехсторонних переговорах, если таковые состоятся.При этом важно, чтобы дипломатический трек совмещался с активной работой армии России, отметил Манойло."Это процессы, которые неразрывно связаны друг с другом. Успехи наших Вооруженных сил обязательно должны получать конвертацию в дипломатической сфере. Правильная стратегия – это когда наши вооруженные силы достигают успехов, освобождают новые территории, и статус этих территорий и успехов закрепляется в результате грамотных и виртуозных действий дипломатов", – выразил мнение политолог.Такая стратегия, по словам эксперта, не предполагает искусственного ускорения процесса переговоров для заключения "сделки" ради бизнес-интересов конкретных лиц, поскольку речь идет о национальной безопасности России.Манойло также отметил, что если украинской верхушке, наживающейся на войне, могут быть безразличны мирные инициативы, то украинскому народу не все равно по поводу того, в каких условиях он сейчас живет."Огромный разрыв между кликой Зеленского, этой хунтой, и тем, чем живет украинский народ, его основная масса", – отметил эксперт.Мирное соглашение по Украине: каким оно может быть Президент России Владимир Путин на днях сообщил спецпосланнику американского лидера Стиву Уиткоффу о готовности Москвы возобновить переговоры в трехстороннем формате по Украине в ноябре. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позже уточнил, что новый раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию может состояться в Абу-Даби.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский подписал указ о круговой обороне городов УкраиныТрамп предупредил Зеленского о последствиях при отказе завершить конфликтУтраченные Украиной земли не являются ее территориями – Путин

https://crimea.ria.ru/20261026/chto-budet-s-territoriey-ukrainy-posle-zaklyucheniya-mirnogo-soglasheniya--mnenie-1160427452.html

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мнения, андрей манойло, россия, сша, политика, переговоры, украина